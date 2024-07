iOS und Android: Diese kostenlosen Apps lassen Spam-Anrufe verstummen

Spam-Anrufe sind eine Geißel unserer Zeit, die durch KI nur noch an Schärfe und Nerv-Potenzial gewinnen. Wir zeigen euch Apps, die helfen.

Was sind Spam-Anrufe? Hinter diesem Fachbegriff können eine Vielzahl von unerwünschten und teils sogar gefährlichen Anrufen stehen. So gut wie jeder kennt das Phänomen: Euer Handy klingelt, die Nummer kennt weder ihr noch eure Kontaktliste. Wenn ihr abnehmt, liest euch eine KI-Stimme Werbung vor oder euch antwortet nur Stille.

Egal was oder wer: Spam-Anrufe nerven und können im Fall von Rückrufen durch euch sogar bares Geld kosten. Wir stellen euch knapp je zwei Apps und die Optionen vor, die iOS und Android von Haus aus bieten, um Spam-Anrufe zu erkennen und zu blocken.

Schluss mit Spam-Anrufen, diese Apps helfen

Wie kann ich die Standard-Spam-Anruf-Erkennung bei iOS und Android aktivieren? Sowohl Google als auch Apple bieten grundsätzlich Werkzeuge zum Umgang mit Spam-Anrufen von Haus aus an.

iOS: In iOS 13 und neuer könnt ihr „Unbekannte Anrufer stummschalten“ nutzen. Diese Option findet ihr in den Einstellungen eures iPhones unter „Telefon“.

Was macht „Unbekannte Anrufer stummschalten“? Diese Funktion von Apple-Geräten verschweigt Anrufe von unbekannten Nummern und speichert sie euch nur in die Anrufliste. Das Handy klingelt nicht – weder per Vibration, noch per Anzeige, geschweige denn laut. Ihr findet den Eintrag nur in der Anrufliste und der Anrufer erhält die Chance, euch eine Nachricht auf die Voicebox zu sprechen. (Mehr Infos: via Apple.com)

Android: Geht in das Einstellungsmenü eures Smartphones, navigiert zu Anrufer-ID und Spam und aktiviert Filtere Spam-Anrufe .

Was macht Filtere Spam-Anrufe ? Ebenso wie bei iOS taucht der gefilterte Anruf nur noch bei den eingegangenen Anrufen auf und wird auf die Voicebox verwiesen.

Warum sollte ich dann Apps anderer Anbieter benutzen? Ihr erhaltet bei den Third-Party-Apps ein intuitiver zu benutzende Oberfläche sowie Kontrolloptionen, um einzustellen, wie die App mit Spam-Anrufen umgehen soll.

Kosten die Apps etwas? Nein, aber sie enthalten Werbung und/oder die Option von In-App-Käufen. Aber grundsätzlich kosten Download, Installation und Nutzung euch nichts extra.

Anti-Spam-Anruf-Apps für Android

Bei Google Play sind diese zwei Apps beispielsweise sehr gut bewertet: Call Blocker oder Truecaller: Sehen wer anruft. Generell arbeiten alle Apps dieser Art relativ ähnlich. Auch wenn ihr auf andere Anbieter ausweicht, erhaltet ihr stets die Option eigenhändig Nummern zu einer Blacklist hinzufügen oder oft auch ganze Nummernbereiche festzulegen, die geblockt werden sollen.

Truecaller bietet auf Android wie auch auf IOS (siehe unten) zusätzlich eine Datenbank, in der Nummern landen, die andere Nutzer bereits gesperrt haben. So erhaltet ihr zumindest in der Theorie oft direkt Informationen zu einem Spam-Call, wenn er eingeht.

Anti-Spam-Anruf-Apps für iOS

Auf dem IPhone könnt ihr im App Store von Apple zum Beispiel diese zwei gut bewerteten Apps finden: Begone: Spam Call Blocker und Truecaller: Caller ID Blocker. Die Optionen fallen identisch zu denen auf Android aus: Mehr Information, mehr Kontrolle, individualisierbare Wege, um Blacklists zum Blocken zu erstellen.

