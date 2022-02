Wir zeigen euch in der Übersicht alle Promo Codes in Pokémon GO, die im Februar 2022 noch eingelöst werden können. Dazu zeigen wir auch die Belohnungen und wie ihr die Codes einlöst.

Was sind das für Codes? Regelmäßig veröffentlicht das Team rund um Pokémon GO sogenannte Promo Codes. Die könnt ihr mit euren Accounts einlösen und dann kostenlos Gegenstände damit freischalten.

Allerdings sind viele der Codes zeitlich oder – bezogen auf die Menge der Trainer, die sie einlösen können – begrenzt. Wir zeigen euch hier in der Übersicht

die Codes, die jetzt im Februar 2022 funktionieren

die abgelaufenen Codes

Wie ihr Promo Codes auf Android einlöst

Wie ihr Promo Codes auf iOS einlöst

Aktive Promo-Codes im Februar 2022

7AZGHWU6DWV84 Belohnt euch mit 30 Pokébälle und 1 Rauch – Aber der Code funktioniert nicht bei jedem

KUAXZBJUTP3B7 Belohnt euch mit einer Samsung-Mütze und einem Samsung-Shirt (Code besteht schon länger)

LRQEV2VZ59UDA Belohnt euch mit einer Verizon-Jacke und einer Verizon-Maske (Code besteht schon länger)



Wir werden den Artikel für euch updaten, sobald es neue Codes gibt.

Abgelaufene Promo-Codes 2022

Nachfolgend zeigen wir euch Promo-Codes, die inzwischen abgelaufen sind.

X9WN6K7V5MM52 Belohnung: 1 Rauch, 1 Lock-Modul, 50 Pokébälle

S2VYBUU99WFRG Belohnung: 1 Rauch, 1 Lock-Modul, 50 Pokébälle

FAMTF5TSYBMSM Belohnung: 1 Rauch, 1 Lock-Modul, 50 Pokébälle

AQX49M66J4DUJ Belohnung: 1 Rauch, 1 Lock-Modul, 50 Pokébälle

3FNURWYJSXKCD Belohnung: 1 Rauch, 1 Lock-Modul, 50 Pokébälle

4FFWJL96PSV4K Belohnung: 1 Rauch, 1 Lock-Modul, 50 Pokébälle

4L7L7RGBFBWJ3 Belohnung: 1 Rauch, 1 Lock-Modul, 50 Pokébälle

9J3YM6PD779AX Belohnung: 1 Rauch, 1 Lock-Modul, 50 Pokébälle

42FAL84LS7M4B Belohnung: 1 Rauch, 1 Lock-Modul, 50 Pokébälle

8VRLRC4BTYV5W Belohnung: 1 Rauch, 1 Lock-Modul, 50 Pokébälle

PXRJV7DS9GDF6 Belohnung: 30 Pokébälle und 1 Rauch

53HHNL3RTLXMPYFP Belohnung: 1 Rauch, 10 Pokébälle und 10 Sananabeeren

MBCK3M2H5PKR2 Belohnung: 30 Pokébälle, 1 Glücks-Ei und 1 Rauch

SWHPH9Z4EMZN7 Belohnung: 30 Pokébälle, 1 Glücks-Ei und 1 Rauch

VVM87WGMMUZHTB8X Belohnung: Ed-Sheeran-Shirt



Promo Code auf Android einlösen

Wie löst man Promo Codes auf Android ein? Als Android-Nutzer habt ihr es leicht, denn ihr könnt die Promo Codes direkt im Spiel eingeben.

Kopiert euch einen entsprechenden Promo Code aus dem Artikel

Öffnet Pokémon GO

Tippt auf den Pokéball in der Mitte und öffnet den Shop

Scrollt dort nach ganz unten

Tippt in das weiße Feld und fügt den kopierten Code dort ein

Tippt nun auf Einlösen

Promo Code auf iOS/Apple einlösen

Wie löst man Promo Codes auf iOS/Apple ein? Mit iOS-Geräten müsst ihr eine Webseite aufrufen, um die Promo Codes einzulösen. Ihr könnt das nicht direkt im Shop erledigen. Die Webseite ist so gestaltet, dass ihr euch da anmelden und Codes einlösen könnt. Bedenkt bei der Anmeldung, dass ihr das Konto wählt, mit dem auch eure Pokémon GO verknüpft ist.

