MMORPG-Legende bringt sein neues Spiel auf Steam, verrät jetzt endlich den Release-Zeitraum

Mit Stars Reach bringt Entwickler-Legende Raph Koster bald schon sein nächstes, großes MMORPG an den Start. Nun hat das Team verraten, wann ihr mit dem Release auf Steam rechnen dürft.

Was ist Stars Reach? Es handelt sich um ein MMORPG vom Studio Playable Worlds, das von Raph Koster geleitet wird. Der Entwickler ist eine echte Legende und arbeitete in führenden Positionen an Titeln wie Ultima Online, Star Wars Galaxies oder Everquest II.

Mit Stars Reach hat das Team Großes vor. Das Spiel, das über eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne finanziert wurde, soll eine offene Spielwelt bieten, die sich über den Weltraum erstreckt. Darin bereist ihr laut Aussagen der Entwickler tausende Planeten, die frei erkundet werden können.

Ihr dürft eure Basis errichten, mit der Flora und Fauna interagieren, Ressourcen abbauen und Gegner bekämpfen. Jede Entscheidung des Spielers soll die Welt beeinflussen. In der Sandbox sollt ihr auch andere Spieler treffen und ebenfalls mit ihnen im Austausch stehen.

Das Projekt wurde 2022 erstmals öffentlich gezeigt und nun soll es rund vier Jahre später soweit sein und die Server werden für alle Interessierten online gehen.

Video starten Stars Reach von Raph Koster kündigt im neuen Trailer den Early Access an Autoplay

Rund um die Uhr im Einsatz

Was kündigen die Entwickler an? Auf der Website des Spiels hat das Team bekanntgegeben, dass Stars Reach ab diesem Sommer in die Early-Access-Phase auf Steam starten wird. Das genaue Datum haben die Entwickler allerdings noch nicht verraten.

Sie betonen jedoch, dass man derzeit hart daran arbeitet, das Spiel fit für den Release zu machen:

Wir werden in den nächsten Wochen fast rund um die Uhr im Einsatz sein. Wir müssen die Dienste zwar ab und zu wegen Wartungsarbeiten herunterfahren, werden euch aber hier auf Discord und im Spiel benachrichtigen, wenn es soweit ist.

Während es in der Vergangenheit bereits Playtests gab, soll zukünftige bald folgen. Wer also Interesse hat, noch vor dem Early Access ins Spiel zu schauen, kann sich auf der offiziellen Website auf die Warteliste setzen lassen.

Was wurde noch angekündigt? In einem Livestream, den ihr auf YouTube nachholen könnt, haben die Entwickler zudem eine Reihe neuer Elemente gezeigt, die nun Teil des Spiels sind:

Neue Kreaturen und Gegner, darunter Reptilien oder bewaffnete Insekten

Updates für das Bausystem, die individuelleres Bauen erlauben

Die Charakterstellung kommt mit einer neuen Einführungssequenz daher

Waffen haben neue Feuermodi erhalten

Nun interessiert uns eure Meinung: seid ihr alte Fans von Ultima Online und gespannt auf das nächste Großprojekt von Raph Koster? Schreibt uns eure Erwartungen an das Spiel gerne in die Kommentare. Das Mastermind hinter dem Spiel hat verraten, was seine Inspiration ist: Das MMORPG eines legendären Entwicklers soll wie der Anime werden, in dem Leute nicht aufhören können, ein MMO zu zocken