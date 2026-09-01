Ditto finden und fangen ist wichtig für Pokémon Trainer in Pokémon GO. Wir zeigen euch unsere Ditto-Liste. Diese Liste ist auf dem Stand vom September 2026.
Was ist das für eine Liste? Es gibt manche Monster in Pokémon GO, die wollen sich nicht so einfach finden lassen. Dazu gehört das besondere Pokémon Ditto, das sich hinter dem Aussehen anderer Spezies versteckt.
Liste: Diese Pokemon könnten ein getarntes Ditto sein
Wie findet man Ditto? Die Begegnung mit Ditto ist ungleich anderer Monster-Begegnungen in Pokémon GO. Während ihr bei Glumanda oder Pantimos direkt auf der Karte oder bei der „In der Nähe“-Anzeige erkennt, welches Monster ihr fangen werdet, tarnt sich Ditto als andere Spezies.
Ihr findet Ditto nicht in seiner reinen Form in der Wildnis, weil es zunächst seine Identität versteckt. Ein gefangenes Digda oder Kiesling könnte sich nach dem Fang in ein Ditto verwandeln. Wie hoch die Chance auf ein Ditto ist, bleibt unbekannt. Es gehört eine Menge Glück dazu.
Zurzeit gibt es die folgenden Spezies, in die Ditto sich verwandeln kann:
- Menki
- Fukano
- Magnetilo
- Voltobal
- Wiesor
- Teddiursa
- Samurzel
- Gehweiher
- Bummelz
- Flurmel
- Zwirrlicht
Gibt es Tricks, um Ditto zu fangen?
Das müsst ihr bedenken: Es gibt keinen besonderen Trick, um ein Ditto anzulocken. Wichtig ist, dass ihr das Ditto erst nach dem Fang erkennt. Fangt also vermehrt die Pokémon, die wir hier in der Liste und auf der Grafik abbilden. Nach dem Fang könnte ein „Oh“ auf eurem Bildschirm erscheinen. Das kündigt dann die Verwandlung zu Ditto an.
Wie Spieler berichten, lässt sich ein getarntes Ditto-Pokémon schwerer fangen. Trefft ihr also ein Wiesor, das sich ungewöhnlich schwer fangen lässt, könnte sich dahinter ein Ditto verstecken.
Shiny Ditto – In der Wildnis und in Quests?
Shiny Ditto in der Wildnis: Shiny Ditto könnt ihr jetzt in der Wildnis begegnen. Das funktioniert seit dem September 2021. Niantic schreibt dazu: „Zum ersten Mal außerhalb der Spezialforschung könnt ihr nun auch einem Schillernden Ditto begegnen, wenn ihr Glück habt! Während und nach diesem Zeitraum könnt ihr Schillernden Ditto auch in der Wildnis begegnen.“
Allerdings müsst ihr Folgendes beachten:
Trefft ihr ein Shiny-Pokémon, kann es sich NICHT zu Ditto verwandeln. Allerdings kann ein Pokémon, das KEIN Shiny ist, sich zu einem Shiny Ditto oder einem normalen Ditto verwandeln.
Beispiel:
- Wenn ihr Shiny Kiesling begegnet, kann es sich niemals zu Ditto verwandeln
- Wenn ihr einem normalen Kiesling begegnet, kann es sich zu einem normalen Ditto oder einem Shiny Ditto verwandeln
Diese Information bestätigten mehrere Niantic-Partner (via reddit.com).
Ditto in einer Quest: Spieler, die sich ein Ticket zur Kanto-Tour in Pokémon GO kauften, schalteten sich damit eine Spezialforschung für Shiny Ditto frei. Das ist ein garantierter Weg, das Pokémon und die schillernde Variante zu fangen. Im Nachhinein könnt ihr euch das Ticket jetzt aber nicht mehr kaufen.
Warum wollen alle Ditto finden?
Das ist die Geschichte: Anfangs legten Trainer keinen besonderen Fokus auf einen Ditto-Fang. Doch das änderte sich alles mit den Spezialforschungen in Pokémon GO.
Erledigt Ihr diese Quests, werdet Ihr mit besonderen Pokémon belohnt. Weil die Trainer diese mystischen Pokémon besitzen wollen, grasen sie eine Aufgabe nach der anderen ab. Und so kommt man bei der Spezialforschung für Mew in Pokémon GO unweigerlich zu Aufgabe 5, die Professor Willow euch stellt. Um die Aufgabe erfolgreich abzuschließen, sollt ihr 20 großartige Würfe landen, 10 Geist-Pokémon fangen und ein Ditto fangen.
Neben der Mew-Quest, benötigt ihr auch für die Quest rund um Meltan ein Ditto. Es ist also ratsam, ein Auge auf diese Pokémon zu halten.
Deshalb sind die Spieler auf Ditto-Suche. Wie so eine Begegnung mit Ditto aussehen kann, seht Ihr in folgendem Video:
Fangt also fleißig die in der Grafik gezeigten Monster, um die Chance auf eine Ditto-Begegnung zu erhöhen. Wir wünschen euch viel Glück dabei.
Habt ihr schon Ditto gefangen? Dann schreibt uns doch von euren besten Fängen und hinter welchem Pokémon sich der Formwandler bei euch schon versteckte.
Außerhalb der Spezialforschungen ist Ditto allerdings nicht sonderlich wichtig. Denn eine besondere Stärke hat es nicht. Dafür lohnt es sich, Ausschau nach den besten Angreifern in Pokémon GO zu halten. Sie bereichern euer Team ordentlich und sind es wert, gejagt zu werden.
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Kommentare
Schade, dass die Seite wieder einfach nur hervorgekramt wurde, ohne sie zu aktualisieren. Ich hätte schon gern gewußt, hinter welchen Pokémon sich Ditto derzeit versteckt (Pikachu ist immo auf alle Fälle dabei).
Hallo zusammen.
Ist die Liste noch aktuell ??
Ich laufe seit Monaten rum und suche bei dem Wetter “Teilweise bewölkt” ein Ditto. Ich suche gezielt nur die Oben genannten Pokemon und hatte bissher kein Glück.
Mittlerweile habe ich 2 Aufgaben bei den ich nicht weiter komme, da ich ein Ditto fangen muss.
Servus, ich tröste dich mit geteiltem Leid. Ich fange ausschließlich noch diese 8 Pokemon seit Monaten und kein Ditto in Sicht.
Hey, ich wollte mal fragen, ob es dann aktuell noch Ditto Sichtungen gibt.
Ich habe bereits 100erte von den unten aufgeführten Pokemon gefangen. Nutze täglich den Abendteuerrauch und dennoch… nichts… Ditto mag einfach nicht erscheinen. Ich versuche es nun schon seit mehreren Wochen.
Ich fokkussiere mich dabei stark auf die von euch genannten Pokemon.Hab ich bisher einfach nur Pech oder gibt es aktuell keine Spawns? Ich wäre sehr dankbar!
LG
Hey Violaya,
ich kann dich beruhigen, ich suche seit knapp 4 Monaten das Ditto. Einige Mitspieler in meiner Region haben seitdem 3-4 gefangen, ich weiterhin 0 und hänge somit weiterhin bei 5/8 in meiner Mission “Eine Mysteriöse Entdeckung”. Es ist zum verzweifeln, ich bin auch wie du dabei fast nur noch auf die Ditto Verwandlungen zu gehen, mit Rauch, ohne, jeden Tag ca 50-100 Pokemon. 🙁
Vielen Dank für deine Antwort!
Es ist kaum zu glauben aber ich habe doch tatsächlich gestern Abend eines gefangen. Einfach so. Ohne Rauch und mitten in der ödesten Ortschaft hier bei uns!
Es war als Leufeo getarnt.
Ich kann es noch gar nicht fassen 🙂
Kurz davor habe ich noch ein Shiny Staralili gefangen und dachte mir… Ach Mist. Shinys sind ja nie Ditto… Ach egal, wenigstens hab ich ein neues Shiny..
Und dann stand das Leufeo da und ich hab wirklich null damit gerechnet, dass es sich verwandelt.
Vielleicht hab ich bisher einfach immer zu arg drauf gewartet? 😀
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei der Jagd! Das ist ja schon echt heftig, dass du auch schon so lange danach suchst 🙁
Aber irgendwann klappt es dann!
Liebe Grüße!
Immernoch nichts 🙁 ich dreh noch durch.
zeigen euch unsere Ditto-Liste. Diese Liste ist auf dem Stand vom September 2022
?? Haben wir nicht erst Janur oder hab ich zulange Winterschlaf gehalten? 😂😉
Moin und danke für den Hinweis, ist nun angepasst. 😀
In Hamburg ist die DITO Dichte gerade wohl sehr hoch – hatte
nun drei Ditos (Bluzuk, Zubat,Hoothoot) in 6 Tagen – überdurchschnittlich viel
finde ich …
Ditto erscheint auch in einer anderen Form https://uploads.disquscdn.c…
Hehe mehrere Angabe zur Anzahl an Möglichkeiten in den verschiedenen Generationen und alle falsch, da sollte nochmal einer Korrektur lesen 😉
Laut Bild und Liste sind es 5 (Gen 1), 4 (Gen 2), 3 (Gen 3). In eurem Text stehen andere Zahlen.
Das Ditto zu fangen ist nichts gegen das Hinkriegen eines “fabelhaften Curveballs” in der Spezialforschungsaufgabe 7/8.;-)
Ich finde fabelhafte Curveballs bei der ersten Generation einfacher als bei den anderen.
Dank des Events gab es davon genug. Ponita war zum Beispiel ein sehr einfacher Lieferant von fabelhaften Curveballs.
Bei mir kam die Aufgabe noch vor dem Event. Hat mich über 40 großartige Würfe gekostet bis ich durch Zufall einen fabelhalften hatte. War in der Tat sehr nervig und frustrierend
Nasknet ist zu empfehlen, oder wie des heist
Ja, ich bin schon froh wenn der Curve ball trifft. Den auf einfach Fabelhaft zu treffen, dann muss dies schon ein HO-OH sein