Neues Spiel lässt euch Tabletop-Schlachten auf dem PC austragen, startet mit 94 % positiven Reviews auf Steam

Wer große Tabletop-Schlachten schon immer mal auf dem heimischen Bildschirm erleben wollte, bekommt mit einem frischen Titel auf Steam jetzt die Gelegenheit. Erste Stimmen zeigen sich begeistert.

Um welches Spiel geht es? Am 11. Juni 2026 erschien Tabletop Tavern auf Steam. Schon der Name des Spiels deutet an, in welche Richtung es geht. Ihr befindet euch darin in einer virtuellen Taverne, in der auf einem großen Tisch epische Tabletop-Schlachten geschlagen werden.

Das Spiel bedient sich Roguelike-Elementen und verpackt sie in Echtzeitgefechte, bei denen verschiedene Streitkräfte klug auf dem Schlachtfeld positioniert werden wollen. Ihr habt die Wahl zwischen diversen Fraktionen, die sich alle unterschiedlich spielen sollen.

Darunter sind beispielsweise Wikinger, aber auch Fantasy-Wesen wie Orks oder Elfen. Es gilt, die verschiedenen Einheiten je nach Fähigkeiten einzusetzen, Synergien zu nutzen und so das Beste aus der eigenen Armee herauszuholen.

Ist eine Runde vorbei, könnt ihr eure Truppen managen. Außerdem müsst ihr euch mit Events innerhalb der Kampagne beschäftigen. Typisch Roguelike könnt ihr zudem Upgrades freischalten, die den nächsten Durchgang beeinflussen.

Wenn ihr jetzt mehr zu Tabletop lesen wollt, schaut gerne bei unserer Übersicht auf MeinMMO vorbei.

Video starten Tabletop Tavern lässt euch digitale Schlachten mit Roguelike-Elementen erleben Autoplay

Die Spieler finden es super

Wie kommt das Spiel an? Schon kurz nach Release konnte Tabletop Tavern eine kleine Fangemeinde um sich scharen. Auf Steam gaben bislang 509 User ihre Wertung ab und hievten das Spiel mit 94 % auf „sehr positiv“.

Der Titel von Solo-Entwickler TJ überzeugt besonders Strategie-Fans und Liebhaber von kleinen Spieleperlen.

„Kein AAA Titel, aber dafür auch keine DLCs. Für die 15 Euro zum Start eine herrliche Mischung aus einer vereinfachten Form der Echtzeitschlachten aus Total War und diversen Roguelike-Titeln“, beschreibt PrinceDeath seine Erfahrung mit dem Spiel.

Andere User schließen sich dem an, loben den fordernden Schwierigkeitsgrad in höheren Stufen, die Schlachten, und die Musik. Immer wieder ziehen die Nutzer Vergleiche zwischen Total War und Rogue-likes. Wer diese beiden Komponenten mag, für den sei Tabletop Tavern laut SirLauchzelot ein „feuchter Traum“.

Kritisiert wird höchstens die kurze Spieldauer und ein Nutzer wie NostradEmus findet, dass die Map und Einheiten sich zu sehr ähneln würden. Generell erwarten viele User, dass das Spiel durch zukünftige Updates noch erweitert wird.

Solo-Entwickler TJ hat sich indes auf x.com zu Wort gemeldet und sich für die überwiegend positiven Reviews bedankt: „Es ist eine Sache, wenn Leute einem sagen, dass sie das Spiel mögen, aber eine ganz andere, wenn sie es einem sagen, nachdem sie Geld dafür ausgegeben haben.“

Auf Steam könnt ihr eine Demo ausprobieren. Noch bis zum 18. Juni gilt ein Einführungsanbot, bei dem Tabletop Tavern um 25 % reduziert ist und 14,99 € kostet. Danach ist das Spiel wieder zum Normalpreis von 19,99 € erhältlich. Habt ihr schon reingeschaut und euch eine Meinung gebildet? Schreibt uns eure Eindrücke gerne in die Kommentare. Ein anderes Spiel hat ein klares Ziel: Neues MMORPG auf Steam will Guides überflüssig machen: „Nimmt dem Spiel seinen Reiz“