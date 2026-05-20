Die Macher von Aion 2 wollen in 4 Jahren über 15 Spiele veröffentlichen, und das Übernächste MMORPG kommt schon 2027

Fans von MMORPGs warten derzeit wohl auf Aion 2. Die Firma dahinter hat jetzt ihren Plan bis 2030 vorgestellt und veröffentlicht dabei richtig viele Games.

Um wen geht es? NC (ehemals NCSoft) sind als Macher von Aion 2, Throne and Liberty oder der LineAge-Reihe vielen Fans ein Begriff. Wie es dem Unternehmen geht, erfährt die Öffentlichkeit spätestens alle 3 Monate, weil die Spielschmiede dann stets ihr Aktionäre öffentlich unterrichten muss.

Diesmal fiel dieser Vortrag besonders groß aus und gab auch uns einen Ausblick auf die Zukunft von NC samt vieler Spiele.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Horizon Steel Frontiers sehen:

Video starten Horizon Steel Frontiers: Trailer zeigt endlich Gameplay aus dem MMORPG zur Welt von Aloy Autoplay

Ein neues MMORPG schon 2027

Was wurde angekündigt? Die Macher von Aion 2 haben bei ihrer Präsentation über ihren Release-Plan bis 2030 gesprochen. Dabei verraten sie, welche Titel in ihrer Game-Pipeline sind. Ein Highlight dürfte da die Ankündigung des Horizon MMORPGs für die erste Jahreshälfte 2027 sein.

Das kommt nach Aion 2 damit schon früher als wir es erwartet haben und könnte vom Zeitraum her dann sogar mit Chrono Odyssey kollidieren. Aber auch andere Titel haben die Entwickler angekündigt:

2026 – 1. Jahreshälfte Lineage Classic Lineage W (Süd-Ost-Asien)

2026 – 2. Jahreshälfte Limit Zero Breakers Cinder City Time Takers Aion 2

2026 – Ohne Zeitangabe Aion Mobile (China) Zwei weiter Spin-Offs

Regionale Erweiterungen Lineage M (China) Lineage 2M (China)

2027 – 1. Jahreshälfte Horizon Steel Frontiers

2027 oder danach, ohne genaue Zeitangabe Astrae Oratio Bonfire DEFECT und mehr



Die Titel erscheinen nicht alle auch bei uns im Westen, zwei MMORPGs innerhalb von einem Jahr zu erhalten, ist aber definitiv ein gutes Zeichen für das schwächelnde Genre.

Nicht alle Titel werden dabei auch von NC selbst entwickelt, bei Limit Zero Breakers, Time Takers und Astrae Oratio ist das Unternehmen nur der Publisher. Wie immer bei den Informationen handelt, es sich nicht um die in Stein gemeißelten Pläne, sondern die aktuelle Perspektive der Entwickler die sich auch ändern kann.

Die Entwickler von NC wollen trotz starker MMORPG-Titel auch andere Genre bedienen. Deshalb will man bis 2030 auch im Bereich Shooter und Mobile Casual weiter durchstarten. Freut ihr euch schon auf Aion 2 und Horizon Steel Frontiers? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Mehr zum Horizon MMORPG erfahrt ihr hier: Das MMORPG zu Horizon verrät erste Features, setzt auf große Raids und detaillierte Charaktere