Das Corsair HS80 Max Wireless ist kein beliebiges 08/15-Gaming-Headset, sondern ein echtes Klangbrett für alle, die beim Zocken keine Kompromisse machen wollen. Ob bombastischer Sound mit Dolby Atmos, kabellose Freiheit oder Tragekomfort für stundenlange Sessions – dieses Teil feuert aus allen Rohren.

Ich hab mir das Corsair HS80 Max Wireless vor ein paar Monaten selbst geholt und kann euch sagen: Jetzt ist der beste Zeitpunkt für ein Upgrade, denn bei Amazon gibt’s den kabellosen Klangvirtuosen gerade richtig günstig im Angebot – aber nur für kurze Zeit!

Kabellos, klangstark und gesegnet mit Ausdauer wie ein Marathonläufer!

Erstklassige Verarbeitung und erstklassig präziser Dolby Atmos-Rundumsound machen das Corsair HS80 Wireless zur echten Headset-Empfehlung!

Zuerst mal das Offensichtliche: Das HS80 Max Wireless sieht verdammt schick aus. Das Design ist schlicht, aber edel – Corsair hat hier auf matte Oberflächen, dezente RGB-Beleuchtung an den Ohrmuscheln und ein robustes Aluminium-Gestell gesetzt. Die Ohrpolster sind mit einem weichen Memory-Foam überzogen und mit Stoff bezogen, was gerade bei längeren Sessions super angenehm ist. Und das Kopfband? Ein schwebendes Design, das sich automatisch an euren Kopf anpasst. Kein Rumstellen, kein Drücken – einfach aufsetzen und wohlfühlen.

Unglaublich präziser Rundum-Sound dank Dolby Atmos

Jetzt kommen wir zum Herzstück: dem Sound. Und der hat es echt in sich. Die 50-mm-Neodym-Treiber liefern einen satten, ausgewogenen Klang mit ordentlich Wumms im Bassbereich, ohne dass Höhen oder Mitten untergehen. Egal ob ihr gerade durch Explosionen auf Verdanks stürmt oder die Schritte eines Widersachers auf Dust2 orten wollt – das HS80 Max liefert euch klare Details und präzise Räumlichkeit.

Und genau hier kommt Dolby Atmos ins Spiel. Falls euch das noch kein Begriff ist: Dolby Atmos ist ein Surround-Sound-Feature, das den Sound nicht nur um euch herum, sondern auch über und unter euch platziert. Ihr hört also nicht nur, dass irgendwo ein Schuss fällt, sondern auch wo genau. Ein Gegner klettert ein Stockwerk über euch die Treppe hoch? Ihr hört es. Ein Hubschrauber fliegt über euch hinweg? Ihr könnt ihn lokalisieren, ohne hinzusehen. Das sorgt nicht nur für eine unglaublich immersive Atmosphäre, sondern verschafft euch auch einen echten Vorteil im Spiel.

