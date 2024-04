Ihr könnt in Warzone jetzt eines der besten Sturmgewehre zu einer MP umbauen

Die BP50 ist eine beliebte Wahl für Call of Duty: Warzone. Durch ein neues Bauteil könnt ihr das Sturmgewehr jetzt in eine schnelle Maschinenpistole umbauen. Wir zeigen euch starke Setups.

Am 3. April startete Season 3 in Call of Duty: Modern Warfare 3 und brachte neue wöchentliche Herausforderungen und damit neue nachrüstbare Teile in den Shooter. Manche der Bauteile ermöglichen es, Waffen umzubauen und anders zu spielen. So auch das „JAK Revenger-Kit“.

Was ist das für ein Bauteil? Das „JAK Revenger-Kit“ verwandelt die BP50 in eine perfekte Wahl für den Nahkampf. Es erhöht die Geschwindigkeit, mit der ihr ins Visier geht, aber auch das Bewegungstempo allgemein. Zusätzlich wird eure Magazinkapazität mit dem Umbaukit vergrößert.

Mit dem Revenger-Kit erobert die BP50 aktuell die Meta-Listen und für Warzone gehört sie laut wzstats.gg zu einer der besten Waffen, die man für den Battle-Royale-Modus wählen kann.

So baut ihr die BP50 um

Welches Setup eignet sich dafür? Das von wzstats.gg empfohlenen Setup sorgt dafür, dass die Mobilität und Handhabung der BP50 erhöht werden. Auch eure Präzision wird dadurch gesteigert. Die 9mm-Munition ist durchschlagskräftiger und steigert die Geschossgeschwindigkeit.

Diese Aufsätze braucht ihr in Warzone:

Mündung: Casus-Mündungsbremse

Laser: FJX Ultrabeam XR

Umbaukit: JAK Revenger-Kit

Griff: CCG-Taktikband

Munition: 9mm hohe Körnung

Aufsätze auf Englisch Muzzle: Casus Brake

Laser: FJX Ultrabeam XR

Conversion Kit: JAK Revenger-Kit

Ammunition: 9mm High Grain Rounds

Rear Grip: CCG-Tac Tape

Das neue nachrüstbare Teil “JAK Revenger-Kit”. Setup für die BP50 mit dem JAK Revenger-Kit.

Wie kommt das Bauteil an? Auf Social Media wird das Bauteil schon viel diskutiert. „TrueGameData“ postet für seine über 94.000 Follower auf X regelmäßig Statistiken und Meta-Setups. Er nennt die umgebaute BP50 auf X ein „Top-Tier SMG“.

Er empfiehlt die „Schwere Kommodo“-Müdung und das „Kimura RYL33-Laserlicht“. Die Kombination erhöht die Präzision, die Handhabung, aber auch die Rückstoßkontrolle:

Ein BP50-Setup mit JAK Revenger-Kit für erhöhte Rückstoßkontrolle.

Auf Reddit schreibt der Nutzer „No_Bar6825“ zur umgebauten BP50: „Verrückte Mobilität, präzise und schnell tödlich.“ Und „slayer-x“ merkt auf Reddit an, die Waffe sei damit „richtig gut“, werde aber vermutlich einen Nerf erhalten.

In einem anderen Reddit-Beitrag merkt ein Nutzer an, die Entwickler haben die BP50 mit dem Umbaukit im Grunde also zu einer Maschinenpistole gemacht. „Authentichef” antwortet ihm: „Ja, aber sie ist besser als jedes andere SMG.“ Ein anderer Nutzer schreibt auf Reddit: „Gerade im Multiplayer getestet. Sie schreddert.“

Wie schaltet man das Bauteil frei? Um das „JAK Revenger-Kit“ für die BP50 ausrüsten zu können, müsst ihr fünf beliebige Aufgaben der Herausforderungen in Woche 4 erledigen. Dabei ist es egal, ob ihr sie im Multiplayer, im Zombiemodus oder in Warzone abschließt – oder zwischen den Modi hin und her switcht.

Aktuell kam der vierte Teil der wöchentlichen Herausforderungen in CoD: MW3. In der kommenden Woche steht schon das Update für Season 3 Reloaded an. Das bringt dann vier weitere wöchentliche Challenges ins Spiel und damit weitere Bauteile. Die Inhalte des Updates haben wir euch hier zusammengefasst: CoD MW3 & Warzone: Season 3 Reloaded – Alle Infos in 4 Minuten