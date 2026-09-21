Pokémon GO bringt langes Event mit Pikachu, doch dafür müsst ihr im Zweifel weit reisen

Pokémon GO hat ein Event angekündigt, bei dem ein besonderes Pikachu im Vordergrund steht. Doch das ist lokal nur sehr begrenzt verfügbar.

Pokémon GO hat ein Event angekündigt, bei dem ein besonderes, kostümiertes Pikachu im Vordergrund steht. Bei dem Event handelt es sich um eine Partnerschaft zwischen Pokémon GO und der europäischen Weltraumorganisation, kurz ESA.

Es startet am 4. Oktober 2026 und ist bis zum 30. April 2027 aktiv. Während der lange Zeitraum viele Trainer zur Teilnahme einlädt, gibt es jedoch eine harte Begrenzung für das Event: Es findet nur an wenigen Orten in Europa statt.

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6 Orte, 6 Museen

Wo findet das Event statt? Das Event findet nur in Wissenschafts- und Weltraummuseen statt, die über ganz Europa verteilt sind. Die folgenden Museen nehmen teil:

Deutsches Museum in Nürnberg (Deutschland)

Science Museum in London (England)

Cité de l’espace in Toulouse (Frankreich)

Museu de les Ciències in València (Spanien)

Space Expo in Noordwijk (Niederlande)

Euro Space Center in Transinne (Belgien)

Welche Inhalte gibt es? Besucht ihr im Event einen der teilnehmenden Orte, dann warten die folgenden Inhalte auf euch:

Astronauten-Pikachu in 1*-Raids das Pikachu kann auch als Shiny und mit einem besonderen Ortshintergrund erscheinen

eine befristete Forschung, bei der es einige Event-Pokémon gibt (mit Chance auf Spezialhintergrund)

Event-Feldforschungen (nur bis 10. Oktober 2026)

Pikachu*, Piepi*, Magnetilo*, Starmie*, Lunastein*, Sonnfel*, Pygraulon* und Sensect in der Wildnis (nur bis 10. Oktober 2026)

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

In der Zeit vom 4. Oktober 2026 bis zum 10. Oktober 2026 sind diese Inhalte, ausgenommen der Ortshintergründe für Pikachu, außerdem an folgenden ESA-Standorten in Europa verfügbar:

ESA ESOC (Darmstadt, Deutschland)

ESA HQ (Paris, Frankreich)

ESA ESRIN (Frascati, südöstlich von Rom, Italien)

ESA ESAC (in der Nähe von Madrid, Spanien)

ESA ESTEC (Noordwijk, Niederlande)

ESA ESEC (in der Nähe von Redu, Belgien)

ESA ECSAT (Harwell, Vereinigtes Königreich)

Was haltet ihr von dem lokal eingegrenzten Event? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events auch bei euch in der Nähe in der nächsten Zeit stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.