Diese Woche geht eine der besten Serien zu Superman weiter, die ihr wahrscheinlich gar nicht kennt

2025 feierte Superman dank des neuen Films eine kleine Renaissance. Ein Jahr später empfiehlt euch MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes, einen echten Geheimtipp mit dem Mann aus Stahl. Denn diese Woche geht die Serie weiter und zeigt die ikonische Figur einmal ganz anders.

Serien zu Superhelden gibt es viele, und manchmal versucht man, bekannte Figuren mit einem neuen Ansatz völlig neu darzustellen. Das ist auch die Idee hinter My Adventures with Superman. Die Zeichentrickserie startete am 06.07.2023 auf Adult Swim in den USA und schaffte es erst am 05.06.2024 nach Deutschland, aber nur auf Vodafone Giga TV (Quelle: fernsehserien.de). Dementsprechend ist die Serie hier noch etwas unbekannt.

Seit dem 1. Mai 2026 sind die ersten beiden Staffeln auf HBO Max verfügbar und die kommende 3. Staffel ist der perfekte Zeitpunkt, die Serie endlich anzugucken, denn sie gehört zu den besten Superhelden-Serien, die ihr aktuell schauen könnt.

Video starten In My Adventures with Superman muss ein junger Superheld seine Kräfte und sein Privatleben in den Griff bekommen Autoplay

Superman, aber irgendwie als Anime

In My Adventures with Superman ist der titelgebende Held noch ziemlich jung. Mit 20 Jahren versucht er noch, seine Kräfte mit seinem Privatleben in Einklang zu bekommen, und dann ist da noch sein Praktikum zusammen mit seinem Freund Jimmy Olsen beim Daily Planet. Dort lernt er die junge Journalistin Lois Lane kennen, in die er sich schnell verliebt.

Statt sich nur auf seine großen Heldentaten zu konzentrieren, gibt die Serie auch verschiedenen Beziehungen und Freundschaften viel Raum. Das passt zum Anime-inspirierten Artstyle. Außerdem erinnerte mich der freundschaftliche, emotionale Ansatz an die Spider-Man-Filme mit Tom Holland. Gerne ist die Serie dabei kitschig, aber dank der gut geschriebenen Figuren immer sympathisch, wodurch ich nie genervt wurde.

Die Serie erzeugt eine schöne Balance aus Leichtfüßigkeit und den schwierigeren Themen wie Verantwortung, Vergangenheit und eben Liebe. Das ist vor allem für Superman sehr erfrischend, der im Kino zuletzt schon länger im Dienst war – Fans der DC-Serie Smallville könnten sich in My Adventures with Superman definitiv wohlfühlen.

Die erwähnte Leichtfüßigkeit findet sich auch in der Animation wieder. Adult Swim macht beispielsweise auch Rick and Morty und diese Animationsqualität kann man auch in My Adventures with Superman sehen. Kampfszenen sind meist klar, aber ebenso wuchtig, wodurch die Superkraft von Clark Kent schön repräsentiert wird. Auch hierbei merkt man die Anime-Inspiration – Wer wollte nicht schon immer sehen, wie sich Clark Kent wie ein Magical Girl in Superman verwandelt.

Das große Highlight für mich ist aber die Interpretation des Superman-Mythos, der schon 1939 begonnen hat.

Das kurze Intro gibt euch einen optimalen Eindruck von der Atmosphäre der Serie:

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Auch 88 Jahre nach seinem Debüt kann Superman noch überraschen

Eine Figur wie Superman nach 88 Jahren in neuen Varianten zu adaptieren, ist schwierig, aber My Adventures with Superman zeigt, wie man es gut machen kann. Die Anime-Ästhetik fusioniert mit der Kernidee hinter Superman und erzeugt dadurch genau die positiven und hoffnungsvollen Gefühle, die ich als DC-Fan an der Figur so mag.

Das gefällt mir deutlich mehr als düstere Adaption wie etwa im Film Man of Steel. Statt sich aber nur auf den Mann aus Stahl zu konzentrieren, verpasst man auch den anderen Figuren einen neuen Anstrich. Mit Jimmy Olsen, Lois Lane und Supergirl werden neue Herangehensweisen ausprobiert, die aber nie so weit von den Figuren sind, dass sie sich fremd anfühlen.

Ja, einige Momente sind kitschig und passen eher zu Teenie-Serien, aber das passt optimal zu Superman. Eine leichtfüßige Serie passt 2026 perfekt hinein, wenn man eine Pause von den schwermütigen Nachrichten braucht, und genau das ist die Aufgabe von Superman: Ein Hoffnungsschimmer in jeder noch so düsteren Situation zu sein.

Wer Superman vor allem mit dem letzten Film lieben gelernt hat, dem kann ich My Adventures with Superman nur empfehlen, denn trotz des ungewöhnlichen Looks ist das eine Superman-Interpretation, von der ich nicht wusste, wie sehr ich sie eigentlich brauche.

Wo kann ich My Adventures with Superman gucken? Im Abo bei HBO Max findet ihr die ersten beiden Staffeln der Serie auf Deutsch. Am 14.06.2026 geht es auch direkt mit Staffel 3 weiter, die dort startet.

Aktuell ist also der perfekte Zeitpunkt, die Serie nachzuholen. Habt ihr noch andere Superhelden-Empfehlungen? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Warum Superman bis heute so gut ist, lest ihr hier: Jeder kennt Superman und ein neuer Comic zeigt, warum das 90 Jahre später immer noch so ist