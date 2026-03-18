Dungeons & Dragons wird von wichtigen Charakteren geprägt, an denen man kaum vorbeikommt. Wir stellen euch 4 vor, die besonders viel Einfluss haben.
Der Wunsch, endlich Dungeons & Dragons zu spielen, ist groß. Wir geben euch hier 10 Tipps, mit welchen Argumenten ihr eure Freunde an den Haken bekommt.
Wissenschaftler haben einen Versuch mit Dungeons & Dragons gestartet, um die Langzeitleistung von KIs zu prüfen. Das klappte mal mehr, mal weniger gut.
Eine Gruppe beliebter Content-Creator hat sich vereint, um D&D zu spielen. Dafür bauen sie Charaktere, die zu ihrer Expertise passen.
Wir haben euch gefragt, welche Klassen aus Dungeons & Dragons es euch am meisten angetan haben. Das Ergebnis lest ihr hier.
Eine Party macht sich in ihrer Kampagne Dungeons & Dragons das Leben schwer, obwohl es nicht sein müsste. Ein Spieler sucht daher Rat bei der Community.
In Dungeons & Dragons gibt es allerlei Kreaturen, die Helden das Leben schwer machen. MeinMMO hat für euch 10 der stärksten Wesen, die ihr in eure nächste Session einbauen könnt.
Die Klassen sind in Dungeons & Dragons ein wichtiger Ankerpunkt. Wir haben uns gefragt, welche man unbedingt gespielt haben sollte. Welche spielt ihr?
MeinMMO-Redakteur Alex spielt seine Kampagne bereits seit Jahren konstant. Wie seine Gruppe das schafft und wie ihr das auch könnt, erzählt er euch hier.
Critical Role hat mit Daggerheart mittlerweile ihr eigenes System entwickelt. Was es ausmacht und worin die Unterschiede zu D&D liegen, erfahrt ihr hier.