Ein mächtiger Held macht nach 50 Jahren sogar Superman Konkurrenz, wird zu einer der stärksten Figuren von DC

Nicht viele Figuren können es mit der Macht von Superman aufnehmen. Ein bislang eher unterschätzter Charakter von DC kommt jetzt aus der Versenkung und bedroht dank eines Gottkomplexes gleich das ganze Universum.

Um welchen Charakter geht es? Firestorm ist eine Figur, die von Gerry Conway und Al Milgrom erschaffen wurde und 1978 zum ersten Mal in einem Comic von DC auftauchte. Der Titel: „Firestorm Nr. 1“.

Die Serie war nicht besonders langlebig und wurde schon nach fünf Ausgaben nicht weitergeführt. Einige Jahre später folgten weitere Comic-Reihen und Auftritte in Serien. Insgesamt schwebt die Figur aber bis heute eher unter dem Radar.

Dabei ist sie sehr spannend: Firestorm entstand aus der Verschmelzung von zwei Figuren. Bei einem gescheiterten Experiment kam es in einem Labor zu einem nuklearen Zwischenfall. Dabei wurden aus dem Professor Martin Stein und seinem Physikstudenten Ronald Raymond ein einziges Wesen.

Raymond war der Körper, Stein unterstützend das Bewusstsein. In späteren Versionen von Firestorm gab es andere Auslegungen des Charakters, wobei sich verschiedene Figuren der Identität bedient haben.

Eine neue Comic-Reihe könnte Firestorm nun endlich wieder populär machen und die wahre Macht der Figur demonstrieren. Denn sie kann locker mit den Kräften von Superman mithalten und übertrifft sie beizeiten sogar – womit sie keine Ausnahme ist.

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Das Spiel mit den Elementen

Warum ist Firestorm so mächtig? Die zentrale Fähigkeit des Charakters besteht darin, Materie und Elemente zu verändern. Das gibt ihm die Mittel eines Gottes, die Welt zu formen oder zu zerstören.

In der neuen Comic-Reihe „The Fury of Firestorm” von Jeff Lemire und Rafael De Latorre wird bereits in der Vorschau des ersten Bandes gezeigt, dass die Figur außer Kontrolle gerät.

In der Geschichte erreicht Firestorm eine Kleinstadt in Colorado und startet dort Experimente. Er nutzt seine Fähigkeiten, um Objekte zu verändern. So werden etwa Gebäude zerstört, Materie manipuliert und die Bewohner, die sich bald gegen Firestorm wehren, werden auf grausame Art miteinander verschmolzen.

Es zeigt: Firestorm ist außer Kontrolle. Um ihn aufzuhalten, kontaktiert das Militär Lorraine Reilly, die Firehawk genannt wird und über ähnliche Fähigkeiten wie Firestorm verfügt. Sie soll ihn aufhalten. Ob das gelingt, wird die Comic-Reihe zeigen.

Fest steht, dass die extrem mächtigen Fähigkeiten von Firestorm eine große Gefahr für das DC-Universum darstellen. Selbst Superman, der ja zumeist als ein sehr starker Held gesehen wird, dürfte gegen den außer Kontrolle geratenen Firestorm Schwierigkeiten haben.

Möglicherweise erlebt die Figur also bald einen zweiten Frühling und taucht neben der Comic-Reihe auch in anderen Medien auf. Als mächtiger Gegenspieler wäre er ein idealer Kandidat für zukünftige Filme oder Serien. Auf MeinMMO findet man weitere Charaktere, die den Man of Steel übertreffen: Superman ist einer der stärksten Helden im Universum, doch 7 Schurken sind noch mächtiger