Legendärer Entwickler macht seit 5 Jahren neues MMORPG, jetzt will er euer Geld

Als ultimative Herausforderung sollt ihr euch sogar einen ganzen Planeten zu eigen machen und auf diesem eine Infrastruktur aufbauen können. Wie groß die Ambitionen des Teams sind, zeigt die nachfolgenden Meldung aus dem Juli 2024: Stars Reach soll für Science-Fiction das tun, was World of Warcraft für Fantasy getan hat .

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Die Spieler sind eingeladen, die Zukunft des Spiels auf dem Weg zum Early Access mitzugestalten. Auf dem heutigen schwierigen Markt sind private Investitionen in die Spieleentwicklung immer seltener geworden. Um den Schwung aufrechtzuerhalten, wendet sich Playable Worlds an seine leidenschaftliche Spielergemeinschaft, die dabei helfen soll, Stars Reach über die Ziellinie zu bringen.

Was ist das für ein Update? Im Zuge eines Lagerfeuer-Chats auf dem offiziellen Discord -Kanal haben die Verantwortlichen des Studios Playable Worlds angekündigt, am 10. Februar 2025 eine Kickstarter-Kampagne für das MMORPG starten zu wollen. Die Hauptseite des Crowdfunding-Projekts ist via kickstarter.com bereits einsehbar.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to