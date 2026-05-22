Seid ihr auf der Suche nach dem optimalen Hardware-Upgrade für euer Handgelenk? Wer im Alltag und beim Training auf maximale Performance setzt und ein Android-Smartphone nutzt, bekommt aktuell bei MediaMarkt einen wirklich starken Deal. Die neue Google Pixel Watch 4 (41 mm, Wi-Fi) ist dort jetzt im Sonderangebot verfügbar.

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Zum Deal

Diese Uhr ist nicht einfach nur eine weitere 08-15-Smartwatch, sondern laut Kollegen Frederic Hamann die “mit Abstand beste Smartwatch, die ich je am Arm hatte!“. Googles Android-Uhr punktet mit vielen nützlichen Gimmicks, einem Top-Display und cleverem KI-Support. Hier erfahrt ihr, warum ihr bei dieser starken Smartwatch im aktuellen MediaMarkt-Deal unbedingt zuschlagen solltet!

Die Uhr ist nicht nur nützlich, sie hält auch echt lange, bevor ihr laden müsst!

Was macht die Google Pixel Watch 4 so besonders?

Die vierte Generation von Googles Premium-Smartwatch vereint elegantes Design nahtlos mit hochentwickelter Tracking-Technologie aus dem Hause Fitbit. Ob beim Gaming, im Büro oder beim Sport, diese Smartwatch liefert in jeder Lebenslage ab.

Die folgenden Features sprechen für sich und zeigen, wie gut die Uhr ist:

Smarte Performance mit Wear OS: Apps, Benachrichtigungen und die Navigation laufen dank optimierter Hardware absolut flüssig und ohne spürbare Verzögerungen. Nutzt eure Uhr als Kommandozentrale eurer wichtigsten Anwendungen, ohne jedes Mal mühselig euer Handy aus der Tasche zu kramen.

Apps, Benachrichtigungen und die Navigation laufen dank optimierter Hardware absolut flüssig und ohne spürbare Verzögerungen. Nutzt eure Uhr als Kommandozentrale eurer wichtigsten Anwendungen, ohne jedes Mal mühselig euer Handy aus der Tasche zu kramen. Elegantes Gehäuse & Tragekomfort: Die 41mm-Variante schmiegt sich dezent ans Handgelenk. Das matte Gehäuse kombiniert mit dem sportlichen Armband sorgt für einen zeitlos schicken Look. Und sollte es euch nicht zusagen, könnt ihr das Armband ohnehin jederzeit wechseln. Ebenfalls cool: Der Akku der Uhr hält bis zu 40 Stunden lang ohne das ihr laden müsst!

Erfasst eure RL-Stats: das Fitness- und Gesundheits-Tracking

Wir Gamer lieben Stats! Und wer gern seinen Charakter bis auf den letzten Wert durchoptimiert, will auch ähnlich detaillierte Stats für den Real-Life-Body haben. Hier spielt die Pixel Watch 4 dank der tiefen Integration von Fitbit ihre größten Stärken aus:

Tagesform & Cardio-Belastung: Die Uhr analysiert euren Schlaf mit einem verbesserten KI-Modell (bis zu 18 % genauer als der Vorgänger) und zeigt euch über die “Cardio-Belastung” exakt an, ob ihr heute bereit für ein hartes Workout seid oder lieber einen “Long Rest” einlegen solltet. Das verhindert Übertraining und schützt vor Verletzungen.

Die Uhr analysiert euren Schlaf mit einem verbesserten KI-Modell (bis zu 18 % genauer als der Vorgänger) und zeigt euch über die “Cardio-Belastung” exakt an, ob ihr heute bereit für ein hartes Workout seid oder lieber einen “Long Rest” einlegen solltet. Das verhindert Übertraining und schützt vor Verletzungen. Dual-Band-GPS für punktgenaue Routen: Egal, ob ihr in der Häuserschlucht einer Großstadt joggt oder tief im Wald mit dem Mountainbike unterwegs seid: Das neue Dual-Band-GPS trackt eure Strecke absolut präzise. Radfahrer können sich ihre Live-Werte sogar direkt als Dashboard auf das Smartphone-Display am Lenker streamen lassen.

Egal, ob ihr in der Häuserschlucht einer Großstadt joggt oder tief im Wald mit dem Mountainbike unterwegs seid: Das neue Dual-Band-GPS trackt eure Strecke absolut präzise. Radfahrer können sich ihre Live-Werte sogar direkt als Dashboard auf das Smartphone-Display am Lenker streamen lassen. Herzfrequenz-Tracking auf eSport-Niveau: Der verbaute Multipath-Herzfrequenzsensor arbeitet besonders bei intensiven Intervalltrainings (HIIT) extrem präzise. Begleitet wird das Ganze von einer EKG-Funktion, die euren Herzrhythmus überwacht und auf Unregelmäßigkeiten wie Vorhofflimmern prüft. Die Uhr kann sogar den Rettungsdienst verständigen, wenn euer Puls nicht mehr wahrnehmbar ist oder ihr einen schweren Sturz hattet!

Der verbaute Multipath-Herzfrequenzsensor arbeitet besonders bei intensiven Intervalltrainings (HIIT) extrem präzise. Begleitet wird das Ganze von einer EKG-Funktion, die euren Herzrhythmus überwacht und auf Unregelmäßigkeiten wie Vorhofflimmern prüft. Die Uhr kann sogar den Rettungsdienst verständigen, wenn euer Puls nicht mehr wahrnehmbar ist oder ihr einen schweren Sturz hattet! Stressmanagement am Handgelenk: Ein fieser Bosskampf oder maximaler Stress im Home-Office? Der cEDA-Sensor (für kontinuierliche elektrodermale Aktivität) misst durchgehend körperliche Reaktionen. So könnt ihr Stress-Spitzen frühzeitig erkennen und mit gezielten Atemübungen gegensteuern.

Das perfekte Match für euer Android-Ökosystem

Wer bereits ein Pixel-Smartphone oder ein anderes Android-Gerät nutzt, profitiert von der tiefen Integration des Google-Ökosystems. Steuerung der Smart-Home-Geräte, kontaktloses Bezahlen per Google Wallet oder die schnelle Routenplanung via Google Maps direkt vom Handgelenk aus gehören hier zum Standard-Repertoire.

Wenn ihr Googles clevere Gemini-KI liebt, ist die Pixel Watch 4 euer Ding!

Ein echtes Highlight ist dabei die nahtlose Einbindung von Googles Gemini-KI: Euer persönlicher KI-Assistent lässt sich direkt über die Uhr steuern, um komplexe Fragen zu beantworten, E-Mails zu diktieren oder schnell euren Tagesablauf zu strukturieren. Alles klappt per Sprachbefehl, ohne dass ihr euer Smartphone überhaupt aus der Tasche holen müsst.

Diese Uhr ist also ein echter Gamechanger für euren Alltag und gerade zum Top-Preis zu haben. Schlagt zu, bevor MediaMarkt es sich anders überlegt!

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