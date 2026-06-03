Tyler1 hasst den nettesten Typen auf Twitch so sehr, dass er sich vertraglich davor schützt, mit ihm LoL zu spielen

Die Rivalität zwischen Tyler1 und Ludwig zieht sich nun schon einige Jahre. Mittlerweile ist es so weit, dass Tyler1 sich mit einem Vertrag absichert, um nicht mit dem nettesten Typen auf Twitch in League of Legends zusammen spielen zu müssen.

Was ist zwischen den beiden Streamern los? Seitdem Tyler1 und Ludwig 2022 bei einem Charity-Event von MrBeast zusammen LoL spielten, herrscht eine Rivalität zwischen den beiden.

Tyler1 nannte ihn auf offener Bühne eine „absolute Schwachstelle“ für das Team. Nach einigen Annäherungsversuchen von Ludwig durch Spenden oder Einladungen zu Events besteht der Konflikt weiterhin. Auch heute wird Ludwig von Tyler1 beleidigt, sollte er in seinem Twitch-Chat Nachrichten abschicken.

Das zeigte Ludwig in seinem neuesten YouTube-Video über den AT&T Annihilation Cup 2026, einem Turnier mit 20 Creatorn.

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Tyler1 will nicht mit Ludwig spielen, dabei ist er in 4 Jahren zum 200-IQ-Captain geworden

Was ist das für ein Vertrag? In einem Interview vor dem Turnier wird Ludwig gefragt, wen er am meisten fürchte und weshalb es Tyler1 sei.

Daraufhin antwortet Ludwig Folgendes: „Ich habe keine Angst vor Tyler1, das will ich direkt klarstellen. Ich fürchte mich nicht vor ihm. Er hat Angst vor mir. Deshalb hat er in seinen Vertrag schreiben lassen, dass er dieses Jahr nicht mit mir in ein Team darf.“

Tyler1 gibt eine – wie es von ihm bekannt ist – eher beleidigende Antwort auf Ludwigs Aussage: „Weil du schlecht bist und jedes Mal das Spiel versaust, wenn du mit mir spielst.“

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Ludwig bewies sein Können gegen Tyler1: Im Match der beiden Teams, in denen zum Teil absolute LoL-Anfänger waren, lieferten sich die beiden Rivalen mit ihren Begleitern einen epischen Kampf über 50 Minuten.

Das Highlight des Matches war die Ansage von Ludwig, dass sein Team den Boss Baron Nashor machen solle. Das war jedoch der wohl überraschendste Zeitpunkt, denn das Team von Ludwig war während der Aktion quasi von seinen Gegnern umzingelt (ab 8:45 im YouTube-Video).

Aufgrund fehlender Wards – die übrigens eines der wichtigsten Items in LoL sind – konnte Ludwig mit seiner Crew den Boss von LoL heimlich besiegen und die Oberhand gewinnen. Der Kommentator des Matches war der Meinung, dass dieser Call 200 IQ erfordere.

Auch im weiteren Verlauf des Matches hat Ludwig verdammt gute Calls als Captain gemacht. Sein Team konnte gegen den LoL-Tyrannen schließlich gewinnen, nachdem ein Anfänger aus Versehen den Kill eines wichtigen epischen Monsters klauen konnte.

Wie ging das Turnier aus? Der AT&T Annihilation Cup 2026 wurde über 4 Wochen in 4 Spielen ausgetragen. LoL war nur eine Kategorie davon, in der Ludwigs Team den letzten Platz einnahm und Tyler1s Team den 2. Platz.

Beim Endergebnis aller Kategorien konnte Ludwig schließlich den Spieß umdrehen und sein Team erreichte den 2. Platz, während Tyler1 am Ende landete.

Nicht nur Ludwig wurde bereits von Tyler1 angeschrien oder beleidigt. Auch der Goldjunge von Twitch Jynxzi, der mit 40 Streamern ein Turnier veranstaltete, wurde von Tyler1 trainiert. Dabei flogen viele Beleidigungen, aber Jynxzi solle ihn nicht zu ernst nehmen. Am Ende ist Tyler1 immer noch eine Kunstfigur: LoL-Tyrann prügelt einen Anfänger auf Twitch durchs Spiel, warnt schon vorher: Nicht persönlich gemeint