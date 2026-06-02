Das nächste Update macht Soulframe mehr zum MMO, Entwickler ziehen ab jetzt das Tempo an

Beim jüngsten Entwickler-Stream zu Soulframe stand das kommende Prelude-Update 15 im Fokus, das noch im Juni erscheinen soll. MeinMMO fasst euch zusammen, was beim neuen Online-RPG der Warframe-Macher passiert.

Was ist zu Prelude 15 bekannt? Im jüngsten Livestream zu Soulframe gaben die Entwickler auf YouTube einen Ausblick auf die Inhalte des kommenden Patches der aktuellen Alpha-Version. Die Highlight-Neuerungen haben wir euch im Folgenden zusammengefasst:

Es sind tiefgreifende Änderungen fürs Crafting und den Loot geplant. So sollen Gegner jetzt beispielsweise fertig geschmiedete Waffen mit besonderen Modifikatoren fallen lassen können. Über neue Barren könnt ihr bei der Schmiedin Tuvalkane zudem die Handwerkskunst einer Waffe verfeinern und die Modifikatoren anpassen.

Multiplayer-Features fürs Handeln von Ausrüstung und Ingame-Post kommen. Dadurch bekommt Soulframe mehr MMO-Vibes.

Ein gegnerisches Patrouillensystem führt neue Gruppen-Begegnungen in der Spielwelt ein und bietet unterschiedliche Gefahren-Variablen für Belagerungen sowie neue Feinde.

Das Totem-Feature wird überarbeitet. Diese sind nun an die 3 Tugenden Mut, Geist und Anmut gekoppelt. Totems bieten jetzt Buffs und Statusboni für Runenfähigkeiten, wodurch ihr eure eigenen Builds zielgerichteter bauen könnt.

Mit der Axt Veilk, der Langklinge Ilverac und dem Streitkolben Vrusht-IX kommen neue Waffen ins Spiel.

Darüber hinaus soll sich auch viel im Detail tun, etwa beim Interface oder bei den Namen der verschiedenen Kartenregionen. Einen genauen Termin für Prelude 15 gibt’s leider noch nicht. Wer selbst in die Alpha reinspielen möchte, sollte die verschiedenen Kanäle der Entwickler im Blick behalten. Die Entwickler verteilen regelmäßig Zugänge an Interessierte.

Alternativ legt ihr euch für knapp 29 Euro eines der Gründerpakete zu oder lasst euch von einem befreundeten Gründer mit einem Freundes-Code versorgen.

Video starten Soulframe bietet kurzen Einblick in das Gameplay im Trailer Autoplay

Neuer Trailer beim Summer Game Fest

Wie ist der weitere Plan für Soulframe? In einer Pressemitteilung erklärt Sarah Asselin, Senior Community Manager für Soulframe:

Unsere Preludes-Updates erscheinen in immer kürzeren Abständen, da die Entwicklung parallel zu unserer wachsenden Community an Fahrt aufnimmt. Diese neue Struktur bei der Inhaltsentwicklung bedeutet, dass unsere Preludes-Spieler neue Features früher ausprobieren können und wir dieses Feedback schneller aufnehmen und umsetzen können. Wir haben heute einige wichtige Änderungen an den Handwerks-, Beute- und Social-Features enthüllt, die bei unseren Spielern ein großes Thema waren. Wir sind sehr dankbar für ihr Feedback zu jedem Update.

MeinMMO-Redakteur Alex spielt Soulframe aktuell übrigens mit seinen Freunden hoch und runter. Warum sie bereits in der Alpha großen Spaß haben, verrät er hier:

Mehr zum Thema Das neue Fantasy-MMO von den Warframe-Machern ist eigentlich gar keins – meine Freunde und ich machen trotzdem eins draus von Alexander Mehrwald

Der Blick der Devs geht indes gerade zum kommenden Summer Game Fest im Juni sowie zur TennoCon, die vom 10. bis 11. Juli stattfindet. Beim Haupt-Event vom Summer Game Fest am 5. Juni soll es einen neuen Gameplay-Trailer vom Soulframe-Team zu sehen geben. Was sonst noch zum Programm vom SGF geplant ist, erfahrt ihr hier: Summer Game Fest im Juni 2026: Termine, Uhrzeiten, Streams und mehr