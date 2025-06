Ehemaliger WoW-Entwickler designt erste Klasse für das MMORPG Ghost, lässt sich von einem Bösewicht aus Elder Scrolls Online inspirieren

So haben alle Klassen wohl Zugriff auf Sprinten-Skills und aktive Konter-Manöver, die im richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden müssen. Die Perspektive soll übrigens Third-Person sein, also wie bei WoW und Konsorten.

Was nutzt Ghost für ein Klassen- und Kampfsystem? In Ghost soll es die üblichen Rollen wie Tanks, Heiler und Schadensausteiler geben, jedoch mit kleinen Besonderheiten. Im Vorfeld stellte man bereits grobe Ideen wie den Kanonier, einen Gunsmoke-Ronin, einen Gatling-Gunner oder auch einen Axtwerfer vor – aber ohne konkrete Konzepte.

Am Ende des Trailers kündigen die Entwickler für den 27. Juni 2025 einen Deep-Dive-Stream zur Dreamblade-Klasse an.

Eine der Besonderheiten der Dreamblade: Die Klasse verfällt in einen magischen Schlaf, um zu trainieren. Dadurch können sie mehr Stunden in die Verbesserung ihrer Kampftechniken investieren, als andere, und das, ohne körperlich zu erschöpfen.

Der verantwortliche Entwickler Brian Holinka (könntet ihr schon aus seiner Zeit bei Blizzard, World of Warcraft, kennen) hat sich dabei von einem Trailer zu Elder Scrolls Online: High Isle inspirieren lassen (findet ihr auf YouTube ), in dem der beeindruckende Antagonist (der Emporstrebende Fürst) mit seinem Zweihänder gegen die drei Helden kämpft.

Was muss ich zur Dreamblade wissen? Beachtet zuerst, dass sich das Projekt „Ghost“ weiterhin in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befindet. Entsprechend viel kann sich bis zum finalen Release daher noch ändern. Dennoch ist es spannend zu sehen, auf was für Klassen-Designs das Team des ehemaligen WoW-Leads Greg „Ghostcrawler“ Street setzen möchte.

