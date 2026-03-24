Künstler verwandelt seine alten Würfel in Monumente für die Ewigkeit, schickt sie nach D&D in würdigen Ruhestand

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3 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Künstler verwandelt seine alten Würfel in Monumente für die Ewigkeit, schickt sie nach D&D in würdigen Ruhestand

Ein Miniatur-Künstler hat eine Methode gefunden, wie er alten, ausgedienten Würfeln noch eine zweite Chance geben kann. Damit beweist er nicht nur seine starke Ideenfindung, sondern auch seinen besonderen Skill und wie wichtig eine schicke Base im Tabletop sein kann.

Was hat der Künstler aus seinen alten Würfeln gebastelt? Der Miniaturkünstler VaultBoySaysRelax zeigt der Community des Miniatur-Hobbys auf Reddit sein neuestes Projekt: Er verwendete alte W6 (sechsseitige Würfel), für die er keinen Nutzen mehr hatte, um sie in Objective Marker (auch Zielmarker genannt) zu verwandeln. Durch ein bisschen Textur auf den eigentlichen Würfeln und einer bewachsenen Base, sehen die Würfel aus, als wären sie seit Jahren Teil ihrer Umgebung geworden:

Der Künstler ist sich bezüglich der zugeschneiten Variante etwas unsicher, ob ihm sein Ergebnis gefällt, allerdings erhält er von der Community über 2.000 Upvotes und eine Menge Zuspruch. Denn die sind absolut begeistert von der Umsetzung sowie der Idee an sich.

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Durch schicke Aufwertung kriegen alte Würfel eine neue Aufgabe

Wozu wurden die Würfel nun gemacht? Aus den Würfeln wurden sogenannte Objective Marker, die – wie ihr Name vermuten lässt – zur Markierung von Objectives, also Missionszielen, verwendet werden. Durch Missionsziele wird auf dem Schlachtfeld für mehr Aufgaben gesorgt als reine Schlägerei zwischen verfeindeten Truppen. Beide Seiten können an den Stellen dieser Markierungen beispielsweise versuchen, kostbare Artefakte, Vorräte oder einen Stützpunkt zu sichern.

In der Regel wird eine runde Markierung genutzt, die 40 mm beträgt, wofür manche Spieler auch gestaltete Miniatur-Bases nutzen, die zu ihrer Armee passen.

Wie reagiert die Community auf die W6-Objective-Marker des Künstlers? Die Miniatur-Community auf Reddit liebt die Idee des Künstlers, da das Ergebnis nicht nur sehr schick aussieht, sondern auch einen guten Einsatz für ausgediente Würfel bietet. TTRPG-Spieler, egal ob in Warhammer, D&D, oder anderen Beispielen, können nur selten stylischen Würfeln widerstehen. Deswegen sammeln sich bei sogenannten „Würfel-Goblins” schnell ganze Sammlungen an.

„Das ist eine gute Möglichkeit, Würfel in den Ruhestand zu schicken, die nicht mehr richtig performen wollen”, schreibt Tantexto. Aber auch eine große Menge weiterer Redditnutzer will diese Idee in Zukunft selbst nutzen, wie auch Rhe_Wyzard: “Das ist der Hammer, das werde ich sofort nachmachen. Vielleicht verschiedene Würfeltypen, um sie zu unterscheiden. Ein W4-Ziel, W6-Ziel. W8-Ziel, und so weiter.”

Mit dem Projekt konnte der Künstler nicht nur für eine Menge Inspiration sorgen, sondern auch beweisen, wie unterschätzt starke Terrain-Skills im Miniatur-Hobby sind und nicht vernachlässigt werden sollten.

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Quelle(n): Reddit
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