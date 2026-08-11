Lords Mobile begrüßt die Transformers

Ab dem 3. August 2026 bringt IGG in Zusammenarbeit mit Hasbro, Inc. die Transformers in das äußerst beliebte Strategie-MMO für Mobilgeräte, Lords Mobile. Im Rahmen dieser Kooperation sind legendäre Transformers-Charaktere vom 3. August bis Ende Oktober für begrenzte Zeit in Lords Mobile verfügbar.

Beliebte Helden aus einer anderen Welt – darunter Optimus Prime, Bumblebee, Megatron, Elita, Grimlock, Starscream und Soundwave – treffen in den Königreichen von Athena ein und läuten ein Abenteuer ein, wie es sie noch nie gegeben hat! Lords Mobile ist ein führendes Fantasy-MMO mit über 770 Millionen Downloads und Milliarden Spielstunden von Fans auf der ganzen Welt. Das Spiel bietet RPG-Kampagnen sowie verschiedene taktische Kampfmodi, in denen Spieler gegeneinander antreten.

Eventdetails

Im Cybertron-Pinball-Event kannst du jetzt dein Können am Flipper unter Beweis stellen! Nutze Event-Token, um Flipper zu spielen und Punkte zu sammeln! Erreiche die erforderliche Punktzahl, um Meilensteinbelohnungen wie den Kooperations-Burg-Skin, den Kooperations-Anführer-Skin, Kooperations-Emotes und vieles mehr abzuholen!

Tapfere Verbündete von Cybertron haben die Sterne überquert, um die Königreiche von Athena in ihrer Stunde der Not um Hilfe zu bitten. Zieh auf das Cybertron-Schlachtfeld und kämpfe Seite an Seite mit den Autobots, um die finsteren Pläne der Decepticons zu vereiteln!

Gameplay

Das Cybertron-Schlachtfeld liefert zeitbegrenzte Protokollquests mit Belohnungen. Die Questtypen beinhalten: Besetze Puls-Festungen: nur mit Solo-Angriff. Der Spieler mit der längsten Besatzungszeit während des 5-Minuten Wettkampfs gewinnt einmal täglich die Belohnungen.

Besiege Insektion-Nester: Solo-Angriff zum Erhalt von Energon.

Sammle von Energon-Adern: halte deine Position, um zu sammeln und Energon-Erz zu erhalten.

Schmelze im Hochofen: nutze Energon und Energon-Erz, um Energon-Sterne zu schmelzen, mit einer Chance auf Erhalt von AllSpark-Splittern.

Erforsche Cybertron-Technologie: verwende Energon-Sterne zur Freischaltung von vorübergehenden Event-Buffs.

Cybertron-Depot: tausche alle AllSpark-Splitter gegen exklusive Belohnungen. Auf dem Schlachtfeld ist Phasenenergie erforderlich und es wird pro Sekunde 1 entzogen. Wenn sie null erreicht, wirst du entfernt. Sie wird automatisch zu festen Zeiten täglich wiederhergestellt.

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Über IGG

Die Unternehmensgruppe ist ein weltweit führender Entwickler und Betreiber von Mobile Games mit einer starken internationalen Präsenz und einer globalen Nutzerbasis. Der Hauptsitz befindet sich in Singapur. Darüber hinaus verfügt die Gruppe über Niederlassungen in den USA, China, Kanada, Japan, Südkorea, Thailand, Belarus, den Philippinen, Indonesien, Brasilien, der Türkei, Italien und Spanien. Die Spiele der Gruppe werden von Nutzern in über 200 Ländern und Regionen weltweit gespielt.

Über Lords Mobile

Im März 2016 veröffentlichte die Unternehmensgruppe das Echtzeit-Strategiespiel Lords Mobile. Mit seinem einzigartigen Spieldesign, fesselndem Echtzeit-Gameplay, beeindruckender Grafik und regelmäßigen Updates begeistert das Spiel Spieler auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zu IGG und Lords Mobile: https://investor.igg.com/about.php?lang=1

Besuche auch die offiziellen Facebook- und Discord-Kanäle des Spiels.

Facebook: https://www.facebook.com/LordsMobileDE/

Discord: https://discord.com/invite/LordsMobileDE