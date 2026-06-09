Der neue LoL-Champion ist ein echter Exorzist, sieht aus wie der coolste Typ aus Jujutsu Kaisen (Nicht Gojo)

League of Legends macht 2026 etwas Besonderes: Es soll nur ein neuer Champion erscheinen. Mit Locke schafft es ein neuer Assassine ins Spiel und erinnert stark an bekannte Animes. MeinMMO verrät euch, was der Exorzist alles kann.

Wer ist der neue Champion? Für 2026 hat Riot angekündigt, nur einen neuen Champion in LoL zu veröffentlichen. Schon länger ist bekannt, dass es sich dabei um Locke handelt. MeinMMO durfte sich den Champion vorab bei einer Präsentation anschauen und vorweg: Wer Jujutsu Kaisen, Hellsing oder Trigun mag, wird sich mit ihm wohl anfreunden können.

Der neue Champion ist ein Exorzist, der voraussichtlich als Midlane-Assassine gespielt werden wird. Vor allem sein visuelles Design sollte vielen Spielern gefallen, denn er erinnert stark an bekannte Anime-Figuren.

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Exorzist und AP-Assassine

Was kann Locke? Corven Locke ist ein Nahkämpfer, dessen Hauptmerkmal die Nägel seiner Q sind – passend eben zu einem Exorzisten. Ansonsten hat er klassische Tools eines Exorzisten:

Passive Fähigkeit: Locke verursacht mit seinen Angriffen zusätzlichen magischen Schaden (On-Hit), basierend auf fehlendem Leben des Gegners.

Locke verursacht mit seinen Angriffen zusätzlichen magischen Schaden (On-Hit), basierend auf fehlendem Leben des Gegners. Q-Fähigkeit: Locke bekommt Nägel, die er nach vorn werfen kann, die Gegner durchdringen und magischen Schaden verursachen. Gegner werden markiert und erhalten Stacks. Basierend auf den Stacks erhöht sich die Verlangsamung und der magische Schaden von Angriffen. Ungenutzte Nägel geben ein Teil der Manakosten und der Abklingzeit zurück.

Locke bekommt Nägel, die er nach vorn werfen kann, die Gegner durchdringen und magischen Schaden verursachen. Gegner werden markiert und erhalten Stacks. Basierend auf den Stacks erhöht sich die Verlangsamung und der magische Schaden von Angriffen. Ungenutzte Nägel geben ein Teil der Manakosten und der Abklingzeit zurück. W-Fähigkeit: Locke geht in eine besondere Form, die ihm Bewegungsgeschwindigkeit gibt, die langsam abklingt. Nutzt er die Form, verliert er pro Sekunde Leben, erhält aber Leben basierend auf erlittenem Schaden und einen zusätzlichen Teil zurück. Das basiert auf der vergangenen Zeit und dem erlittenen Schaden. Locke kann die Fähigkeit aber auch vorzeitig beenden.

Locke geht in eine besondere Form, die ihm Bewegungsgeschwindigkeit gibt, die langsam abklingt. Nutzt er die Form, verliert er pro Sekunde Leben, erhält aber Leben basierend auf erlittenem Schaden und einen zusätzlichen Teil zurück. Das basiert auf der vergangenen Zeit und dem erlittenen Schaden. Locke kann die Fähigkeit aber auch vorzeitig beenden. E-Fähigkeit: Die E von Locke ist ein kleiner Teleport-Dash, mit dem er sogar über Wände springen kann. Am Austrittspunkt verursacht er magischen Schaden und kann danach noch einen kurzen Dash über einen Auto-Attack machen, der allem Schaden auf dem Weg dorthin zufügt. Das kostet aber Nägel. Gibt es einen Kill oder Assist, wird die Abklingzeit reduziert.

Die E von Locke ist ein kleiner Teleport-Dash, mit dem er sogar über Wände springen kann. Am Austrittspunkt verursacht er magischen Schaden und kann danach noch einen kurzen Dash über einen Auto-Attack machen, der allem Schaden auf dem Weg dorthin zufügt. Das kostet aber Nägel. Gibt es einen Kill oder Assist, wird die Abklingzeit reduziert. Ultimate (R-Fähigkeit): Bei seiner Ultimate wirft Locke ein Artefakt auf den Boden, das gegnerische Champions markiert, magischen Schaden verursacht und Seelennägel verschießt. Reduziert er das Leben des gegnerischen Champions in einer vorgegebenen Zeit auf einen bestimmten Schwellenwert, wird der Gegner direkt getötet. Wird ein Gegner dadurch getötet, verlängert sich die Zeit der anderen markierten Champions. Hebt Locke das Artefakt auf, nachdem ein Champion damit getötet wurde, verbessert sich dauerhaft der Schwellenwert und ein Teil der Abklingzeit wird pro getötetem Champion resettet.

Sein Splash-Art und seinen ersten Skin könnt ihr hier sehen:

In einer Präsentation erklärten uns die Entwickler, dass Locke kein leichter Anfänger-Champion, aber eben auch kein komplexer Champion für Profis werden soll.

Passend zu seiner Rolle als Assassine soll Locke auch nicht super gut ins Endgame skalieren, aber etwas besser als andere Champions. Da Assassinen für viele Spieler ziemlich frustrierend sein können, hat man bei Locke versucht, auf ein Setup zu setzen und auf eine bessere Sichtbarkeit, wann Locke einen anderen Champion exekutieren kann.

Locke soll bereits am 24. Juni auf den Live-Servern spielbar sein.

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Was sagt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zu Locke? Allein schon sein Aussehen weckt direkt Interesse, denn er erinnert visuell an Figuren wie Nanami aus Jujutsu Kaisen (der deutlich cooler ist als Gojo), Vash aus Trigun oder in seinem ersten Skin auch an Alucard aus Hellsing.

Auch sein Kit wirkt ziemlich gut, weil sich alles nach einer guten Symbiose aller Fähigkeiten anfühlt. Midlane-Assassinen sind ein schwieriges Thema. Ich persönlich mag sie, kann aber durchaus verstehen und mitfühlen, warum sie für frustrierende Matches sorgen können – insbesondere wenn man ein einfacher Magier ist, der gerne ins Late Game kommen möchte.

Aber eins haben die Entwickler von Riot auf jeden Fall geschafft: Er sieht verdammt cool aus.

Was sagt ihr zu Locke? Freut ihr euch auf einen neuen Assassinen oder wollt ihr sie lieber aus eurer Lane verbannen? Schreibt uns eure Meinung zum neuen Champion gerne in die Kommentare. Viele Fans warten auf das MMORPG zu LoL. Dazu gesellte sich jetzt ein echter Veteran: Das LoL-MMORPG hat einen neuen Entwickler und könnte damit richtig gute Talentbäume bekommen