77 Zoll OLED in 4K HDR: Dieser Premium-TV von Samsung hat jetzt einen Kampfpreis – und ein Geheimnis!

Euch fehlt für die optimale Gaming-Erfahrung, den nächsten Serien-Binge oder die kommende WM der optimale Fernseher? Dann freut euch, denn bei Amazon gibt es gerade einen großen Samsung OLED-TV im Angebot. Obendrein erfahrt ihr auch ein kleines Geheimnis über die verbaute Technik, das ihr vor dem Kauf unbedingt kennen solltet.

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Großformatige High-End-TVs haben ihren Preis. Doch bei Amazon bekommt ihr den mächtigen Samsung S90F in 77 Zoll aktuell als Schnäppchen.

Das Panel-Geheimnis: Was wirklich im 77-Zöller steckt

Dieser Fernseher ist optimale für euch, denn er ist ein absolutes Biest für Gamer: 144Hz, HDMI 2.1 und obendrein 4K-Auflösung.

Aber ein Detail sollte man erwähnen: Wer beim Samsung S90F pauschal von Samsungs hauseigener QD-OLED-Technik ausgeht, irrt hier! Tatsächlich verbaut Samsung im 77-Zoll-Modell (und einigen anderen Größen) ein WOLED-Panel vom Konkurrenten LG.

Dieser massive TV kostet trotz seiner Größe deutlich weniger als üblich!

Ist das schlimm? Absolut nicht! Die WOLED-Panels von LG gehören nämlich zum Besten, was der Markt zu bieten hat. Ihr bekommt optimale, tiefe Schwarzwerte und starke Kontraste, da sich jeder Pixel einzeln abschalten kann. Wenn ihr im Spiel durch düstere Gänge schleicht, ist schwarz auch wirklich pechschwarz.

Ihr versteht bei Begriffen wie WOLED und QD-OLED nur Bahnhof? Keine Sorge: hier geht es direkt zu unserer ultimativen TV-Kaufberatung, in der wir euch die Unterschiede genau erklären!

Ihr wollt das echte Samsung QD-OLED-Erlebnis? Dann schaut euch diese Größen an!

Wenn ihr aber gezielt auf Samsungs eigene QD-OLED-Technologie (Quantum Dot) scharf seid, weil ihr die hohe Farbsättigung und die etwas stärkere Leuchtkraft bei reinen Farben (wie einem knalligen Rot oder Grün) wollt, müsst ihr eine andere Größe wählen.

Das Geheimnis lautet: Nur in den Größen 55 Zoll und 65 Zoll des S90F steckt das QD-OLED-Panel! Glücklicherweise sind auch diese beiden Modelle echte Preis-Leistungs-Kracher und perfekt für alle, die ein etwas kleineres, aber technologisch extrem raffiniertes Setup suchen.

Die Alternative für Ungeduldige: Direkt bei MediaMarkt abholen!

Ihr bestellt nicht gerne große Fernseher im Netz (da kann so viel schiefgehen!) oder seid so ungeduldig, dass ihr den TV am liebsten sofort ins Wohnzimmer wuchten wollt?

Bei MediaMarkt gibt es aktuell ebenfalls das starke Angebot für den Samsung-TV. Der Vorteil hier: Wenn ihr einen MediaMarkt in eurer Nähe habt, könnt ihr online die Verfügbarkeit checken und das Gerät oft direkt vor Ort abholen. Keine langen Lieferzeiten, kein Warten und Vertrauen auf die Spedition: einfach hinfahren, einladen und am selben Abend noch in Top-Qualität zocken oder Filme gucken!

Egal, für welche Größe oder welches Panel ihr euch entscheidet, diese OLEDs bringen euer Gaming- oder Fernseh-Erlebnis in eine neue Liga. Wartet aber nicht zu lange, denn bei solchen Kampfpreisen sind die Bestände meist extrem schnell vergriffen!

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