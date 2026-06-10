Legendärer Entwickler will, dass ihr sein neues MMORPG ohne Wiki spielt, nutzt dafür eigene Technologie

Im neuen Spiel von Entwickler-Legende Raph Koster erwartet euch eine riesige Spielwelt voller zufälliger Ereignisse, die die Nutzung eines Wikis unmöglich machen soll. So lautet zumindest der Plan für Stars Reach, das auf Steam erscheint.

Was ist Stars Reach? Es handelt sich um das neue Projekt von Raph Koster, der als Entwickler federführend an Spielen wie Ultima Online oder Star Wars Galaxies beteiligt war.

Mit seinem Studio Playable Worlds arbeitet er seit einigen Jahren am MMORPG Stars Reach, das bereits eine erfolgreiche Kampagne auf Kickstarter hinter sich hat. Darin bereist ihr ein riesige, offene Spielwelt und besucht verschiedene Planeten, wo ihr Basen errichten, mit den dort ansässigen Lebewesen interagieren und Ressourcen abbauen könnt.

Die Spielwelt soll sich dabei ständig verändern und die Spieler vor neue Herausforderungen stellen. Raph Koster verriet nun, was die Idee hinter der Erkundung ist – und wie Technik dabei hilft, unvorhergesehene Erlebnisse zu schaffen.

Video starten Stars Reach von Raph Koster kündigt im neuen Trailer den Early Access an Autoplay

Nicht wissen, was passieren wird

Was erzählt Koster? Im Gespräch mit PCGamesN erklärte der Entwickler, dass das Team komplexe Simulationen nutze, um die Spielwelt und die darin enthaltenen Elemente prozedural zu generieren.

So können sich beispielsweise Angriffsmuster von Gegnern ändern, je nachdem, auf welchem Planeten sie sich befinden. Koster ist der Meinung, dass sich die Meta im Spiel organisch weiterentwickeln soll, es aber gut sei, wenn nicht alle Aspekte von den Spielern analysiert werden können:

Wenn alles in einem Wiki dokumentiert ist, nimmt das dem Spiel seinen Reiz. Eines der Merkmale dieses Spiels ist, dass all diese Elemente darauf ausgelegt sind, es resistent gegen Strategiehandbücher zu machen. Raph Koster

Um das zu erreichen, nutzen die Entwickler eine eigene Technologie zur Simulation ihrer Welt. Raph Koster beschreibt sie als eine „Unmenge sehr, sehr einfacher KIs“, die im Zusammenspiel das Universum von Stars Reach zum Leben erwecken.

Dieses Spiel basiert auf der Annahme, dass mehr Simulationen zu neuem, innovativem Gameplay führen und die Kreativität der Spieler sowie emergentes Verhalten ermöglichen. […] Indem wir das gesamte Spiel auf dieser Prämisse aufbauen, erschaffen wir eine Welt, die das Gefühl einfängt, das man beim ersten Spielen eines solchen Spiels hatte: das Gefühl der Möglichkeiten, das Gefühl von ‚Ich weiß nicht genau, was passieren wird‘. Raph Koster

Wie genau sich die Simulation auf das Spielerlebnis auswirkt, können Interessierte bereits jetzt in Playtests ausprobieren. Derzeit gibt es eine Warteliste, anmelden dafür kann man sich auf der offiziellen Website des Spiels.

Ob man in Stars Reach gerade aufgrund der unzähligen Optionen nicht doch Hilfe in Form eines Wikis benötigt, muss die Zukunft zeigen. Was haltet ihr von der Philosophie des Spiels? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare. Kürzlich verriet Koster, wann der Titel erscheinen soll: MMORPG-Legende bringt sein neues Spiel auf Steam, verrät jetzt endlich den Release-Zeitraum