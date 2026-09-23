Pokémon GO entfernt starken Bonus, erzürnt damit die Community: „Das Ende des Spiels im Speedrun“

In Pokémon GO wurde ein beliebtes Event abgeschwächt. Das sorgt für wenig Freude in der Community.

Es gibt Zeiten in Pokémon GO, in denen weniger Events stattfinden. Genau für diese Zeiten wurden die sogenannten Evergreen-Wochen eingeführt. Hier müsst ihr einen Pfad wählen und erhaltet abhängig von eurer Wahl unterschiedliche Belohnungen. Dazu gehören temporäre Boni.

Die nächste Evergreen-Woche startet am Mittwoch, dem 23. September 2026. Und bei dieser gibt es eine Änderung, die für Frustration in der Community sorgt.

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„Die wollen WIRKLICH, dass wir Inkubatoren kaufen, oder?“

Was ist das für eine Änderung? Habt ihr euch in der Vergangenheit bei der Pfadwahl für den Erkunden-Pfad entschieden, dann konntet ihr hier auch einen Bonus auf das Ausbrüten von Eiern wählen. Dabei wurde die Distanz, die zum Ausbrüten notwendig ist, halbiert.

Genau dieser Bonus wurde nun gestrichen. Während ihr bei der „Kämpfen“-Wahl nun nur noch zusätzliche, mysteriöse Komponenten von Rocket Rüpeln wählen und bei der „Fangen“-Wahl zusätzliche Bonbons oder Sternenstaub erhalten könnt, bleibt euch bei der Wahl von „Erkunden“ nur noch die 5-fache Menge an Erfahrungspunkten beim Drehen von PokéStops.

Wie reagiert die Community darauf? In der Community kommt die Änderung erwartungsgemäß nicht gut an. Vor allem durch weitere Änderungen in der letzten Zeit, wie das Reduzieren der Rocket-Ballons, reiht sich diese neue Änderung hier in eine von vielen Trainern als negativ empfundene Entwicklung des Spiels ein.

Einige der Kommentare dazu lauten:

„Es waren ein paar tolle Wochen, als die halbierte Schlüpfdistanz verfügbar war. Warum muss diese Option abgeschafft werden?“, schreibt Xygnux auf Reddit

„Die haben den Schlüpfdistanz-Bonus entfernt? Die wollen WIRKLICH, dass wir Inkubatoren kaufen, was?“, meint Archibald4000 auf Reddt

„Normalerweise wähle ich die Option Rocket-Rüpel, aber da die Anzahl der Ballons reduziert wurde, ist das kein großer Vorteil mehr. Ich verstehe nicht, wie die jüngsten Schwächungen und nun auch noch die Abschaffung der halbierten Schlüpfdistanz etwas anderes bewirken sollen, als die Interaktion der Spieler mit dem Spiel zu verringern“, merkt MuelNado auf Reddit an

„Scopely spielt das Ende dieses Spiels im Speedrun durch“, kommentiert Ph987 auf Reddit

Was haltet ihr von der Änderung? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events und Inhalte im kommenden Monat im Spiel auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.

Auf der zweiten Seite findet ihr alle Inhalte der neuen Evergreen-Woche.