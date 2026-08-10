Die Beute in World of Warcraft wird sich wohl deutlich verändern. Denn aus der Schatzkammer wird kaum noch jemand etwas auswählen.

Wer World of Warcraft spielt, weiß, dass der Mittwoch immer ein besonderer Tag ist. Denn dort wird die wöchentliche Schatzkammer geöffnet und belohnt mit einem starken Gegenstand, der das eigene Item-Level erhöht und sich an dem Content orientiert, den man in der vorherigen Woche absolviert hat.

Doch mit Patch 12.1 Fluch von Ula’tek dürfte sich das ändern. Denn der Trostpreis wird wohl nahezu immer besser sein als die echte Belohnung.

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Was ist in Patch 12.1 los? In der 2. Saison von Midnight gibt es eine Neuerung, die es so vorher nicht gab. Denn schon zu Beginn wird es „Bonus Rolls“ geben. Das sind Items, die man sich erspielen kann und die dann bei einem Boss oder einem anderen Loot-Inhalt (wie Tiefen oder Dungeons) eingesetzt werden können, um garantiert ein Stück Ausrüstung zu erhalten.

Die regulären Bonus Rolls kommen erst ab der 8. Woche der Saison ins Spiel, doch schon im Vorfeld gibt es eine andere Möglichkeit, um an diese Würfe zu kommen: Die große Schatzkammer. Wem keine der Item-Optionen gefällt (und mindestens 3 Optionen freigeschaltet hat), kann stattdessen einen Leerenkern wählen, um dann einen Bonus Roll zu haben.

Bonuswürfe sind mächtiger – denn sie haben ein Gedächtnis

Warum ist das sinnvoll? Gegenstände, die man über einen Bonuswurf ergattert, sind bereits weiter aufgewertet, also mächtiger als die meisten üblichen Items, die man von einem Boss ergattern kann.

Hinzu kommt, dass Bonus Rolls ein eigenes „Gedächtnis“ haben, was man durch sie bereits ergattert hat. Wenn man bei einem Boss den Bonus Roll verwendet, bekommt man garantiert einen Gegenstand, den man bisher noch nicht über einen Bonus Roll erhalten hat. So kann man Stück für Stück ausschließen, welche Gegenstände noch fehlen und ganz gezielt auf ein bestimmtes Stück Beute hinarbeiten.

Wer den Bonuswurf will, muss mindestens 3 Optionen freischalten. (Bildquelle: wowhead)

Das gilt allerdings nicht, wenn man Gegenstände aus der großen Schatzkammer nimmt. Wählt man aus der Schatzkammer etwa die Handschuhe, die bei einem Boss droppen können und verwendet später bei besagtem Boss einen Bonuswurf, dann kann man die Handschuhe ein weiteres Mal erhalten. Damit wäre dann ein Bonuswurf „verschwendet“. Die einzige Möglichkeit, das zu umgehen, ist es, direkt den Bonuswurf zu wählen und darüber Items zu erlangen.

Wann nimmt man noch was aus der Schatzkammer? Die Fälle, in denen man dennoch einen Gegenstand aus der Schatzkammer nimmt, dürften gering sein. Vermutlich vor allem dann, wenn es ein spezielles, noch fehlendes „Best in Slot“-Item geht oder aber man bereits früh zu Beginn der Saison bereits eine starke Waffe in der Schatzkammer hat.

Natürlich kann man die Bonuswürfe auch ignorieren und immer Items aus der Schatzkammer wählen – das ist aber schlicht nicht mehr der effizienteste Weg und wird daher vor allem von den Profis kaum noch gewählt werden.

Werdet ihr künftig immer auf die Bonuswürfe setzen? Oder wählt ihr weiterhin die Beute aus der Schatzkammer?

Cortyn meint: Ehrlich gesagt empfinde ich das als ein ziemliches Problem mit der Schatzkammer, die diese Art des Fortschritts deutlich entwerten kann. Bisher war die Schatzkammer immer die eine, große Belohnung in der Woche, auf die man hingefiebert hat. Wenn jetzt der Normalzustand wird, dass man immer den „Trostpreis“ nimmt, um einen weiteren Bonuswurf zu haben, ist das eine ziemliche Enttäuschung und dürfte auch nicht das sein, was die Entwickler ursprünglich geplant haben.

Grundsätzlich finde ich das System der Bonuswürfe ziemlich gut und es hat vor allem die zweite Hälfte von Saison 1 in Midnight deutlich aufgewertet. Doch diese Würfe sollten nicht aus der Schatzkammer kommen – denn dann entwerten sie die tatsächliche Beute, die man erlangen kann. Bis es soweit ist, gibt es aber noch ein paar Dinge, die man vor Patch 12.1 auf jeden Fall erledigen sollte …