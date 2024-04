Pokémon GO: Ein Top-Pokémon fangt ihr jetzt ganz leicht, doch ihr solltet euch beeilen

In Pokémon GO rotieren die Raid-Bosse. Und auch ein Fan-Favorit kehrt in die Raids zurück, den man sich schnappen sollte.

Top-Angreifer jetzt in Raids: In Pokémon GO gibt es wieder neue Raid-Bosse, und das Kampf-Stahl-Pokémon Lucario ist mit in die aktuelle Rotation gerutscht. Man kann es jetzt in den Stufe-3-Raids antreffen.

Lucario gilt von jeher als ein beliebtes Monster bei Pokémon-Fans, hat aber neben seiner Beliebtheit auch richtig gute Werte zu bieten. Bei den Pokémon vom Typ Kampf gehört es zu den besten Angreifern in Pokémon GO überhaupt und ist somit eine gute Option, wenn ihr in Arenen oder Raids kämpft.

Das Besondere: Lucario bekommt man eigentlich nur sehr selten in Pokémon GO. Die beste Option ist in der Regel eigentlich, Eier auszubrüten, aus denen die Baby-Form Riolu schlüpfen kann. Doch hier braucht man Glück, dass auch dieses Monster aus den Eiern schlüpft. Zudem braucht man dann auch noch Bonbons zum Entwickeln.

Nun kann man es einfach direkt in Stufe-3-Raids herausfordern. Somit braucht man sich derzeit nicht auf sein Glück zu verlassen, wenn man es fangen will. Es ist ein guter Kandidat für den täglich kostenlosen Raid-Pass, denn Lucario kann man auch solo besiegen.

Lucario in den Stufe 3 Raids – Shiny, Konter für den Raid

Kann Lucario Shiny sein? Ja, die Chance auf ein Shiny-Lucario in Raids besteht. Allerdings braucht man hierfür viel Glück.

So sieht Shiny Lucario aus

Wie besiege ich Lucario? Lucario gehört zu den Typen Kampf und Stahl. Somit hat es eine besondere Schwäche gegen Kampf-, Boden- und Feuer-Attacken.

Besonders starke Konter gegen Lucario sind beispielsweise Groudon sowie dessen Crypto- und vor allem Proto-Form. Ansonsten nutzt am besten:

Starke Feuer-Angreifer wie Mega-Glurak, Skelabra, Flampivian

Mächtige Kampf-Angreifer wie Mega-Lohgock, das jüngst erschienene Mega-Skaraborn oder Terrakium

Oder Boden-Monster wie Mega-Knakrack, Stalobor oder eben Groudon

Grundsätzlich solltet ihr mit einem vernünftigen Raid-Team dieser Typen generell gute Chancen haben und braucht nicht unbedingt die absoluten Top-Konter.

Was gibt es sonst noch in Raids? In den schwierigen Raids trefft ihr jetzt auf Monster wie Registeel und Mega-Stollos. Gerade Registeel ist ein super Monster, wenn ihr gerne in der PvP-Liga kämpft. Auch das lohnt sich also.

Ansonsten trefft ihr jetzt Monster wie Magneton, Alola-Knogga, Bronzel oder auch Tanhel in den Stufe-1-Raids an. Auch Tanhel ist ein starker Angreifer, wenn ihr es zu Metagross weiterentwickelt.

Darüber hinaus könnt ihr in unserer Übersicht der April-Events 2024 in Pokémon GO verfolgen, was noch im Spiel ansteht.