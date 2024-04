„Nicht nur op, sondern broken“ – Eine Pistole ist in CoD Warzone gerade eine der stärksten Waffen des Spiels

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erschien ursprüng...

Mehr zu Call of Duty: Activision sagt: Call of Duty ist erfolgreicher als 2023 – Trotz der miesesten Tests, die es je hatte

Was sagen die Spieler zur Renetti? Mit dem Start von Season 3 hat die Renetti in MW3 und Warzone plötzlich den Ruf, eine der stärksten Waffen im Spiel zu sein.

Um welche Waffe geht es? Mit dem Release von Call of Duty: Modern Warfare 3 erschien auch die Handfeuerwaffe „Renetti“. Diese ist seither auch in Warzone spielbar.

Die Spieler von Call of Duty: Warzone meckern über eine Pistole, die plötzlich zu stark sei. Doch was macht die Waffe so besonders?

