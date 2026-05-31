Wenn ihr keine Sprachassistenten mögt: Sonos’ neuesten Einstiegslautsprecher gibt es jetzt zum neuen Tiefpreis

Mit dem Era 100 SL hat Sonos vor Kurzem einen neuen Multiroom-Speaker ohne Mikrofone veröffentlicht, der jetzt besonders günstig ist.

Sonos Era 100 SL um 15% reduziert

Jetzt zum Angebot

Den gut bewerteten Bluetooth- und WLAN-Lautsprecher Sonos Era 100 SL bekommt ihr im befristeten Amazon-Angebot bis zum 7. Juni (oder solange der Aktionsvorrat reicht) gerade um 15 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung.

So günstig gab es das erst Ende März veröffentlichte Einstiegsmodell bisher noch nicht. Auch die weiße Farbvariante ist vergünstigt, kostet aber noch ein paar Euro mehr. Alternativ gibt es den neuen Tiefpreis für Sonos’ Era 100 SL derzeit auch im Angebot bei MediaMarkt und bei Saturn.

Der Lautsprecher ohne Mikrofone setzt auf zwei angewinkelte Hochtöner mit speziellen Waveguides, die klare Höhen links und rechts für eine optimale Stereotrennung verteilen sollen, während ein leistungsstarker Mitteltöner für tiefe Bässe sorgt.

Der Era 100 SL lässt sich alleine oder als Zweierpaar und auch verbunden mit einer Soundbar oder in mehreren Räumen platziert nutzen. Abseits von Bluetooth und WLAN für Musik-Streaming mittels Sonos-App, Spotify und Co. lässt sich auch ein Plattenspieler oder ein anderes Audiogerät per AUX-Line-In-Eingang anschließen.

Sonos verspricht dadurch Wiedergabe über jeden Dienst und jedes Gerät. Bei iPhones oder iPads lässt sich zudem mittels Trueplay auch der Klang an die individuelle Akustik der Umgebung anpassen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Lautsprecher ohne Mikrofone: Sonos Era 100 SL für nur 169 Euro statt 199 Euro UVP bei Amazon

In den Rezensionen dort kommt das neue Modell mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen als Bewertung ziemlich gut an und auch die Fachseite Hifi.de hat den Lautsprecher mit 8,4 von 10 Punkten im Test als gut bewertet:

Der Sonos Era 100 SL überzeugt mit allen Vorzügen des Standardmodells, verzichtet aber auf Sprachassistenten. Damit ist er der perfekte Sonos-Einstieg für alle, die keine Sprachassistenten benötigen oder sie aus Prinzip vermeiden. Hifi.de

Pro guter Klang

Bluetooth

viele Streamingoptionen

schlichtes, hochwertiges Design Contra Musikwiedergabe per USB-C nur mit Adapter möglich

Raumeinmessung nur mit iOS-Geräten nutzbar

Weitere Angebote: Turmventilator, Samsung-Tablet, Gaming-Laptop und -Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein Turmventilator mit Tipps gegen sommerliche Hitze und ein gutes 90-Hz-Tablet von Samsung auch für Gamer. Außerdem bekommt ihr einen gut bewerteten Gaming-Laptop von Asus mit Geforce RTX 5070 günstig wie nie und die derzeit wahrscheinlich beste Gaming-Maus überhaupt zum Tiefstpreis.

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