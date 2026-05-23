Die derzeit wahrscheinlich beste Gaming-Maus überhaupt bekommt ihr aktuell zum neuen Tiefstpreis

Die technisch beeindruckende Gaming-Maus Razer DeathAdder V4 Pro hat hervorragend in Tests abgeschnitten und ist aktuell so günstig wie noch nie.

Razer DeathAdder V4 Pro um 22% reduziert

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Razers High-End-Gaming-Maus DeathAdder V4 Pro könnt ihr euch bei Amazon aktuell um 22 Prozent reduziert schnappen im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es sie bisher noch nicht. Alternativ haben auch MediaMarkt und Expert den neuen Tiefstpreis, allerdings kämen in letzterem Fall noch Versandkosten hinzu.

Bei der DeathAdder V4 Pro handelt es sich um ein mit nur 56 Gramm ultraleichtes Design für schnellere, präzisere Bewegungen mit ergonomische Form. Razers kabellose Übertragungstechnologie HyperSpeed Wireless Gen-2 verspricht derweil branchenführende Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit mit ultrageringen Latenzen.

Für maximale E-Sport-Präzision soll auch der Razer Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2 sorgen, der bis zu 45.000 DPI, 900-IPS- und 85-G-Beschleunigung bietet. Dadurch soll es fehlerfreies Tracking auf verschiedenen Oberflächen mit 99,8 Prozent Auflösungsgenauigkeit geben und dazu auch noch weitreichende Sensoranpassungsoptionen.

Der Hersteller nennt obendrein einen spielerischen Vorteil mit 63 Prozent schnelleren Reaktionszeiten dank einer kabellosen Abtastrate von echten 8.000 Hz oder alternativ auch per kabelgebundener Verbindung. Dabei gibt es bis zu 150 Stunden Akku-Laufzeit mit 1.000 Hz oder 24 Stunden mit 8.000 Hz.

Weitere Highlights sind Razers Optical Scroll Wheel mit taktilem Feedback gegen unabsichtliches Scrollen, das präziser und langlebiger als mechanische Varianten sein soll, sowie Razer Opticals Mouse Switches Gen-4 mit einer Klicklebensdauer von über 100 Millionen Klicks. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

High-End-Gaming-Maus DeathAdder V4 Pro für 139,99 Euro (Tiefstpreis) statt 179,99 Euro UVP bei Amazon

In Tests hat die Razer DeathAdder V4 Pro exzellent abgeschnitten. Zum Beispiel wurde sie bei Windows Central als die beste Gaming-Maus bezeichnet, die man derzeit kaufen kann, und auch bei TweakTown gab es mit 98 Prozent eine fast perfekte Testwertung.

Die Razer DeathAdder V4 Pro ist nicht nur leichter, sie verfügt auch über einen langlebigeren Akku als ihr Vorgängermodell, und die Verarbeitungsqualität wurde verbessert. Es sind jedoch die echte 8K-Abfragerate, der fantastische Sensor und neue Funktionen wie „Dynamic Sensitivity“, die sie zum neuen Gaming-Champion machen. Pro ergonomische Form und extrem geringes Gewicht

Klickgefühl der nächsten Generation dank neuer optischer Schalter

fantastischer Sensor, der in allen Bereichen überzeugt

echte 8.000-Hz- bzw. 8K-Abtastrate

„Dynamic Sensitivity“ ist ein echter Game-Changer Contra teuer

keine integrierte Profil-

unterstützung

unterstützung steifes

Ladekabel TweakTown

Weitere Angebote: Smartwatch, OLED-TV, Smartphone und Xbox-Controller

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine der wohl besten Smartwatches in Form der Google Pixel Watch 4 und ein 4K-Premium-TV mit 77-Zoll-OLED. Außerdem bekommt ihr ein gutes Motorola-Smartphone günstiger, ebenso wie den limitierten Xbox-Controller zum neuesten Rennspiel-Hit Forza Horizon 6.

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