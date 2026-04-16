Lego-Fan kreiert voll durchgeplante Burg mit eigener Lore und ich will darin D&D spielen

Ein Lego-Fan kreierte eine solch beeindruckende Burg aus Bausteinen, dass selbst MeinMMO-Redakteurin Caro geflasht wurde. Sie hat mit Lego zwar nicht viel am Hut, allerdings wäre die Burg aufgrund der Skala ein starker Ort für ein Abenteuer in Dungeons & Dragons.

Lego empfand ich bisher zwar als eine entspannend klingende Aktivität, jedoch habe ich bislang noch nicht genug Interesse aufgebaut, um ein weiteres Hobby aufzunehmen, in das ich zu viel Zeit und Geld investieren könnte. Doch dann bin ich auf ein Projekt des Lego-Fans und Redditnutzers HaZalaf gestoßen.

Er präsentiert der Community einen ganzen Bilderkatalog zu seinem neusten Werk, einer riesigen Fantasy-Burg, die mich beim ersten Anblick direkt flashte. Allein von außen würde ich sein Bauwerk als nichts Geringeres als ein Kunstwerk bezeichnen – doch dann zeigte er auf weiteren Bildern, wie detailliert er tatsächlich vorgegangen ist.

Die gesamte Burg lässt sich vollständig öffnen und ist von innen mit einer Vielzahl komplett ausgestatteter Räume, Treppen, Geheimgänge und versteckten Details bestückt, sodass ich mich kaum sattsehen konnte, geschweige denn wollte.

Hier könnt ihr einen Teil der Bilder zu der Burg von HaZalaf sehen:

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Er fügt als Beschreibung hinzu, dass seine Burg drei versteckte Räume, zwei geheime Außeneingänge, acht oder neun verborgene Türen und ein in den Felsuntergrund eingelassenes Grab besitzt. Alle Räume sind über Treppen oder Leitern erreichbar, alle Kamine mit entsprechenden Schornsteinen ausgestattet und alles scheint so, als handle es sich um eine vollkommen funktionstüchtige Festung.

Und genau aus diesem Grund wanderte mein erster Gedanke sofort zu meiner eigenen persönlichen Obsession: Diese Burg ist so heftig, ich will darin sofort Dungeons & Dragons spielen!

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Heftiger als so manches Tabletop-Terrain

Die Menge an verwinkelten Gängen und Räumen löste diesen dringlichen Wunsch in mir aus, die Burg aus der Sicht meines Charakters mitsamt meiner D&D-Gruppe zu erkunden. Das Gebäude bietet so viele verschiedene Orte, dass wir uns vermutlich für Stunden darin verlieren, versteckte Geheimnisse aufdecken und dessen Bewohner kennenlernen könnten.

Aufgrund der Skala eignet sich die Lego-Burg perfekt für Miniaturen und die Puppenhaus-Ansicht würde eine oder mehrere Sessions an diesem Ort noch immersiver machen. Im übertragenen Sinne handelt es sich um ein zutiefst beeindruckendes Terrain-Piece – nur halt aus Lego.

Weitere Bilder der Lego-Burg von HaZalef von Reddit, wo noch weitere Fotos der einzelnen Räume zu finden sind.

Die Burg ist nicht nur höchst detailliert, sondern hat auch eine eigene Lore

Was ich außerdem zutiefst respektiere, von einem Nerd zum anderen: HaZalef ist so engagiert, dass er nicht nur die Burg an sich geschaffen hat, sondern auch eine gesamte Geschichte.

Zusammenfassend wird die Burg von einem einst stolzen Volk belebt, das bei der Zerstörung seiner vorherigen Stadt alles verloren hat und mit Schiffen über das Wasser geflohen ist. Es lebt nun auf mehreren, recht kleinen und kahlen Felseninseln im Meer, wo auch die besagte Burg zu finden ist.

Auf das Festland können sie nicht mehr zurück, da dort verfeindete Völker auf sie warten, weshalb sie im Meer festsitzen. Da es ohne Ackerbau und Wälder nicht leicht ist, sich selbst zu versorgen, entwickelte sich das Volk zu Piraten und Schmugglern, die sich in ihrer Verzweiflung an verbotene und dunkle Magie und Blutzauber gewandt haben.

Um zu überleben, sind sie bereit, zu extremen Mitteln zu greifen, wodurch das Volk sowie ihre Bauten und auch die Burg deutlich düsterer geworden sind, als sie es früher waren.

Allein mit dieser Lore, die schon deutlich gekürzt wurde, könnte man eine ganze Kampagne spinnen. Das macht meine FOMO zwar noch schlimmer, aber steigert gleichzeitig meinen Respekt für das Engagement des Burgenbauers.

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