Die PS5 Slim bei MediaMarkt ist gerade sensationell günstig!

Ihr liebt es, wenn es im Wohn- oder Gaming-Zimmer aufgeräumt unordentlich ist und nicht überall die Verpackungen von Spielen und Filmen herumstehen? Dann ist die PS5 Slim Digital Edition genau euer Ding! Vor allem, da sie gerade sensationell günstig bei MediaMarkt im Angebot ist.

Holt euch hier die PS5 Slim Digital Edition zum Top-Preis bei MediaMarkt!

Zum Deal

Die Konsole ist das ideale Gerät für alle, die auf ein fesches, aufgeräumtes Setup stehen. Ganz ohne klobiges Laufwerk schmiegt sich das gute Stück geschmeidig in euer restliches Setup, liefert euch aber trotzdem genau die ordentliche Power, die ihr für aktuelle Games braucht. Wer also ohnehin seine Games und sonstigen Medien rein durch Streaming und Downloads bezieht, macht hier nichts verkehrt und spart eine Menge Geld obendrein!

Noch mehr starke Deals

Bevor wir uns dieses Angebot im Detail ansehen, gibt’s hier weitere starke Deals:

Fesches Design für mehr Platz auf dem Lowboard

Die PS5 Slim macht ihrem Namen alle Ehre, denn sie ist ein gutes Stück kleiner und leichter als das ursprüngliche Modell der PlayStation 5. Wer also ohnehin Platzmangel rund um den Fernseher hat, findet hier die optimale Lösung. Das schnittige, elegante Design fügt sich optimal in euer Setup ein, ohne klobig zu wirken oder wie ein Fremdkörper auszusehen.

Flotte Ladezeiten und ordentlich Speicherplatz

Damit ihr eure Lieblingsspiele so schnell wie möglich genießen könnt, verbirgt sich im Inneren eine richtig flotte SSD-Festplatte. Nervige Ladebildschirme gehören damit quasi der Vergangenheit an. Mit dem großzügigen Speicherplatz von 825 GB habt ihr obendrein genug Raum, um eure digitale Spielebibliothek ideal aufzubauen, ohne ständig alte Titel schweren Herzens dauernd wieder runterwerfen zu müssen.

Weniger ist hier wirklich mehr: Die schlanke PS5 Slim ist ein Kompliment für jedes ordentliche Wohnzimmer!

Pfundige Performance

So mancher mag dem Braten hier nicht trauen und misstrauisch anmerken “Ja Moment mal, wenn das nur so ein schmales Gerät ist, dann hat die ja wahrscheinlich auch schmalere Leistung?” Aber weit gefehlt! Die Slim ist nur im Design schmaler geworden und bietet starke Performance für alle eure Games.

Freut euch also auf flüssiges Gameplay in 4K, Raytracing-Effekte und den berühmten DualSense-Controller. Der lässt euch mit seinem haptischen Feedback jeden Tritt aufs Gaspedal oder jeden Schuss förmlich in den Händen spüren.

Die optimale Wahl für eine aufgeräumte Bude

Die Slim-Version der PS5 gewinnt ihr schmales Design durch den Verzicht auf ein physisches Laufwerk. Das mag auf den ersten Blick ein Nachteil sein, aber wenn ihr eh eure Games und Filme mittlerweile bevorzugt streamt, ist der Verzicht auf das Laufwerk eigentlich kein Verlust.

Denn kein Laufwerk bedeutet auch: keine Regale voller Staubfänger und keine herumliegenden Plastikhüllen mehr. Ihr kauft und ladet alles bequem direkt über den PlayStation Store. Für alle, die ihre Spiele ohnehin am liebsten digital sammeln, ist das schlichtweg die sauberste und komfortabelste Variante.

Holt euch also diese starke Konsole zum Sonderpreis, bevor MediaMarkt es sich anders überlegt!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.