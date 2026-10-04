In Pokémon GO solltet ihr auf die besten Angreifer und ihre stärksten Movesets setzen, damit ihr vor allem Raidbosse schnell besiegen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Monster je nach Typ in eurem Team nicht fehlen sollten.

Warum ist das wichtig? Damit ihr in Raids, aber auch Arenakämpfen erfolgreich seid, müsst ihr euch die richtigen Teams zusammenstellen. Dazu ist es wichtig, dass ihr die Schwächen eures Gegners nutzt und entsprechende Konter einsetzt. Die besten Angreifer der einzelnen Typen und deren stärkste Attacken-Kombination haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Was zeigt das Ranking? In der nachfolgenden Übersicht haben wir euch zu jedem Typ jeweils die 10 besten Angreifer und ihre Movesets aufgelistet. Beachtet, dass wir dabei nur “normale” Pokémon berücksichtigt haben.

Auch wenn Crypto- und Mega-Pokémon oftmals deutlich besser im Kampf sind und diverse Vorteile haben, sind diese im Spiel verhältnismäßig schwierig zu bekommen. Aus diesem Grund zeigen wir euch unterhalt der Top-10-Angreifer zu jedem Typ eine Auswahl der besten Mega-Entwicklungen und Crypto-Pokémon.

Alle Angriffe, die mit einem * markiert sind, sind exklusive Attacken. Ihr erhaltet sie nur in entsprechenden Events oder durch den Einsatz von Top-TMs.

Auf den kommenden Seiten findet ihr die besten Angreifer der folgenden Typen:

Seite 1: Boden, Drache, Eis

Seite 2: Elektro, Fee, Feuer

Seite 3: Flug, Geist, Gestein

Seite 4: Gift, Käfer, Kampf

Seite 5: Normal, Pflanze, Psycho

Seite 6: Stahl, Unlicht, Wasser

Update vom 5. Oktober 2026: Wir haben die Liste der besten Angreifer aktualisiert und ihre jeweiligen Movesets auf den aktuellen Stand gebracht.

Beste Angreifer vom Typ Boden

Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Wüstenorkan* Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge* Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte* Demeteros (Inkarnationsform) mit Lehmschuss und Erdkräfte Stalobor mit Lehmschelle und Brandsand Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben Mamutel mit Lehmschelle und Pferdestärke Rabigator mit Lehmschelle und Erdbeben Rizeros mit Lehmschelle und Erdbeben Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte

Das sind die besten Angreifer vom Typ Boden

Die besten Mega- und Crypto-Angreifer vom Typ Boden: Wenn in eurem Team eine passende Mega-Entwicklung oder ein Crypto-Pokémon nicht fehlen soll, dann setzt auf folgende Monster:

Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge*

mit Lehmschuss und Abgrundsklinge* Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte*

mit Lehmschuss und Erdkräfte* Mega-Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben

mit Lehmschuss und Erdbeben Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge*

mit Lehmschuss und Abgrundsklinge* Crypto-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte*

mit Lehmschuss und Erdkräfte* Crypto-Demeteros (Inkarnationsform) m it Lehmschuss und Erdkräfte

it Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben

mit Lehmschelle und Erdbeben Crypto-Stalobor mit Lehmschelle und Brandsand

Stärke Typ Boden: Boden-Pokémon setzt ihr am besten im Kampf gegen die Typen Elektro, Gestein, Gift, Stahl und Feuer ein.

Mehr Infos zu den besten Boden-Angreifern und was sie besonders macht, haben wir euch hier zusammengefasst.

Beste Angreifer vom Typ Drache

Endynalos mit Drachenrute und Dynamax-Kanone* Espinodon mit Eiszahn und Großklingenstoß* Palkia (Urform) mit Drachenrute und Raumschlag* Dialga (Urform) mit Feuerodem und Zeitenlärm* Rayquaza mit Drachenrute und Breitseite* Regidrago mit Feuerodem* und Drachenkräfte* Maxax mit Drachenrute und Breitseite* Knakrack mit Drachenrute und Breitseite Katapuldra mit Drachenrute und Breitseite Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor

Das sind die besten Angreifer vom Typ Drache

Die besten Mega- und Crypto-Angreifer vom Typ Drache: Wenn in eurem Team eine passende Mega-Entwicklung oder ein Crypto-Pokémon nicht fehlen soll, dann setzt auf folgende Monster:

Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Breitseite*

mit Drachenrute und Breitseite* Mega-Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall+

mit Drachenrute und Wutanfall+ Mega-Knakrack mit Drachenrute und Breitseite

mit Drachenrute und Breitseite Mega-Brutalanda mit Drachenrute und Draco Meteor

mit Drachenrute und Draco Meteor Crypto-Maxax mit Drachenrute und Breitseite*

mit Drachenrute und Breitseite* Crypto-Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor

mit Drachenrute und Draco Meteor Crypto-Knakrack mit Drachenrute und Breitseite

mit Drachenrute und Breitseite Crypto-Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall*

Stärke Typ Drache: Drachen-Pokémon eignen sich vor allem im Kampf gegen andere Drachen.

Mehr Infos zu den besten Drache-Angreifern und was sie besonders macht, haben wir euch hier zusammengefasst.

Eine Auswahl der Top-Angreifer in Pokémon GO, die in eurem Team nicht fehlen sollten, zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Video starten Pokémon GO: Die stärksten Angreifer aller Typen im Video

Beste Angreifer vom Typ Eis

Weißes Kyurem mit Eiszahn und Frosthauch Schwarzes Kyurem mit Drachenrute und Frostvolt Zamazenta (König des Schildes) mit Eiszahn und Gigantenstoß Espinodon mit Eiszahn und Lawine Galar-Flampivian mit Eiszahn und Lawine Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Kyurem mit Feuerodem und Eiszeit* Glaziola mit Eisesodem und Lawine Snibunna mit Eissplitter und Lawine Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl

Das sind die besten Angreifer vom Typ Eis

Übrigens: Alternativ könnt ihr auch auf den Allrounder Mewtu mit einem Moveset aus Psychoklinge und Eisstrahl zurückgreifen. Der Psycho-Angreifer profitiert dabei nicht nur von seinem hohen Angriffswert, sondern macht mit Eisstrahl auch ordentlich Schaden.

Die besten Mega- und Crypto-Angreifer vom Typ Eis: Wenn in eurem Team eine passende Mega-Entwicklung oder ein Crypto-Pokémon nicht fehlen soll, dann setzt auf folgende Monster:

Mega-Mewtu Y mit Psychoklinge und Eisstrahl

mit Psychoklinge und Eisstrahl Mega-Mewtu X mit Psychoklinge und Eisstrahl

mit Psychoklinge und Eisstrahl Mega-Firnontor mit Eisesodem und Lawine

mit Eisesodem und Lawine Mega-Rexblisar mit Pulverschnee und Meteorologe

mit Pulverschnee und Meteorologe Proto-Kyogre mit Kaskade und Lawine

mit Kaskade und Lawine Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine

mit Pulverschnee und Lawine Crypto-Snibunna mit Eissplitter und Dreifach-Axel

Stärke Typ Eis: Greift vor allem im Kampf gegen Pflanzen-, Flug-, Boden- und Drachen-Pokémon auf die besten Eis-Angreifer zurück.

Mehr Infos zu den besten Eis-Angreifern und was sie besonders macht, haben wir euch hier zusammengefasst.

Auf der nächsten Seite findet ihr die besten Angreifer der Typen Elektro, Fee und Feuer.