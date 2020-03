In Italien ächzen die Netze unter dem Gaming-Ansturm. Weil Schulen geschlossen haben und die Italiener unter häuslicher Quarantäne stehen, explodiert die Netz-Nutzung um 70%. Im Verdacht stehen die Battle-Royale-Spiele Fortnite und CoD: Warzone.

Das ist die Situation: Italien ist wegen des Corona-Virus abgeriegelt. Schulen und viele Geschäfte sind geschlossen. Die Italiener sind dazu angehalten, zu Hause zu bleiben, unter häuslicher Quarantäne. Das beansprucht die Netze, wie jetzt bekannt wird.

Laut eines Berichts der Webseite Bloomberg ist es nicht die Arbeit aus dem Home Office heraus , die so viel Bandbreite verschlingt, sondern es sind die Extra-Stunden in Online-Games wie Fortnite und Call of Duty.

Wie Bloomberg berichtet, war der Traffic sogar noch höher, als die Spiele aktualisiert wurden und Millionen von Kids und Gamern sich dicke Updates im zweistelligen Gigabyte-Bereich saugten.

Multiplayer-Spiele wie Warzone drücken auf die Netze in Italien.

70% mehr Last – Netz hält

Das sagt die Telekom: Der Chef der italienischen Telekom, Luigi Gubitosi, sagte am Mittwoch in einem Gespräch mit Analysten:

Wir bemerken einen Anstieg des Internet-Traffics um 70% über unser Leitungs-Netzwerk, mit großen Beiträgen von Online-Games wie Fortnite. Der Chef der italienischen Telekom

Hält das Netz das aus? Am Mittwoch kam es in Italien zu Berichten, Nutzer von Telecom Italia hätten ihre Verbindungen verloren, aber das hat sich gelegt.

Die Firma sagt, das Netzwerk von Telecom Italia laufe „perfekt“ und komme auch mit den erhöhten Volumen klar.

In China stiegen die Spielerzahlen um das Doppelte

Gibt es andere Beispiele für ein solches Phänomen? In den USA gibt es offenbar noch keine Anzeichen dafür, dass sich der Corona-Virus auf das Spieleverhalten auswirkt. Von dort heißt es, dass Verizon und AT&T keinen Anstieg bemerkt hätten.

Aus China liegen allerdings Daten vor, wie sich das Corona-Virus bereits Ende Januar dort auf die Spieler ausgewirkt hat, die unter Quaratäne standen. Die wandten sich während der chinesischen Feiertage in Massen ihren liebsten Online-Games zu.

Die 10 beliebtesten Spiele während der Feiertage in China auf der Streaming-Plattform Douyu. Quelle: Nikkopartners

Die Zuschauerzahlen bei LoL, PUBG und den Mobile-Varianten der Games verdoppelten sich in der Zeit praktisch im Vergleich zum Vorjahr. beim dortigen Twitch-Äquivalent Douyu. Die Spiele selbst erreichten Allzeit- Rekordwerte bei den Spielerzahlen.

Die Chinesen sagten damals, sie nutzten Spiele, um

die Zeit totzuschlagen, weil sie unter Quarantäne standen

auf andere Gedanken zu kommen

nicht ständig mit dem Corona-Virus und den Nachrichten dazu konfrontiert zu werden

Dabei bevorzugten die Chinesen „leichte Unterhaltungs-Spiele“, offenbar sind Battle-Royale-Spiele da weltweit angesagt, um diese Zerstreuung zu liefern.

Es sieht im Moment so aus, als würde uns das Corona-Virus noch eine ganze Weile begleiten und Auswirkungen auf unseren Alltag nehmen. Ganz egal, wie ängstlich oder zuversichtlich wir noch vor einigen Tagen auf den Virus gesehen haben, scheint jetzt klar, dass sich jeder von uns mit ihm auseinandersetzen muss.