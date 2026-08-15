Top-Headset mit Dolby Atmos: Hervorragende Gaming-Kopfhörer von Corsair jetzt reduziert im Angebot

Das Corsair HS80 Max Wireless ist eine der größten Empfehlungen unter den kabellosen Gaming-Headsets und aktuell günstiger zu haben.

Corsair HS80 Max Wireless um 21% reduziert

Jetzt zum Angebot

Das gut bewertete Gaming-Headset HS80 Max Wireless von Corsair gibt es bei Amazon im befristeten Angebot aktuell um 21 Prozent reduziert. Günstiger gab es das nur selten. Das Angebot läuft bis zum 6. September oder solange der Aktionsvorrat reicht. Alternativ haben gerade auch MediaMarkt und Saturn den Angebotspreis.

Corsairs HS80 Max Wireless setzt auf 50-mm-Neodym-Lautsprechertreiber und bietet zwei kabellose Betriebsmodi, nämlich per 2,4-GHz-Funk mit bis zu 65 Stunden Akkulaufzeit und niedriger Latenz sowie Bluetooth mit bis zu 130 Stunden. Versprochen wird dabei eine Reichweite von bis zu 15 Metern und Hi-Fi-Klang mit 24 Bit/96 kHz.

Das Headset ist kompatibel zu PC, Mac, PS5, PS4, Switch und Mobilgeräten und bietet Dolby Atmos für räumlichen Klang am PC, während auch Tempest 3D Audio auf PS5 unterstützt wird. Unterdessen soll auch das omnidirektionale Mikrofon überzeugen und bietet Unterstützung für Nvidia Broadcast sowie SonarWorks SoundID.

Top-Headset mit Dolby Atmos: Gaming-Kopfhörer Corsair HS80 Max Wireless für 119 Euro statt 151,16 Euro UVP bei Amazon

Die Over-Ear-Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff mit atmungsaktivem Stoffbezug und ein schwebendes Bügeldesign mit leichtem Aluminium versprechen indes langen Tragekomfort ohne Druckpunkte, während Corsairs iCUE-Software viele Einstellungsmöglichkeiten bereitstellt. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

So gut ist das Headset: Tests zum Corsair HS80 Max Wireless

Mein-MMO-Kollege Simon Berger hatte sich das Corsair HS80 Max Wireless zugelegt und gewundert, warum er es sich nicht schon eher geholt hat. Auch im im Test bei GameStar wurde es mit 4,5 von 5 Sternen für gut befunden und findet sich auch in der Übersicht der besten Gaming-Headsets im Preisbereich unter 150 Euro.

Pro gute Reichweite

super bequem und leicht

Top-Klang, der sich mit Software noch individualisieren lässt

erstklassige Verarbeitung und hochwertige Materialien

ordentliches Mikrofon Contra Mikrofon lässt sich nur schwer biegen und nicht abnehmen

Bezug der Ohrmuscheln ist ein Staubmagnet

Weitere Angebote: Razer-Controller, gamescom-Special und Headset-Alternative

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel ein Razer-Controller zum Tiefpreis, der sich fast wie eine Gaming-Maus anfühlen soll, sowie alles Wichtige zur großen Spielemesse gamescom, die bald beginnt. Von Razer gibt es unterdessen auch noch eine Headset-Alternative zu Corsair reduziert im Angebot, die ebenfalls mit starkem Sound und guter Akkulaufzeit punktet.

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