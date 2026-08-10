Mistfall Hunter schenkt euch den Battle Pass, aber ihr müsst auch nicht weinen, wenn ihr schon Geld ausgegeben habt

Für das Extraction-RPG Mistfall Hunter gibt es einen Battle Pass und allerlei Inhalte, die ihr im Ingame-Shop kaufen könnt. Ersteres bekommt ihr geschenkt, wenn ihr geduldig seid und werdet sogar entlohnt, solltet ihr bereits Geld dafür ausgegeben haben.

Wie bekommt man den Battle Pass geschenkt? Ihr könnt den Zugang zum Battle Pass kostenlos erhalten, wenn ihr euch 7 Tage in das Spiel einloggt. Die müssen nicht hintereinander geschehen, sondern gelten insgesamt. Ihr könnt also auch entspannt Tage zwischendurch Pause machen, ohne um eure Belohnung zu fürchten.

Dieses Geschenk gehört zu „Pips Willkommensgeschenk“ und ist eine Aktion zum Start des Spiels. Ob zukünftig alle Battle Passes der folgenden Seasons ebenfalls so freigespielt werden können, bleibt also abzuwarten. Diese Chance solltet ihr also nutzen, wenn ihr die Belohnungen abgreifen und für künftige Pässe schauen wollt, ob es sich grundsätzlich für euch lohnt.

Wie kommt man zu der Aktion? Um die Aktion von Pip nutzen zu können, müsst ihr ihn einmal während der Quest „Auf der Spur“ im Hain getroffen haben und wieder zurückgekehrt sein. Danach könnt ihr ihn jeden Tag besuchen und ein Geschenk einsammeln – am siebten eben den Zugang zum Battle Pass.

Video starten Der Cinematic-Trailer von Mistfall Hunter zeigt, welche düstere Welt euch im Extraction-ARPG erwartet Autoplay

Was ist, wenn man den Pass schon gekauft hat? Wer jetzt schon Echtgeld-Währung dafür eingesetzt hat, muss sich nicht ärgern – ihr bekommt alles wieder zurück. Ihr erhaltet also alle eure 1.200 eingesetzten Münzen zurück.

Lohnt sich der Pass? Wenn ihr Mistfall Hunter viel spielt, solltet ihr euch den Pass sichern. Darin enthalten sind viele exklusive Belohnungen, aber auch 700 Münzen, die ihr anderweitig im Ingame-Shop ausgeben könnt.

Wie lange ist der Pass gültig? Eine Season dauert 4 Monate – der Pass läuft also voraussichtlich gegen Ende November ab.

Mittlerweile zieht Mistfall Hunter täglich allein auf Steam über 35.000 gleichzeitige Spieler an (Stand: 10.8.2026, 15:30 Uhr). Dabei erinnert das Spiel an Escape from Tarkov, allerdings im Fantasy-Gewand. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat das Spiel sogar mehrfach überrascht: Neues Spiel auf Steam ist quasi Escape from Tarkov, wenn Tolkien es geschrieben hätte, lockt direkt 40.000 Spieler an