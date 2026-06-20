WoW bekommt nach 8 Jahren den ersten, neuen Troll-Raid, führt alte Tradition fort

Die legendären Troll-Raids in World of Warcraft kehren zurück. Mit Patch 12.1 erfahren wir, was Zul’jan eigentlich vor hat.

Kaum etwas in World of Warcraft ist eine so andauernde Konstante wie Trolle als Widersacher. Es gab sie in Classic, in The Burning Crusade, in Wrath of the Lich King in Mists of Pandaria und als Teil des Fraktionskrieges auch in Battle for Azeroth.

Doch seither ist es mit Troll-Content ein wenig mau gewesen. Vor allem die beliebten Troll-Raids gab es seither nicht mehr. Doch mit Patch 12.1 Fluch von Ula’tek wird sich das ändern. Es wartet ein neuer Raid mit 8 Bossen, in denen Trolle mal wieder eine wichtige Rolle spielen.

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Zul’jan entfesselt Ula’tek – eine fiese Schlange

Worum geht es in diesem Raid? Die Geschichte der beiden Geschwister Zul’jarra und Zul’jan wird fortgesetzt. Während Zul’jarra sich wieder mit den Loa eingelassen hat, will Zul’jan die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und sich nicht erneut auf die Loa einlassen. Er sucht daher nach einer neuen Machtquelle – einer Waffe, die den Amani helfen kann, unabhängig von den Loa zu sein.

Dabei reist er auf die Insel im Osten von Zul’aman, die bisher noch im Nebel verborgen liegt. Auf dieser Insel ist eine alte, niederträchtige Kreatur eingesperrt – Ula’tek. Dieses Wesen mit 5 Köpfen versprüht Gift und Verderbnis. So viel Gift, dass die ganze Umwelt davon in Mitleidenschaft gezogen wird.

Weil Zul’jan voreilig ist, wird Ula’tek entfesselt – und es ist an den Helden von Azeroth (und einigen Amani), Ula’tek in ihre Schranken zu weisen und dafür zu sorgen, dass nicht ganz Zul’aman und dann auch der Immersangwald von diesem Gift vernichtet wird.

Wie groß ist der Raid? Der Raid „Giftiger Abgrund“ wird insgesamt 8 Bosse umfassen und Ula’tek wird die finale Bedrohung sein. Damit ist der Raid auch endlich wieder ein „vollständiges Tier“ und wird garantiert von einem spannenden „World First Race“ begleitet werden, bei dem die Profis wieder darum kämpfen, Ula’tek als erstes auf mythischer Schwierigkeit zu bezwingen.

Troll-Raids haben in WoW Tradition: Troll-Raids gehörten in der Vergangenheit immer zu den großen Highlights von World of Warcraft. Wenig verwunderlich, immerhin sind Trolle eines der ältesten Völker von Warcraft und überall auf Azeroth vertreten. Doch gerade die Raid-Dungeons der Trolle sind bei vielen in guter Erinnerung gewesen:

Zul’Gurub war ein legendärer Raid, der auch den bekannten Seuchen-Vorfall hervorrief.

Zul’Aman erzählte die Geschichte der Amani und von Zul’jin – und wie die Trolle die Loa ausnutzten.

In Mists of Pandaria war der Thron des Donners ein halber Troll-Raid – hier paktierten die Zandalari mit den Mogu.

Die Schlacht um Dazar’alor war dann der Fall des Zandalari-Imperiums und erzählte eine spannende Geschichte – unterschiedlich für Horde und Allianz.

Dazu kamen immer wieder temporäre Feinde, wie die Drakkari in Wrath of the Lich King. Trolle sind aus World of Warcraft einfach nicht wegzudenken.

Freut ihr euch auf einen neuen Troll-Raid in World of Warcraft? Oder hängen euch die Trolle nach dem Zul’Aman-Gebiet bereits wieder aus den (Elfen-)Ohren? Findet ihr es gut, dass es auch einen Raid abseits der Leere und fernab von Xal’atath und dieser Hauptgeschichte gibt?