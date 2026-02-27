In Game of Thrones gibt es zahlreiche mächtige Kreaturen. Doch welche sind eigentlich am stärksten? Wir haben uns die Top 5 im Ranking angeschaut.

Wonach wurde das Ranking erstellt? In der Welt von Game of Thrones gibt es nicht nur Magie, sondern auch legendäre Kreaturen, die selbst in Westeros oft nur als Mythos gelten.

Als Zuschauer wissen wir jedoch, dass es sich zumindest bei einigen Wesen nicht bloß um Hirngespinste handelt. Im Ranking schauen wir uns nur solche Kreaturen an, deren Existenz auch mit Sicherheit bestätigt ist.

Andere Mythen und Legenden, wie zum Beispiel Meermenschen oder Sphinxe, lassen wir erst einmal außen vor.

Platz 5: Schattenwölfe

Kaum eine Kreatur in Game of Thrones ist vermutlich so ikonisch wie der Schattenwolf. Er ist eng mit Haus Stark verbunden und dient der Familie als Wappentier. Zu Beginn der Serie erhielten die Stark-Kinder eigene Schattenwölfe, die später teils zu mächtigen Verbündeten heranwuchsen.

Optisch ähneln die Kreaturen einem gewöhnlichen Wolf. Doch sie sind viel größer, in ausgewachsenem Zustand etwa wie ein kleines Pferd. Auch ihre Stärke ist beeindruckend. Einen Menschen können sie problemlos zerfetzen, wenn sie es darauf anlegen.

Auch wenn nicht ganz klar ist, wie viel Magie in den Schattenwölfen steckt, scheinen sie doch eine Art telepathische Verbindung zu ihren Herrchen zu haben. Jedenfalls sind sie zutiefst loyal, und beschützen ihre Menschen bis zum Tod.