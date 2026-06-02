Ex-Lead von WoW wechselt nach dem Ende von Ghost zum LoL-MMORPG, nein, es ist nicht Ghostcrawler

Nach dem Ende von Project Ghost suchten viele erfahrene Entwickler einen neuen Job in der Games-Branche. Ein ehemaliger WoW-Lead hat jetzt eine besonders spannende Aufgabe im Team vom LoL-MMORPG gefunden.

Um welchen Entwickler geht es? Ihr könntet Brian Holinka vor allem durch seine Zeit bei Blizzard kennen. Dort war er ab 2012 zuerst der Lead-PvP- und später der Lead-Combat-Designer für World of Warcraft (dank ihm kamen beispielsweise mit Dragonflight die erweiterten Talentbäume zurück). Vorher hat er aufgrund seines militärischen Hintergrunds vor allem an Ego- und Third-Person-Shooter gearbeitet, etwa für DICE und die Battlefield-Reihe.

2023 verließ Brian Holinka Blizzard schließlich, um sich dem neuen Team bei Fantastic Pixel Castle von Greg „Ghostcrawler“ Street anzuschließen und für Project Ghost vor allem das Design der Klassen voranzutreiben. Als der chinesische Konzern NetEase im vergangenen Jahr die Finanzierung einstellte, mussten die Veteranen ihr MMO jedoch begraben und sich neue Jobs suchen.

Brian Holinka war bei Ghost unter anderem für das Design der Dreamblade-Klasse verantwortlich:

Video starten Ghost: Neuer Trailer stellt Klasse der Dreamblade vor Autoplay

Vor einigen Stunden erklärte Brian Holinka auf X, dass er seinen ersten offiziellen Arbeitstag bei Riot Games hat. Dort arbeitet er nun als Principal Game Designer am neuen MMORPG für League of Legends.

Dieser neue Job für den Entwickler zeigt schön, wie klein die Games-Branche ist. Denn wer hat ebenfalls bei Blizzard an WoW und bei Riot Games am LoL-MMORPG gearbeitet? Na klar, Greg „Ghostcrawler“ Street.

Falls ihr euch gerade fragt, was Ghostcrawler nach der Schließung seines Studios Fantastic Pixel Castle macht: Street gab vor einigen Wochen auf linkedin.com bekannt, dass er einen neuen Job innerhalb der Games-Industrie gefunden hat. Bei welchem Studio und an welchem Spiel er in Zukunft arbeiten wird, das möchte er aber erst verraten, wenn er den Vertrag unterschrieben hat.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zu der bisherigen Bilanz von Kickstarter-MMOs:

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„Ruf mich in 10 Jahren an, wenn es relevant wird“

Wie reagiert die Community auf den Wechsel? In der aktuellen Diskussion auf Reddit geht’s vielen MMO-Fans um die Frage, ob das LoL-MMORPG jemals erscheinen wird. Aufgrund der bitteren Erfahrungen der vergangenen Jahre geben sich viele Kommentare pessimistisch.

kajidourden kommentiert die Personalie wie folgt: „Ruf mich in 10 Jahren an, wenn es relevant wird.“

Seraphayel sieht die Zukunft sogar noch düsterer: „Seien wir mal ehrlich: Dieses Projekt wird nie erscheinen. Wie lange ist es her seit der Ankündigung – ein Jahrzehnt? Und wir wissen nichts darüber und haben noch nichts gesehen.“

Einige Spieler kommentieren aber auch die Personalie an sich:

MonsutaReipu bewertet: „Die Rolle als leitender PvP-Designer bei WoW ist keine Auszeichnung, die Vertrauen weckt.“

Icy-Direction528 geht noch etwas mehr ins Detail: „Keine Ahnung, ich kann nicht behaupten, dass er bei Blizzard irgendwas wirklich Gutes geleistet hat – er hat Ashran entworfen und das Ranglisten-Battleground-System aufgegeben –, also bin ich skeptisch. Er ist jedenfalls niemand, auf den ich mich besonders freuen würde.“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz den Wechsel? Man sollte nicht von einzelnen Design-Entscheidungen, die ein Entwickler in Team A für Spiel A getroffen hat, auf Design-Entscheidungen in Team B für Spiel B schließen. Dafür unterscheiden sich Teams und Projekte einfach zu stark voneinander.

Wichtig finde ich hier daher vor allem zwei Dinge: 1) Riot Games zeigt mit dieser durchaus prominenten Anstellung, dass sie weiterhin einen großen Fokus auf das LoL-MMORPG setzen. 2) Man holt sich eine Menge Erfahrung ins Team, was enorm wichtig ist, um ein komplexes Projekt wie ein MMORPG erfolgreich über die Ziellinie zu bringen. Für alle, die sich aufs LoL-MMORPG freuen, sollte das daher erst einmal eine gute Nachricht sein. Mehr zum Projekt von Riot Games erfahrt ihr hier: Alles, was wir 2026 über das neue MMORPG zu LoL wissen