In Pokémon GO solltet ihr auf die besten Angreifer und ihre stärksten Movesets setzen, damit ihr vor allem Raidbosse schnell besiegen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Monster je nach Typ in eurem Team nicht fehlen sollten.

Warum ist das wichtig? Damit ihr in Raids, aber auch Arenakämpfen erfolgreich seid, müsst ihr euch die richtigen Teams zusammenstellen. Dazu ist es wichtig, dass ihr die Schwächen eures Gegners nutzt und entsprechende Konter einsetzt. Die besten Angreifer der einzelnen Typen und deren stärkste Attacken-Kombination haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Was zeigt das Ranking? In der nachfolgenden Übersicht haben wir euch zu jedem Typ jeweils die 10 besten Angreifer und ihre Movesets aufgelistet. Beachtet, dass wir dabei nur “normale” Pokémon berücksichtigt haben. Auch wenn Crypto- und Mega-Pokémon oftmals deutlich besser im Kampf sind und diverse Vorteile haben, sind diese im Spiel verhältnismäßig schwierig zu bekommen.

Beste Angreifer vom Typ Boden

Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben Demeteros (Inkarnationsform) mit Lehmschuss und Erdkräfte Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben Rabigator mit Lehmschelle und Erdbeben Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze Donphan mit Lehmschelle und Erdbeben

Stärke Typ Boden: Boden-Pokémon setzt ihr am besten im Kampf gegen die Typen Elektro, Gestein, Gift, Stahl und Feuer ein.

Beste Angreifer vom Typ Drache

Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall Dialga mit Feuerodem und Draco Meteor Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall Reshiram mit Feuerodem und Draco Meteor Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall Maxax mit Drachenrute und Drachenklaue Latios mit Feuerodem und Drachenklaue

Stärke Typ Drache: Drachen-Pokémon eignen sich vor allem im Kampf gegen andere Drachen.

Beste Angreifer vom Typ Eis

Galar-Flampivian mit Eiszahn und Lawine Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Snibunna mit Eissplitter und Lawine Glaziola mit Eisesodem und Lawine Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl Arktilas mit Eiszahn und Lawine Rossana mit Eisesodem und Lawine Arktos mit Eisesodem und Eisstrahl Siberio mit Pulverschnee und Eishieb Hisui-Arktilas mit Pulverschnee und Blizzard

Stärke Typ Eis: Greift vor allem im Kampf gegen Pflanzen-, Flug-, Boden- und Drachen-Pokémon auf die besten Eis-Angreifer zurück.

