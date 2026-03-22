Fan von ARC Raiders und D&D wollte seine Hobbys verbinden, erklärt mir, wie er sein Meisterwerk schuf

Ein Fan des Extraction-Shooters ARC Raiders sowie Dungeons & Dragons stieß eines Tages auf den Geistesblitz, der ihm seine beiden Spielefavoriten in einem Tabletop-Projekt verbinden ließ: Er schuf ein Miniatur-Diorama, das jedoch keine heldenhaften Fantasy-Charaktere und Monster zeigt, sondern ARC-bekämpfende Raider. MeinMMO-Redakteurin wusste beim ersten Anblick dieses Meisterwerkes direkt: Mit diesem Künstler muss sie einfach in Kontakt treten.

Beim täglichen Scrollen durch die verschiedenen Gaming-Communitys stieß ich eines Morgens auf ein Kunstwerk, das ich nicht ignorieren konnte. Es verband nicht nur meine Vorliebe für Miniaturen, sondern auch für ARC Raiders, in das ich erst vor kurzem eingestiegen bin.

Es handelt sich um ein Miniatur-Diorama im Stil von ARC Raiders des Künstlers Hero_Work_Shop (auf Instagram), das von seinem Freund DestinyNoel98 auch auf Reddit geteilt wurde. Es zeigt eine Szene, in der drei Raider gegen einen Leaper kämpfen und einer bereits zu Boden gegangen ist, was durch eine emporsteigende Raider-Flare verdeutlicht wird. In einem weiteren Diorama stellen sich drei weitere Miniaturen einer Bastion.

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Die Bilder kamen bei der Community hervorragend an, vor allem die gemalten Raider-Skins und die Flare, die tatsächlich zu leuchten scheint.

Auch ich fand die Projekte des Hobbykünstlers beeindruckend und wusste: Wenn er bereits ARC Raiders, Dungeons & Dragons und Miniaturen mag, dann ist das ein Typ, mit dem ich dringend quatschen will. Also meldete ich mich bei ihm und stieß auf eine zutiefst freundliche und herzliche Person, die bereit war, mir ein paar Fragen zu seiner Arbeit zu beantworten.

Wenn einmal die Inspiration da ist, gibt es keinen Halt mehr

Ich habe Hero_Work_Shop gefragt, wie er von D&D-Miniaturen zu ARC Raiders gewechselt ist, und wie er überhaupt auf das Bemalen von Miniaturen aufmerksam wurde.

Er erzählte mir, dass er generell schon immer ein ziemlich kreativer Mensch gewesen sei, dem immer viele verschiedene Ideen im Kopf umherschwirren. Vor etwas mehr als zwei Jahren hat er deswegen begonnen, mit Ton und einem 3D-Stift zu arbeiten, bis er schließlich auf andere Künstler aufmerksam wurde: „Ich habe gesehen, dass andere besser waren, und mir gesagt: „Das will ich auch machen!”“

Durch Dungeons & Dragons wurde er dann spezifisch auf Miniaturen aufmerksam, wo er bereits vor dem ersten Projekt kaum noch abwarten konnte, all in zu gehen:

Mein Freund, der bisher keinerlei Vorkenntnisse hatte, sagte mir, er wolle D&D lernen, und ich meinte nur: Super! Lass uns das mal machen! Nach zwei Sessions bot ich ihm an, die beiden Miniaturen, die er online bestellt hatte, zu bemalen. Und dann dachte ich mir: Weißt du was? Ich kauf mir einen 3D-Drucker, auch ohne jegliche Erfahrung … Und so fing alles an!

Mithilfe von verschiedenen Content-Creators zum Thema Miniatur-Bemalen konnte er sich Schritt für Schritt an den Skill heranarbeiten, den er heute aufweist. Das erforderte zwar eine gewisse Disziplin, doch die fiel ihm absolut nicht schwer. Und in einer Aussage konnte ich mich selbst sofort wiedererkennen: „Wenn ich mich für etwas interessiere, wie auch für Spiele, dann versinke ich buchstäblich darin.”

Miniaturen waren nur der erste Schritt, nun schafft er ganze Szenen

Als jemand, die das Bemalen von Miniaturen liebt, den nächsten Schritt eines gesamten Dioramas jedoch zutiefst einschüchternd findet, wollte ich unbedingt wissen, wie er bei seinen Szenen vorgegangen ist.

Als ich Miniaturen gesehen habe, die von ARC Raiders inspiriert sind, wollte ich sie – wie man es kennt – selbst basteln! Und dann heißt es: Do it yourself!

Ich habe einen runden Pappkreis genommen, mir eine kleine Szene ausgedacht, indem ich die Miniaturen dort platzierte, wo sie mir gefielen, und nach und nach einen Kieselstein hier platziert, einen Grashalm dort und so weiter … Das Wichtigste ist, sich an einer Vorlage zu orientieren, um es so getreu wie möglich zu gestalten.

Die Dateien der Miniaturen hat er gekauft und selbst gedruckt. Um einen besonders spielgerechten Look zu finden, gingen er und sein Freund zusammen ins Spiel, um dort Referenzfotos für die Skins und die Umgebung zu machen. Den Rest entschied er nach Gefühl.

Besonders die besagte Raider-Flare hat mich beeindruckt. Hier kann man nicht „einfach nur” (mit ganz dicken Anführungszeichen) die Miniaturen bemalen, sondern wirklich selbst kreativ werden, wie man sie darstellt. Hero_Work_Shop ist jedoch ehrlich und gibt zu, dass er bei der Idee etwas Hilfe erhielt:

Mein Freund hatte schließlich den genialen Einfall, als er den Raider auf dem Boden sah: Ich habe einen einfachen Kontakt mit pulsierendem Licht und einer Batterie hergestellt. Diese befindet sich tatsächlich im Inneren der Flare und ist dann mit Watte bedeckt.

Ein Projekt, das auch hobbyfremde Fans findet

Sein stolzer Freund zeigte der Community von ARC Raiders das Diorama auf Reddit, wo es seitdem von vielen Spielern bewundert wird:

„Alter, das ist der Hammer! Ich würde mir sowas echt gerne kaufen, wenn ich ehrlich bin”, schreibt dreamtank. Auch Blue18Lightning betont: „Wenn ich Embark wäre, würde ich vor Stolz von einem Ohr zum anderen grinsen – das ist einfach fantastisch, und da ist so viel Detail eingebaut, einfach großartig!”

Weitere Projekte für Hero_Work_Shop findet ihr auf seinem Instagram, wo er für einen freundlichen Austausch und auch Commissions bereitsteht.

Neben Hero_Work_Shop habe ich bereits mit einem weiteren Miniatur-Künstler gesprochen, der sich anstelle von Dungeons & Dragons oder ARC Raiders mit Figuren eines anderen Spiels beschäftigte: Er bemalte Pokémon, die aussehen, als seien sie in das Universum von Warhammer gestürzt. Dabei erwies er einen solch beeindruckenden Skill, dass ich kaum glauben konnte, dass er erst vor weniger als einem Jahr in das Hobby eingestiegen ist: Ich habe einen Miniatur-Neuling gefragt, wie er nach nur 4 Monaten schon einen so coolen Warhammer-Relaxo malen konnte