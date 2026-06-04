Die 10 mächtigsten Drachen aus dem Universum von Game of Thrones im Ranking – Wer ist der Herrscher der Lüfte?

Die Drachen gehören zu den mächtigsten Kreaturen in Game of Thrones. Doch welche der feuerspeienden Bestien ist am stärksten? Wir haben uns alle Drachen aus der Geschichte von Westeros angeschaut und die Top 10 im Ranking nach ihrer Stärke sortiert.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Die Platzierungen basieren auf einer Kombination aus Größe, Gefährlichkeit, Kampferfahrung und errungenen Siegen. Mit dabei sind Drachen aus Game of Thrones, der Prequel-Serie House of the Dragon und der allgemeinen Lore von Westeros.

Warum Drachen generell so mächtig sind, erfahrt ihr hier im Ranking der mächtigsten Kreaturen aus Game of Thrones.

Die Einordnungen der folgenden Liste sind natürlich subjektiv, also lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren da!

Spoilerwarnung: Es sind Spoiler zu Game of Thrones und den ersten beiden Staffeln von House of the Dragon enthalten. Ereignisse der kommenden Staffeln von House of the Dragon haben wir jedoch bewusst ausgelassen.

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Platz 10: Viserion (untot)

Reiter: der Nachtkönig

Viserion gehört zu den drei Drachen von Daenerys Targaryen. Er ist hauptsächlich gold- und cremefarben, mit einigen roten Akzenten an Rücken und Flügeln. Der Name leitet sich von Viserys ab, dem verstorbenen Bruder von Daenerys.

Im Drachen-Trio war Viserion der Ruhigste und vermutlich Schwächste. Auch mit Drogons rasantem Wachstum konnte er es nie aufnehmen. Dass er trotzdem in dieser Liste vorkommt, liegt vor allem an seinem tragischen Ende.

Bei der Rettungsmission jenseits der Mauer wird der junge Drache von einem Eisspeer getroffen. Er stirbt und wird wenig später vom Nachtkönig wiederbelebt. Als untoter Zombie-Drache besitzt Viserion jetzt die Vorteile von Drachen und Wiedergängern gleichermaßen, was ihn zu einer ziemlich gefährlichen Kreatur macht. Er ist nahezu unverwundbar und spuckt mystisches, blaues Eisfeuer, das sogar die Mauer zum Einsturz bringen konnte.

Seine größte Schwäche ist jedoch die Abhängigkeit vom Nachtkönig. Als er besiegt wird, stirbt auch der untote Viserion endgültig.