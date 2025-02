Das MMORPG eines legendären Entwicklers soll wie der Anime werden, in dem Leute nicht aufhören können, ein MMO zu zocken

Das neue MMORPG Stars Reach auf Steam wird von einem legendären Entwickler erstellt. Jetzt hat er verraten, welche Inspiration er nutzt.

Was ist das für ein Spiel? Das Galaxy-Sandbox-MMORPG Stars Reach möchte eine Parallelwelt bieten, in der die Spieler richtig tief eintauchen können. Das Spiel soll nicht als Theme-Park-MMORPG, sondern als Sandbox funktionieren und die Spieler sollen die „tief simulierte Lebenswelten in einer splitterlosen Galaxie“ erkunden.

Entgegen vielen Genre-Konkurrenten soll es hier eine „vollständig vom Spieler gesteuerte Wirtschaft“ geben, die „voller friedlicher Spielmöglichkeiten“ steckt. Wer also keine Lust auf Kämpfen hat, wird auch so im MMORPG glücklich.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zum Sandbox-MMORPG sehen:

MMORPG von einem Mastermind

Wer steckt hinter dem MMORPG? Der Branchenveteran Raph Koster war der Lead Designer von Ultima Online, das 1997 veröffentlicht wurde. Außerdem war er der Creative Director von Star Wars Galaxies aus 2003. Er steckt auch hinter dem neuen MMORPG Stars Reach.

In einem Interview mit Gamesradar hat der Entwickler über seine Inspiration für das MMORPG gesprochen. Dabei fiel ihm als erstes Sword Art Online ein. Ein Anime, in dem die Körper der Protagonisten mit ihren Charakteren aus einem MMO verbunden sind und nur dann frei werden, wenn sie das Spiel gewinnen. Sterben sie hingegen in der virtuellen Welt, geschieht dies auch in der realen Welt des Animes.

Über Sword Art Online sagt er: „Es ist eine Fantasie, einer immersiven Parallelwelt, und die Spieler sehnen sich danach, glauben wir […] Schauen Sie sich zum Beispiel all die Isekai-Anime, die Sword Art Onlines und all das an. Die Spiele, die dort gezeigt werden, sind keine Themepark Games. Es sind immersive, alternative Realitäten, richtig?“

Gibt es schon ein Beispiel aus der Spielindustrie? Für Raph Koster soll sein MMORPG eine Sandbox werden, in der die Spieler ihren Alltag hinter sich lassen können. Wie das in einem Videospiel funktionieren kann, weiß er genau.

Als Beispiel nennt er das Cozy Game Animal Crossing: „Wenn man sich den Aufstieg all dieser anderen Sandbox Spielformen in kleinerem Maßstab anschaut, ist das doch ganz klar, oder? Ich denke, dass die Art und Weise, wie Animal Crossing während COVID viral wurde, ein Zeichen dafür ist. Also, ja, wenn man diese Dinge wieder in den Kontext bringt, glauben wir, dass es einen riesigen, riesigen Appetit darauf gibt.“

Raph Koster hat also eine klare Vorstellung von seinem MMORPG und weiß genau, wie es werden soll. Bevor das Spiel Realität wird, muss die Finanzierung gesichert werden. Dafür setzen die Entwickler auf eine Kickstarter-Kampagne, die bald starten soll. Mehr darüber könnt ihr hier erfahren: Legendärer Entwickler macht seit 5 Jahren neues MMORPG, jetzt will er euer Geld