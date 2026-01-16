New World gibt seinen Todestag bekannt, will euch bis dahin trotzdem eine schöne Zeit bereiten

MMORPGNews
2 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
New World gibt seinen Todestag bekannt, will euch bis dahin trotzdem eine schöne Zeit bereiten

Nachdem im vergangenen Jahr bekannt gegeben wurde, dass New World bald ein Ende finden wird, veröffentlichen die Entwickler nun den offiziellen Todestag ihres MMOs. Was Spieler bis dahin erwarten können, erklären sie ihnen in einem Community-Post, in dem sie bestehende Fragen klären.

Wann wird New World offiziell sterben? Auf der offiziellen Website des MMOs gaben die Entwickler in einem neuen Community-Post bekannt, dass New World: Aeternum am 31. Januar 2027 offline gehen wird. Zur Veröffentlichung des Posts am 15. Januar 2026 ist der Titel in keinen Stores mehr zu erwerben, allerdings können diejenigen, die New World bereits gekauft haben, noch ungefähr ein Jahr in dem MMO Zeit verbringen.

Allerdings erwähnen sie noch ein weiteres relevantes Datum, das sich weiterhin aktive Spieler merken sollten. Wenn ihr für den restlichen Verbleib des Spiels noch Glücksmarken kaufen wollt, könnt ihr das nur noch bis zum 26. Juli 2026 tun. Danach wird der Store eingestellt.

Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
New World gibt seinen Todestag bekannt, will euch bis dahin trotzdem eine schöne Zeit bereiten New World erhält das nächste, lange gewünschte Feature – Spieler fühlen sich verschaukelt: „Warum macht ihr das alles erst jetzt?“ New World hat mir in den letzten 2 Wochen so viel Spaß gemacht wie kein anderes Spiel, aber am meisten begeistert mich die Community New World: Aeternum Wartungsarbeiten am 21.10.2025 – Alle Infos und Patch Notes Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns „Es fühlt sich endlich wieder lebendig an“ – Ein totgeglaubtes MMORPG von Amazon erfreut sich an einem kleinen Hype und der Grund ist ein neues Update In einem MMORPG von Amazon fordern eure Tanks euch bald dazu auf, sie zu kicken New World schafft nach schwierigen Jahren die Trendwende und begeistert seine Community – Der Grund ist ganz simpel New World Aeternum: So bewertet die Community die Open Beta – „Es ist so schön, wieder Spieler in der Welt zu sehen“ New World Aeternum erscheint heute: Das ist alles neu mit der Season of Opportunity Das MMORPG New World kämpft gerade mit sinkenden Spielerzahlen auf Steam, stellt neuen Negativ-Rekord auf New World will mit der neuen Season ein Problem lösen, doch einige Spieler sind damit unzufrieden

Entwickler versprechen Spielern Support bis zum letzten Atemzug

Welche weiteren Informationen liefern die Entwickler bezüglich des nächsten und letzten Jahres in New World? In einem beigefügten FAQ gehen die Macher von New World auf weitere Fragen ein, die sich Spieler bezüglich des eingeleiteten Endes stellen könnten. Was man aus ihren Antworten für Schlüsse ziehen kann:

  • Nach dem 31. Januar 2027 wird New World auf keiner Plattform mehr spielbar sein.
  • Ab dem 27. Juli 2026 könnt ihr keine Glücksmarken oder anderes im Store erwerben.
  • Es wird keine Rückerstattungen für Glücksmarken geben.
  • Ihr könnt das Spiel nicht mehr kaufen, es ist nirgends mehr erhältlich.
  • Wenn man New World zuvor gekauft, aber deinstalliert hat, kann man es erneut herunterladen und installieren.
  • Es wird weiterhin Bugfixes geben, um Spielern bis zum Ende ein reibungsloses Spiel liefern zu können.
  • Auch Weltbosse und Bonuswochen werden bis zur Abschaltung der Server fortgesetzt.
  • Die letzte Nighthaven-Season wird bis zum Ende am 31. Januar 2027 verlängert.

Was möchten sie ihrer Spielerschaft außerdem mitgeben? Neben der Klarstellung der potenziellen Fragen, möchte sich das Team ein weiteres Mal bei ihrer Community für ihr Engagement und ihre Leidenschaft bedanken.

Wir sind dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam mit euch damit verbracht haben, die Welt von Aeternum zu erschaffen. Gemeinsam haben wir etwas Besonderes aufgebaut. Auch wenn uns der Abschied schwerfällt, fühlen wir uns geehrt, dass wir so viel mit der Community teilen durften.

Es war uns eine Freude, an New World: Aeternum zu arbeiten und dieses unvergessliche Abenteuer gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf ein weiteres gemeinsames Jahr und darauf, diesem fantastischen Abenteuer einen Abschied zu bereiten, der eines legendären Helden würdig ist. Aus tiefstem Herzen danken wir euch dafür, dass ihr diese Welt mit uns geteilt habt.

Quelle: newworld.com

Wenn ihr euch noch nicht so ganz von dem MMO abwenden konntet und einen langsameren, sanfteren Abschied bevorzugt, bleibt euch nun fast genau ein Jahr, um eure letzten Erfahrungen in New World zu erleben. Mit den genannten Deadlines könnt ihr nun besser planen, wie ihr diese Zeit noch verbringen wollt.

Mehr zu New World
Die 10 besten MMORPGs 2026 – Welches passt zu mir?
von Alexander Leitsch, Karsten Scholz
Die 5 besten MMORPGs auf PS4, PS5 und Xbox, die ihr 2026 spielen könnt
von Alexander Leitsch, Karsten Scholz
5 MMORPGs, die ihr 2026 auch dann spielen könnt, wenn ihr nur wenig Zeit habt
von Karsten Scholz

Wir haben unsere Leser, die selbst New World spielen, gefragt, ob sie nach der Ankündigung des Aus überhaupt noch Motivation zum Spielen besitzen. Das bittere Ergebnis bewies, dass viele von euch das MMO bereits aufgegeben haben, doch manche von euch wollen bis zum bitteren Ende treu bleiben: Die meisten Spieler haben New World schon aufgegeben – Doch 29 % von euch haben sich zum Bleiben verschworen

Quelle(n): newworld.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
MMORPG für Casuals

5 MMORPGs, die ihr 2026 auch dann spielen könnt, wenn ihr nur wenig Zeit habt

MMO sterben 2025 Abrechnung

Unser MMORPG-Experte sagte Anfang 2025 voraus, welche MMOs sterben werden – Jetzt ist klar: Als Wahrsager taugt er nicht

MMORPG Jahr 2025 Rückblick

2025 geht als eines der schlimmsten Jahre für Fans von MMORPGs in die Geschichte ein

Past Fate Titelbild Kampf

Neues Mittelalter-MMORPG startet bald auf Steam, ihr könnt es aber schon jetzt spielen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx