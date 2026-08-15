Eine Figur in House of the Dragon lebt schon seit über 100 Jahren, war dabei, als der wichtigste Targaryen Westeros eroberte

Die letzte Folge der 3. Staffel von House of the Dragon lieferte eine neue Vorgeschichte, die von der Buchvorlage abweicht, aber was steckt eigentlich hinter Alys Rivers und der Vergangenheit der größten Burg in Westeros?

Achtung: Es gibt im folgenden Artikel Spoiler zu Alys Rivers aus der letzten Folge der 3. Staffel.

In der letzten Folge von House of the Dragon (Staffel 3) erzählt Alys Rivers Aemond Targaryen eine Geschichte über Harrenhal und den ursprünglichen Herrscher dieser einst so glorreichen Burg. Sie erzählt von Balerion, dem Drachen von Aegon dem Eroberer, der die Burg niederbrannte. Dabei sollten die Nachfahren von Lord Harren samt ihm selbst verbrannt und getötet werden.

Ein Junge überlebte aber. Seine Mutter versuchte alles, um ihn zu retten. Als sämtliche Maester aus ganz Westeros scheiterten, setzte die Mutter auf uralte Zauberei und Wesen, die im Wald lebten . Damit sind wohl die Kinder des Waldes gemeint.

Der Sohn konnte aber auch von ihnen nicht geheilt werden und starb. Die Mutter versuchte, sich das Leben zu nehmen, aber sie wurde verflucht und konnte nicht sterben. Weil sie Harrens Habgier teilte , konnte sie die Flusslande nicht verlassen und musste jedem Lord in Harrenhal dienen. Aemond stellt fest, dass das über 100 Jahre her ist, und Alys sagt nur: Eine lange Zeit, wenn man allein ist.

Auch wenn sie es nicht direkt ausspricht, wird klar impliziert, dass sie die Mutter des Sohnes von Lord Harren war und somit über 100 Jahre alt ist. Damit geht die Serie weiter als die Romanvorlage und gibt Alys eine tiefere Hintergrundgeschichte.

Aber was ist mit Harrenhal eigentlich passiert?

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Ein König, der sich gegen den größten Eroberer von Westeros wehrte

Wer war König von Harrenhal? Harren Hoffartt stammte ursprünglich von den Eiseninseln und erbte von seinem Vater die Herrschaft über sie und die Flusslande. Als König war Harren, auch genannt Harren der Schwarze, eher ein Tyrann und verhasster Herrscher.

So wollte er die Burg Harrenhal erbauen, einen neuen Sitz für seine Herrschaft. Das dauerte fast 40 Jahre. Dieses Unterfangen laugte seine Untertanen und Lande aber ziemlich aus, denn die größte Burg in Westeros zu bauen, ist keine günstige Angelegenheit – geschweige denn die Kosten und Manpower, um die Burg später instandzuhalten.

Ungefähr zum Zeitpunkt der Fertigstellung begann das wohl wichtigste historische Ereignis in Westeros: Die Eroberung von Aegon. Nachdem das Haus Targaryen floh, bevor ihr Heimatort Valyria zerstört wurde, lebten sie auf Drachenstein. Eines Tages hatte Aegon aber Lust, sich Westeros anzueignen. Er begann eine Eroberung mit seinen beiden Ehefrauen (die auch seine Schwestern waren). Mit einer Armee und Verbündeten, etwa aus dem Haus Velaryon, begaben sie sich nach Westeros.

Ausgestattet mit 3 Drachen, unter anderem dem größten, den Westeros je gesehen hat, zwang Aegon viele Häuser in die Knie. Einer, der sich aber wehrte, war König Harren Hoffart. Aufgrund seiner Tyrannei stellten sich Lords der Flusslande auf die Seite des Targaryen-Königs.

Harren lehnte ein Angebot von Aegon ab und verschanzte sich in Harrenhal. Selbst die größte Burg konnte den Drachen Belarion aber nicht aufhalten. Er zerstörte sie und verbrannte Harren und seine Söhne. Danach erhielten diverse Lords die Burg(-ruinen), doch nie wirklich für immer. Daher kommt auch der Mythos, dass ein Fluch auf dem Ort liegt.

House of the Dragon erweitert diese Geschichte und stellt einen anderen Fluch vor, an dem Alys Rivers, scheinbar die ehemalige Frau von Harren, auch noch über 100 Jahre später leidet. Sie war also zur Zeit der Eroberung und Zerstörung von Harrenhal dabei.

Wie findet ihr es, dass die Serie neue Story-Elemente einfügt? Findet ihr das gut oder sollte man sich strikt an die Vorlage halten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Mehr zu den Drachen aus Westeros findet ihr hier: Die 10 mächtigsten Drachen im Universum von Game of Thrones im Power-Ranking