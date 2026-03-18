Tabletops sind Spiele, die gemeinsam an einem Tisch gespielt werden, oft mit Figuren, Karten oder Miniaturen. Dazu gehören zum Beispiel Strategiespiele wie Warhammer oder klassische Brettspiele, bei denen Regeln und Spielflächen eine zentrale Rolle spielen. Tabletop-RPGs (Rollenspiele) sind eine

spezielle Form davon, bei der Spieler gemeinsam eine Geschichte erleben und ihre eigenen Charaktere verkörpern. Ein Spielleiter beschreibt die Welt, während die Spieler Entscheidungen treffen und Aktionen ausführen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Bekannte Beispiele sind Dungeons & Dragons oder Das Schwarze Auge, bei denen Würfelwürfe oft über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.