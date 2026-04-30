Spieler bastelt sich den besten Tank in D&D – Wenn er jetzt noch heiratet, trifft ihn selbst der übelste Drache nicht mehr

Ein begeisterter Minmaxer möchte den stärksten Tank-Build in Dungeons & Dragons finden. Seine eigene Idee macht ihn funktional unantastbar, doch die Community erinnert ihn an einen weiteren Bonus, den er noch nicht berücksichtigt hat.

Auf welche Rüstungsklasse kommt der Spieler? Mit seiner eigenen Idee für den idealen Tank-Build in D&D kommt der Spieler mit dem perfekt gewählten Namen BodybuilderSuper3874 auf eine satte AC (kurz für Armor Class = Rüstungsklasse) von 37. (Das ist ein echt starker Wert für einen Tank in D&D. Die vergleichsweise heftigsten AC-Builds in Baldur’s Gate 3 erreichen „nur” um die 27, was bereits als OP gilt.) In seinem Redditpost erklärt er, wie diese Zahl zustande kommt.

Seine permanente AC von 29 erhält er mit:

einer Standard-AC mitsamt Ritterrüstung (+3) von 21

5 AC durch einen +3-Schild

1 AC durch seinen defensiven Kampfstil

1 AC, da er ein Konstrukt spielt

1 AC durch den Ring des Schutzes.

Daraufhin nutzt er folgende Aktionen, um seine AC weiter zu boosten:

1 AC durch „Schützendes Band” eines Freundes (Bannmagie zweiten Grades)

2 AC mit halber Deckung durch seinen Blutschild (Nekromantie-Zauber zweiten Grades)

5 AC durch Schild-Zauber (Bannmagie ersten Grades)

Der Minmaxer ist sich bewusst, dass diese Planung in der Theorie leichter umzusetzen sei als in der Praxis. Ihm geht es jedoch rein um das höchstmögliche Potenzial: „Ehrlich gesagt ist es mir an dieser Stelle egal, ob es übertrieben ist. Ich möchte einfach nur sehen, wie hoch die Zahl noch steigen kann.”

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Community erinnert an einen AC-Buff, der ihn noch unantastbarer macht

Welcher Buff macht ihn noch mächtiger? Auf die Nachfrage des Spielers, wie man seine Rüstungsklasse noch weiter erhöhen kann, wird er auf einen Zauber aus „Xanathar’s Ratgeber für Alles” aufmerksam gemacht. Dieser beinhaltet nämlich den religiösen Ritualzauber ersten Grades „Zeremonie”.

Mit dem können Kleriker und Paladine eine von sechs Zeremonien durchführen, darunter auch eine Hochzeit. Und die beinhaltet einen soliden Buff.

Bei einer Hochzeitszeremonie werden zwei willige Humanoide benötigt, die durch die Ehe verbunden werden wollen. In den nächsten 7 Tagen erhalten beide Betroffenen einen Bonus von +2, solange sie sich in einem Umkreis von 9 Metern in der Nähe des anderen befinden.

Wenn der Minmaxer also bereit ist, für seine Rüstungsklasse zu heiraten, könnte er auf einen AC-Wert von 39 kommen. Mit einer Rüstungsklasse von 39, bräuchte selbst die mächtige Drachenmutter Tiamat einen kritischen Treffer, um den Spieler mit einem Schlag überhaupt zu erwischen. Auf Angriffe erhält sie nämlich „nur” einen Angriffsbonus von 19, wodurch sie mit jeder gewürfelten Zahl unter 20 nicht die benötigte 39 erreichen würde.

In dem Thread tauchen noch viele weitere AC-boostende Tipps auf, mit denen der Spieler seinen Build noch mehr auf die Spitze treiben könnte, wie der Hast-Zauber (+2 auf AC), der Umhang des Schutzes (+1 auf AC) oder das Battlemaster-Manöver „Tänzelnde Beinarbeit” (AC-Bonus durch gerollte Würfelzahl eines W6).

Auch wenn viele Spieler nach möglichst hohen Leveln, viel Macht oder eben einer heftigen Rüstungsklasse streben, sind andere D&D-Fans da nicht ganz der gleichen Meinung. Auch MeinMMO-Redakteurin Caro findet den Höchstlevel 20 gar nicht so erstrebenswert: Warum Level 20 in D&D für viele das größte Ziel ist und warum ihr es besser nie erreichen solltet