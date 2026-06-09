Dieses kabellose Razer-Headset könnt ihr euch jetzt zum Tiefstpreis schnappen, aber ihr müsst schnell sein

Wer nicht viel Geld für ein kabelloses Gaming-Headset von Razer ausgeben möchte, sollte sich dieses Angebot näher anschauen und nicht zu lange warten.

Razer BlackShark V3 X Hyperspeed um 35% reduziert

Zum Deal

Mit dem Razer BlackShark V3 X HyperSpeed bekommt ihr aktuell ein gut bewertetes Gaming-Headset bei Amazon im Angebot um 35 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es das bisher noch nicht.

Aktuell ist das Modell der Bestseller im Bereich Funk-Kopfhörer und das Angebot ist befristet bis zum 14. Juni oder solange der Aktionsvorrat reicht. Da gegenwärtig allerdings bereits über 60 Prozent vergriffen sind, wird das nicht mehr lange dauern.

Das bietet das kabellose Gaming-Headset von Razer

Razers BlackShark V3 X HyperSpeed setzt auf feinabgestimmte TriForce-50-mm-Treiber der 2. Generation des Herstellers und verspricht so satten, kristallklaren und kompetitiven Sound. Ein breiteres Klangbild soll dafür sorgen, dass man jeden Schritt und jedes Geräusch von Gegenspielern hören kann.

Derweil soll das abnehmbare Razer-HyperClear-Kardioiden-Mikrofon (9,9 mm) dank unidirektionaler Richtcharakteristik noch mehr Stimme und weniger Störgeräusche aufnehmen. Für maximale Reaktionsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit soll indes Razers kabellose HyperSpeed-Wireless-Technik mit 2,4-GHz-Adapter sorgen.

Abseits dessen gibt es aber auch Bluetooth und USB als Verbindungsmöglichkeit für mobile Geräte oder Konsole. Weitere Funktionen umfassen virtuellen 7.1-Surround-Sound, ein leichtes Design mit nur 270 Gramm Gewicht und weiche Ohrpolster. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Headset Razer BlackShark V3 X HyperSpeed für nur 78,14 Euro statt 119,99 Euro UVP

Rezensionen und Test: So gut ist das Razer BlackShark V3 X HyperSpeed

Nicht nur in den Amazon-Rezensionen kommt das Headset mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen überwiegend gut weg, auch im Test gab es beispielsweise von Techradar mit 4 von 5 Sternen eine gute Testwertung.

Durch die Reduzierung der teureren BlackShark-Modelle auf ein erschwingliches Preisniveau gehen bei Razer zwar geringfügige und unvermeidliche Kompromisse in Bezug auf Klangqualität, Mikrofonklarheit und Funktionen einher, doch der grundlegende Klang, der Tragekomfort und das Design sind nach wie vor beeindruckend. Das leichte Design und der Hyperspeed-Funkdongle heben dieses Modell von der Konkurrenz ab, und die Akkulaufzeit von 70 Stunden ist, ehrlich gesagt, geradezu absurd. Techradar

Pro Extrem leicht

Enorme Akkulaufzeit von 70 Stunden

Hervorragender Tragekomfort für diesen Preis

Drahtlose Audioübertragung mit geringer Latenz Contra Klangqualität ist gut, aber nicht hervorragend

Virtueller 7.1-Surround-Sound klingt künstlich

Mikrofonqualität lediglich zweckmäßig

Weitere Angebote: Preis-Leistungs-PC für Gaming, PS5 Slim und Controller

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel ein exklusiver Preis-Leistungs-Gaming-PC im Battlefield-6-Design mit GeForce RTX 5060 Ti, 32 GByte RAM und Steam-Key. Außerdem mit dabei sind die PS5 Slim sowie der Standard-Controller für die Konsole in vielen verschiedenen Farben.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.