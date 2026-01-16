New World gibt seinen Todestag bekannt, will euch bis dahin trotzdem eine schöne Zeit bereiten

Nachdem im vergangenen Jahr bekannt gegeben wurde, dass New World bald ein Ende finden wird, veröffentlichen die Entwickler nun den offiziellen Todestag ihres MMOs. Was Spieler bis dahin erwarten können, erklären sie ihnen in einem Community-Post, in dem sie bestehende Fragen klären.

Wann wird New World offiziell sterben? Auf der offiziellen Website des MMOs gaben die Entwickler in einem neuen Community-Post bekannt, dass New World: Aeternum am 31. Januar 2027 offline gehen wird. Zur Veröffentlichung des Posts am 15. Januar 2026 ist der Titel in keinen Stores mehr zu erwerben, allerdings können diejenigen, die New World bereits gekauft haben, noch ungefähr ein Jahr in dem MMO Zeit verbringen.

Allerdings erwähnen sie noch ein weiteres relevantes Datum, das sich weiterhin aktive Spieler merken sollten. Wenn ihr für den restlichen Verbleib des Spiels noch Glücksmarken kaufen wollt, könnt ihr das nur noch bis zum 26. Juli 2026 tun. Danach wird der Store eingestellt.

Entwickler versprechen Spielern Support bis zum letzten Atemzug

Welche weiteren Informationen liefern die Entwickler bezüglich des nächsten und letzten Jahres in New World? In einem beigefügten FAQ gehen die Macher von New World auf weitere Fragen ein, die sich Spieler bezüglich des eingeleiteten Endes stellen könnten. Was man aus ihren Antworten für Schlüsse ziehen kann:

Nach dem 31. Januar 2027 wird New World auf keiner Plattform mehr spielbar sein.

Ab dem 27. Juli 2026 könnt ihr keine Glücksmarken oder anderes im Store erwerben.

Es wird keine Rückerstattungen für Glücksmarken geben.

Ihr könnt das Spiel nicht mehr kaufen, es ist nirgends mehr erhältlich.

Wenn man New World zuvor gekauft, aber deinstalliert hat, kann man es erneut herunterladen und installieren.

Es wird weiterhin Bugfixes geben, um Spielern bis zum Ende ein reibungsloses Spiel liefern zu können.

Auch Weltbosse und Bonuswochen werden bis zur Abschaltung der Server fortgesetzt.

Die letzte Nighthaven-Season wird bis zum Ende am 31. Januar 2027 verlängert.

Was möchten sie ihrer Spielerschaft außerdem mitgeben? Neben der Klarstellung der potenziellen Fragen, möchte sich das Team ein weiteres Mal bei ihrer Community für ihr Engagement und ihre Leidenschaft bedanken.

Wir sind dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam mit euch damit verbracht haben, die Welt von Aeternum zu erschaffen. Gemeinsam haben wir etwas Besonderes aufgebaut. Auch wenn uns der Abschied schwerfällt, fühlen wir uns geehrt, dass wir so viel mit der Community teilen durften. Es war uns eine Freude, an New World: Aeternum zu arbeiten und dieses unvergessliche Abenteuer gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf ein weiteres gemeinsames Jahr und darauf, diesem fantastischen Abenteuer einen Abschied zu bereiten, der eines legendären Helden würdig ist. Aus tiefstem Herzen danken wir euch dafür, dass ihr diese Welt mit uns geteilt habt. Quelle: newworld.com

Wenn ihr euch noch nicht so ganz von dem MMO abwenden konntet und einen langsameren, sanfteren Abschied bevorzugt, bleibt euch nun fast genau ein Jahr, um eure letzten Erfahrungen in New World zu erleben. Mit den genannten Deadlines könnt ihr nun besser planen, wie ihr diese Zeit noch verbringen wollt.

Wir haben unsere Leser, die selbst New World spielen, gefragt, ob sie nach der Ankündigung des Aus überhaupt noch Motivation zum Spielen besitzen. Das bittere Ergebnis bewies, dass viele von euch das MMO bereits aufgegeben haben, doch manche von euch wollen bis zum bitteren Ende treu bleiben: Die meisten Spieler haben New World schon aufgegeben – Doch 29 % von euch haben sich zum Bleiben verschworen