Der Amazon Prime Day steht bevor! Alles zu den krassesten Deals des Jahres!

Schnäppchenjäger aufgemerkt! Macht Platz im Inventar, denn das größte Shopping-Event des Jahres wirft seinen gewaltigen Schatten heuer deutlich früher voraus: Amazon hat offiziell das Datum für den ersten Prime Day 2026 gedroppt!

Hier findet ihr die starken Amazon-Deals!

Zum Deal

Wir haben für euch alle harten Fakten gesammelt, erklären euch den ungewöhnlichen Zeitplan und zeigen, welche Tech- und Gaming-Highlights ihr schon jetzt auf eure Wunschliste packen solltet, um maximale Rabatte abzustauben.

Wann startet der Prime Day 2026? Der frühe Vogel fängt den Loot!

Zückt eure Kalender: 2026 zündet Amazon das Deal-Feuerwerk bereits am 23. Juni und lässt es bis zum 26. Juni bei den Preisen krachen. Das bedeutet für euch vier volle Tage lang knallharte Rabatte!

Bald schon kommen harte Zeiten auf Paketboten zu!

Auffällig dabei: Das Event startet deutlich früher als wir es gewohnt sind (zum Vergleich: 2025 fiel der Startschuss “erst” am 8. Juli). Warum drückt Amazon also so hart aufs Gaspedal? Offiziell schweigt der Versandriese freilich, aber wir haben da zwei starke Theorien für diesen Taktikwechsel:

Die Fußball-WM in den USA: Das Turnier ist zu dieser Zeit in vollem Gange und Amazon will das Shopping-Event wohl clever um die ganz großen Matches herum platzieren.

Das Turnier ist zu dieser Zeit in vollem Gange und Amazon will das Shopping-Event wohl clever um die ganz großen Matches herum platzieren. Taktisches Konter-Play: Ein früheres, verkürztes Zeitfenster macht es der Konkurrenz extrem schwer, mit eigenen Mega-Sales noch dazwischenzufunken und Amazon so Steine in den Weg zu legen.

Aber eigentlich auch wurscht, warum Amazon schon jetzt loslegt: Denn die Deals kommen vor allem euch zugute!

Konsolen vs. Zubehör: Wo warten die wahren Schnäppchen?

Aber Obacht! Wer auf einen massiven Preissturz bei begehrten Produkten wie der PS5 oder der Nintendo Switch 2 hofft, sollte die Erwartungen etwas herunterschrauben. Selbst wenn die Konsolen im Sale auftauchen, werden die Rabatte erfahrungsgemäß eher kleine Buffs als gigantische Preis-Crits sein.

Aber jetzt kommt die gute Nachricht: Bei allem, was an diese Konsolen (oder euren PC) angeschlossen wird, dürften die Preise massiv purzeln! Rechnet daher mit fetten Rabatten auf Mäuse, Tastaturen, Headsets und Controller. Freilich sollte auch das eine oder andere Spiel deutlich günstiger angeboten werden.

Ebenso sieht es bei Hardware-Upgrades für euer Gaming-Zimmer, Amazon-Eigenmarken (Kindle und Fire TV!) sowie smarten Geräten wie 4K-TVs oder Saug- und Mährobotern aus. Auch hier stehen die Chancen auf absolute Bestpreise äußerst gut.

Eure Top 10 Watchlist für den Prime Day 2026

Um im Deal-Dschungel nicht den Überblick zu verlieren, haben wir euch eine kompakte Liste von voraussichtlich guten Deals zusammengestellt. Diese 10 Produkte solltet ihr ab sofort gut im Auge behalten:

Wir sind euer Deal-Radar!

Lehnt euch also entspannt zurück: Sobald neue Infos zum Prime Day 2026 aufploppen und natürlich während der kompletten vier Prime-Tage, scannen wir für euch ununterbrochen das Angebot auf die besten Deals. Wir filtern den langweiligen, grauen Trash-Loot heraus und servieren euch hier punktgenau die purpurnen und orange-goldenen Deals, die sich wirklich für euch lohnen. Bleibt dran und haltet die Maustaste bereit!

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