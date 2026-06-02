„So schlecht, dass ich’s haben will“ – Ein Pokémon wurde bei der Ankündigung neuer LEGO-Sets mehr oder weniger beabsichtigt perfektioniert

Bei der Ankündigung neuer LEGO-Sets zu Pokémon treffen diese auf gemischte Reaktionen bei der Fanbase. Doch bei einem Pokémon scheinen sie trotz Kritik vieles richtig gemacht zu haben.

Was sind das für LEGO-Sets? Nach der ersten Kollaboration zwischen LEGO und Pokémon bringt die LEGO Group nun 12 weitere Sets raus, die bekannte Monster wie die Kanto-Starter, Gengar, Evoli, Mew und noch mehr beinhalten. Diese sind außerdem alle mit dem neuen LEGO-Smart-Brick ausgestattet, der für Lichteffekte, Ton und mehr technische Sensorik sorgt.

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Die neuen Sets werden von Pokémon-Fans auf Reddit bereits kritisch beäugt, die je nach Design unterschiedlich gut ankommen. Während bis auf manche Ausnahmen wie Knakrack und Nachtara die Designs eher als „Albtraummaterial“ bezeichnet werden, ist das für viele bei einem Monster gar nicht so ein Problem.

Hier seht ihr den Trailer für ein LEGO-Set eines anderen Spiels:

Video starten Trailer zum LEGO-Set „Dungeons & Dragons: Die Sage vom Roten Drachen“ Autoplay

„Hässliches“ Design sorgt bei einem Pokémon für ein Kaufargument

Von welchem Pokémon ist die Rede? Vor allem das singende Pokémon Pummeluff sorgt bei der Community für Gesprächsstoff. Das blockige LEGO-Design des sonst komplett runden Pokémons mitsamt den komplett mittig nach vorne ausgerichteten Augen, die einem direkt in die Seele starren, sorgt bei Fans beinah für Mitleid: „Armes Pummeluff“ (TalCohron).

Allerdings ist genau dieses Aussehen für andere Pokémon-Fans, was das LEGO-Set von Pummeluff betrifft, ein Grund, es zu kaufen: „Junge, Pummeluff ist so schlecht, dass ich’s irgendwie haben will. Das würde in meinem Regal absolut witzig aussehen!“ (Final-Finger1003.)

Gehören Pokémon und LEGO einfach nicht zusammen? Das scheint bei Pokémon-Fans jedoch auch nicht die allgemeine Aussage zu sein. Anstatt sich auf die Pokémon an sich zu fokussieren, wünscht sich die Community schlichtweg einen anderen Fokus, wie auch volcanicsquad09 schreibt:

„Um Arceus’ Willen, macht doch einfach die Gebäude, Mann.“

Das Pummeluff-Set sowie die anderen 11 neuen LEGO-Sets können ab heute, dem 2. Juni 2026, vorbestellt werden – falls man das natürlich will. Erscheinen werden sie dann ab dem 1. August 2026. Ein Fan hat es nicht eingesehen, über 650 Euro für ein exklusives LEGO-Set auszugeben, und hat es einfach selbst nachgebaut, nach eigener Anleitung: Lego-Fan baut exklusives Set von Pokémon im Wert von 650 Euro selbst nach und schenkt Community die Anleitung