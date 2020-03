Forscher haben vor 13 Jahren eine virtuelle Seuche im MMORPG World of Warcraft untersucht. Sie sagen, die Erkenntnisse von damals helfen ihnen nun dabei, den aktuellen Corona-Virus besser zu verstehen. Epidemien hätten eine soziale Seite.

Was war das für eine Seuche in WoW? 2005 gab es im WoW-Raid Zul’Gurub einen besonderen Endboss: Hakkar. Der konnte Spieler mit einer Blutseuche belegen, die sich auf andere Spieler ausbreitete und sie dahinraffte. Das war eine Boss-Mechanik, die eigentlich nur dort im Raid funktionieren sollte: so eine Art „Countdown.“

Der damalige Endboss, Hakkar.

Aber Spieler konnten diese Seuche aus dem Raid in die freie Welt schleppen. Dort infizierten sie andere mit der Seuche, die Neu-Infizierten verbreiteten die Blutseuche wiederum weiter und die Charaktere starben daran. Vor allem in den Hauptstädten wie Orgrimmar waren zehntausende Spieler von der Seuche betroffen.

Forscher schreiben schon 2007 eine Arbeit über WoW-Seuche

Diese Parallelen wurden schon 2007 gesehen: Diese virtuelle Epidemie in World of Warcraft wurde in den Jahren danach zu einem Forschungsgegenstand. 2007 verfassten die Forscher, Nina Fefferman und Eric Lofgren, einen Artikel darüber, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse man aus der WoW-Seuche ziehen kann.

Die Forscher beobachteten damals, dass sich die Seuche rasch in die dicht bevölkerten Metropolen ausbreitete und hohe Sterblichkeit hervorrief. Aber vor allem das „soziale Chaos“ sei bedeutsam gewesen.

2007 sah man im Verlauf der WoW-Seuche schon eine Parallele zu „Pandemien in der echten Welt“:

Das Virus begann in einem kleinen Gebiet von nur relativ geringem Interesse

Es wurde dann zu einer unkontrollierten Seuche, die Millionen von Amerikanern, Asiaten und Europäern zu Hause beeinflusste

So ähnlich sah es damals in WoW aus, als die Seuche wütete.

Die Forscher untersuchten, wie sich Spieler verhielten:

So gab es „Helfer“, die Seuchenopfer heilen wollten, sich dabei mit der Blutseuche infizierten und den Virus weitergaben

„Griefer“ hätten sich absichtlich infiziert, um andere bewusst anzustecken

Die Forscher sagten damals, das Ereignis war „unvorhergesehen“, ein „Schwarzer Schwan.“

Lofgren verglich den Virus damals mit einer Influenza und sagte, auf vielen Servern waren die Infektionen so stark, dass die Hauptstädte aufgegeben werden mussten. Der Handel kam zum erliegen. Ganze Städte waren im Prinzip unbewohnbar.

Es gibt auch Griefer in der echten Welt

Das sagen die Forscher heute: PC Gamer hat die beiden Autoren der Arbeit von damals, Dr. Nina Fefferman und Dr. Eric Lofgren, befragt, welche Parallelen sie zum jetzigen Virus Covid-19, dem Corona-Virus, sehen.

Lofgren sagt, der WoW-Virus habe ihm geholfen, zu verstehen, wie sich Menschen in einer medizinischen Krise verhalten. Es sei wichtig, wie Menschen miteinander umgehen. Ob sie sich an Vorschriften der Regierung halten oder nicht halten. All diese Dinge seien chaotisch. Man könne nicht davon ausgehen, dass einfach jeder akzeptiert, jetzt unter Quarantäne zu stehen.

Damals sei kritisiert worden: Der Vergleich der Seuche in WoW zu einem normalen Virus hinke, weil es in der echten Welt keine „Griefer“ gebe, die sich den Virus absichtlich einfangen. Aber Leute, die unvorsichtig handeln und sich nicht schützen, seien ziemlich nah an Griefern dran, sagt Lofgren.

Man fängt an Leute zu sehen, die sagen:“ Och, für mich ist das keine große Sache. Ich werde mein Verhalten nicht ändern. Ich werde aufs Konzert gehen und meine alte Großmutter trotzdem besuchen.“ Macht das vielleicht nicht. Das ist die große Erkenntnis. Epidemien sind ein soziales System. Die Ernsthaftigkeit von etwas runterzuspielen, ist eine Form von Real-World Griefing.“ Dr. Eric Lofgren

Auch Dr. Nina Feffermann, die Mitautorin der Studie zu Corrupted Blood, sagt, die Arbeit damals helfe ihr jetzt die soziale Seite einer Epidemie zu verstehen. Sie habe seit damals viel daran gearbeitet, Modelle zu entwickeln, die Risiko-Wahrnehmung darstellen. Hierbei habe ihr die Arbeit an der Seuche in WoW geholfen.

Fefferman glaubt, ihre Arbeit fällt ihr nun leichter, weil sie damals Zeit darin investiert hat, den Diskussionen von WoW-Spielern über die Blutseuche zu folgen und zu untersuchen, wie die in Echtzeit auf diese Diskussionen reagierten.

Die Art, wie sich Spieler damals über die Seuche in WoW unterhielten, spiegele sich jetzt weder: Auf die gleiche Art werde heute in den Sozialen Medien über Covid-19 gesprochen.