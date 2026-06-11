Soulframe bekommt noch mehr MMO-Feeling, führt Funktion ein, die das Looten spannender macht

Soulframe befindet sich aktuell in der Alpha-Phase, bekommt aber jeden Monat ein neues Update mit nützlichen Funktionen. Das aktuelle Update Preludes 15: Gods and Ghosts lässt den Titel noch mehr wie ein MMO wirken.

Was gibt es für spannende, neue Funktionen? Mit dem neuen Update gibt es weitere Social- und Multiplayer-Features. Es wurden endlich ein Handelssystem und Ingame-Post eingeführt. Dadurch können Spieler nun gecraftete Waffen, Rüstung, Runen, Totems und Ressourcen untereinander tauschen.

Apropos Totems und Runen: Das alte Totem-System wurde komplett überarbeitet. Sie sind nun an die drei Tugenden gebunden statt an generische Angriffs- und Verteidigungsslots. So bieten sie gezielt Buffs und Boni für Ruhenfähigkeiten, was strategischere Builds ermöglicht.

Ein besonderes Schmankerl ist außerdem das Rework von Loot- und Crafting-System, denn besiegte Gegner und Kisten können nun vollständig gecraftete Waffen fallen lassen, statt wie bisher nur Materialien.

Daneben gibt es noch weitere Kleinigkeiten wie eine neue Insel oder neue Waffen. Doch die oben erwähnten Punkte bilden eindeutig die Highlights. Die vollständigen Inhalte findet ihr auf der offiziellen Seite von Soulframe.

Video starten Soulframe zeigt sich im neuen Gameplay-Trailer auf dem Summer Game Fest Autoplay

Soulframe fühlt sich mehr wie ein belohnendes MMO an

Was ist an der Neuerung so besonders? Mit dem Update fühlt sich Soulframe deutlich nach einem echten MMORPG an. Zuvor war das Spielgeschehen sehr isoliert, aber durch das Handelssystem und die Post-Funktion rückt die Interaktion der Spieler untereinander stark in den Fokus.

Zudem wandelt sich das Spielgefühl von einem reinen Materialgrind zu einem spannenderen Lootgefühl. Es fühlt sich nun belohnender an, Gegner zu besiegen und dann eine besondere Waffe zu erhalten. Jede Waffe bringt außerdem ihre eigenen Werte mit sich, was das Sammeln nach den perfekten Statuswerten noch spannender macht.

Es gibt aber auch Kritik. Vor allem Founder-Spieler, die sich im Vorfeld Waffen im Shop gekauft haben, um dem Grind zu umgehen, fühlen sich veralbert (zu lesen im offiziellen Soulframe-Forum). Immerhin werden einige ihrer Käufe jetzt entwertet, da man jetzt auch jede Waffe mit zufälligen Werten als Loot erhalten kann.

Spielt ihr gerade Soulframe und habt einen Vorabzugang? Was sind eure Eindrücke zur Alpha-Version und welche MMO-Features dürfen auf keinen Fall fehlen?

Im vergangenen Jahr sah das noch anders aus. Da hat sich Soulframe keinesfalls wie ein MMORPG angefühlt. MeinMMO-Redakteur und MMORPG-Experte Karsten hat euch in einem Artikel verraten, was ihn damals gestört hat: Ich habe knapp 25 Stunden Soulframe gespielt und kann euch sagen: Das ist kein MMO