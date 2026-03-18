Tabletop

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Tabletops sind Spiele, die gemeinsam an einem Tisch gespielt werden, oft mit Figuren, Karten oder Miniaturen. Dazu gehören zum Beispiel Strategiespiele wie Warhammer oder klassische Brettspiele, bei denen Regeln und Spielflächen eine zentrale Rolle spielen. Tabletop-RPGs (Rollenspiele) sind eine spezielle Form davon, bei der Spieler gemeinsam eine Geschichte erleben und ihre eigenen Charaktere verkörpern. Ein Spielleiter beschreibt die Welt, während die Spieler Entscheidungen treffen und Aktionen ausführen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Bekannte Beispiele sind Dungeons & Dragons oder Das Schwarze Auge, bei denen Würfelwürfe oft über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Aktuelles

Hier sind 4 mächtige Charaktere aus Dungeons & Dragons, die ihr euch niemals zum Feind machen solltet

Dungeons & Dragons wird von wichtigen Charakteren geprägt, an denen man kaum vorbeikommt. Wir stellen euch 4 vor, die besonders viel Einfluss haben.

24 Alexander Mehrwald 2 Kommentare

Dungeons & Dragons: 10 Argumente, mit denen ihr eure Freunde endlich zum Spielen überredet

Der Wunsch, endlich Dungeons & Dragons zu spielen, ist groß. Wir geben euch hier 10 Tipps, mit welchen Argumenten ihr eure Freunde an den Haken bekommt.

9 Alexander Mehrwald 1 Kommentar

Forscher lassen große KIs Dungeons & Dragons spielen, um ihre langfristige Leistung zu testen

Wissenschaftler haben einen Versuch mit Dungeons & Dragons gestartet, um die Langzeitleistung von KIs zu prüfen. Das klappte mal mehr, mal weniger gut.

11 Alexander Mehrwald 1 Kommentar

Die bekanntesten Waffen-Experten von YouTube bekommen 100.000 Dollar von ihren Fans, um zusammen Dungeons & Dragons zu spielen

Eine Gruppe beliebter Content-Creator hat sich vereint, um D&D zu spielen. Dafür bauen sie Charaktere, die zu ihrer Expertise passen.

10 Alexander Mehrwald 1 Kommentar

Eure Lieblingsklassen von Dungeons & Dragons zeigen, dass ihr im Grunde nicht mehr als einen einzigen Zauber braucht

Wir haben euch gefragt, welche Klassen aus Dungeons & Dragons es euch am meisten angetan haben. Das Ergebnis lest ihr hier.

2 Alexander Mehrwald 5 Kommentare

Spieler in Dungeons & Dragons machen ihre Kampagne mit einer einzigen Aktion 10-mal schwerer, die Community meint: Das hätte nicht sein müssen

Eine Party macht sich in ihrer Kampagne Dungeons & Dragons das Leben schwer, obwohl es nicht sein müsste. Ein Spieler sucht daher Rat bei der Community.

5 Alexander Mehrwald 0 Kommentare

Die 10 stärksten Gegner in Dungeons & Dragons im Power-Ranking [MeinMMO Classic]

In Dungeons & Dragons gibt es allerlei Kreaturen, die Helden das Leben schwer machen. MeinMMO hat für euch 10 der stärksten Wesen, die ihr in eure nächste Session einbauen könnt. 

20 Alexander Mehrwald 1 Kommentar

Dungeons & Dragons: Das sind die Lieblingsklassen der MeinMMO-Redaktion – Welche ist eure?

Die Klassen sind in Dungeons & Dragons ein wichtiger Ankerpunkt. Wir haben uns gefragt, welche man unbedingt gespielt haben sollte. Welche spielt ihr?

10 Alexander Mehrwald 1 Kommentar

Ich spiele seit Jahren dieselbe Kampagne Dungeons & Dragons und das regelmäßig – das ist unser Erfolgsrezept

MeinMMO-Redakteur Alex spielt seine Kampagne bereits seit Jahren konstant. Wie seine Gruppe das schafft und wie ihr das auch könnt, erzählt er euch hier.

13 Alexander Mehrwald 6 Kommentare

Das Rollenspielsystem von Critical Role ist perfekt für alle, denen Dungeons & Dragons zu wenig Action hat

Critical Role hat mit Daggerheart mittlerweile ihr eigenes System entwickelt. Was es ausmacht und worin die Unterschiede zu D&D liegen, erfahrt ihr hier.

7 Alexander Mehrwald 3 Kommentare
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