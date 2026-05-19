New World ist noch nicht ganz am Ende: Mit einem neuen Update machen die Entwickler PvE wieder gut

Die Zeiten von Amazon Games als großer Player bei MMORPGs sind vorüber. Auch das Aus für New World steht schon fest. Doch die verbleibenden Entwickler schicken jetzt nochmal ein Update auf den Weg.

Lebt New World eigentlich noch? Ja und Nein. Das Ende von New World ist auf den 31. Januar 2027 datiert. Bis dahin kann nur spielen, wer das MMORPG schon vor der Ankündigung der Abschaltung auf Steam gekauft hat.

Schaut man die Spielerzahlen auf SteamDB an, so zeigt sich ein düsteres Bild. Auf allen Servern zusammen zocken zur Spitzenzeit pro Woche nicht mal mehr 1.000 der einst über 900.000 Spieler.

Während den Gerüchten nach im Hintergrund Übernahmegespräche mit den Entwicklern von Rust laufen, bekommen die verbleibenden Spieler jetzt nochmal ein Update geschenkt.

Hier könnt ihr den Trailer zur letzten Season von New World sehen:

Video starten Der Launch-Trailer zu Nighthaven zeigt die neue schaurige Zone von New World

Ein Update für den Rest

Was steckt im Update? Die Entwickler verändern, wie die Mutationen funktionieren. Sie werden durch die neue Version so verändert, dass man das Leben der verbleibenden Spieler vereinfacht und den PvE-Markt wiederbelebt.

Ab dem Update muss man keine ganze Woche mehr auf eine Veränderung der Mutationen der Dungeons warten. Sie sollen sich jetzt täglich verändern und damit für mehr Abwechslung sorgen.

Für noch mehr PvE sorgt eine Änderung des Expedition-Limits. Mit dem neuen Patch kann jeder Spieler 100-mal pro Woche zum Raid antreten. Die Beschränkungen im MMORPG fallen allerdings sogar noch weiter.

Was wurde noch verändert? Ein Bug wurde gefixt, der Spieler direkt ins Hauptmenü verfrachtete, wenn sie aus einer Instanz oder einem Dungeon zurückkamen. Außerdem wurde der AFK-Timer gefixt.

Obendrein haben die Entwickler den Cooldown für die Soul Trail auf 6 Stunden runtergesetzt.

Die Entwickler von New World scheinen das MMORPG bis zuletzt mit Erleichterungen für die wenigen verbleibenden Spieler upzudaten. Vielleicht kommt es ja wirklich zur Übernahme durch die Macher von Rust, dann könnten manche der Änderungen sogar länger leben. Mehr zu den Gerüchten gibt es hier: Die Macher von Rust wollen New World immer noch kaufen, Ex-Entwickler von Amazon erklärt, was dafür nötig ist