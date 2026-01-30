Nach über 4 Jahren steht New World am Ende, doch wie konnte das passieren?

Obwohl New World 2021 einen ziemlich guten Start hinlegen konnte, kam im Januar 2026 die traurige Nachricht: New World wird 2027 abgeschaltet. In einem neuen Video auf dem MeinMMO-Kanal auf YouTube erklären wir euch, wie das überhaupt passieren konnte.

Was klären wir in dem Video? In unserem neuen Video auf YouTube widmen wir uns dem Werdegang des Amazon-MMORPGs New World. 2021 startete das MMORPG und konnte einen ziemlich guten Start hinlegen. Den anfänglichen Hype konnte man aber nicht mehr halten und wie am 16. Januar 2026 bekannt gegeben wurde, wird New World am 31. Januar 2027 abgeschaltet werden.

Wie das vielversprechende MMORPG in 5 Jahren so stark fallen konnte, besprechen wir in unserem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Das 12-minütige Video könnt ihr euch hier anschauen:

New Worlds Werdegang von 2016 bis 2026

Welche Themen stehen in unserem Video im Fokus? Im Video sprechen wir über die Entwicklung von New World in den letzten Jahren. Wir beginnen beim Start der Entwicklung durch die Amazon Game Studios im Jahr 2016. Damals war klar: Das MMORPG soll sich mit einem Open-PvP-Konzept an eine Hardcore-Zielgruppe richten.

Ein Problem bemerkte man aber bereits 2018. Ein solches Konzept kann funktionieren, aber nicht, wenn man Solospieler oder Neulinge anlocken möchte. 2019 ruderte man zurück und versuchte, mehr in die Richtung eines PvE-MMORPGs zu gehen. Doch es fehlte die klare Linie.

Statt Mai 2020, erschien das Spiel im September 2021. Der Release war ziemlich gut. Über 900.000 Spieler konnte man gleichzeitig erreichen. Doch es gab weitere Probleme: Serverprobleme und lange Warteschlangen. Ein starker Launch wird dadurch getrübt.

2022 wurde die Technik angegangen. Es gab Quality-of-Life-Verbesserungen, neue Waffen und Expeditionen. Doch obwohl man die technischen Aspekte verbesserte, hatte New World immer noch keinen roten Faden.

Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns
2023 folgte die erste Erweiterung und 2024 wurde das Spiel als New World: Aeternum noch einmal angepasst und neu ausgerichtet. Doch auch die Konsolenversionen und eine neue Richtung als Action-RPG-MMO konnten das Feuer der Community nicht neu entfachen.

Im Oktober 2025 gab man dann bekannt, dass Season 10 das letzte Inhaltsupdate sein würde. Am 16. Januar 2026 wurde man dann konkreter: Am 31. Januar 2027 werden die Server abgeschaltet, womit New World unspielbar wird. Eine traurige Nachricht für Fans, die das MMORPG trotz der vielen Probleme nie aufgegeben haben.

Wenn ihr neben unserem neuen Video eine weitere Analyse zum Scheitern von New World und Amazon Games lesen wollt, dann schaut in die Analyse unseres MMORPG-Experten Karsten Scholz: Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns

